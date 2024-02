Film d’animazione per bambini: quali sono i migliori da vedere?

Vedere un film in famiglia con i bambini è una delle attività preferite da grandi e piccoli, specialmente durante il weekend. Abbiamo dunque stilato un elenco dei film di animazione più amati dai bambini, a seconda dell’età. Che sia una giornata fredda d’inverno, in cui non avete voglia di uscire, o una troppo calda per stare all’aperto nelle ore più calde, siamo certi che questi film vi aiuteranno ad intrattenere anche i bambini più vivaci.

Film di animazione classici più amati dai bambini

Sono tantissimi i film che hanno caratterizzato l’infanzia di genitori, zii e nonni dei bambini di oggi e che andrebbero fatti recuperare, se non sono ancora stati visti. Pieni di messaggi profondi, battute spiritose e colonne sonore accattivanti, i classici che si guardavano in cassetta o in dvd hanno un valore differente.

Vi consigliamo, se avete ancora i vecchi registratori funzionanti, di lasciare che li vedano così, sarà un modo divertente di parlargli della vostra infanzia e rimarranno incantati nel vedere che un intero cartone è racchiuso in un piccolo disco o in una scatolina nera.

Purtroppo non possiamo elencare tutti i film usciti nel corso della storia del cinema, per questo motivo abbiamo stillato con un sondaggio una lista con 10 titoli che speriamo possiate riconoscere ed apprezzare.

“I Goonies” (regia di Richard Donner, uscito nel 1985) Il film racconta l’avventura vissuta da un gruppo di amici, considerati da tutti degli “sfigati”, e del loro tentativo di recuperare il fantomatico tesoro di una ciurma di pirati. Se ai vostri figli piacciono le avventure con mappe del tesoro, ladri, trabocchetti e scene divertenti questo è il film giusto per loro. (disponibile su NOWTv Italy con abbonamento premium)



“Pomi d’ottone e manici di scopa”(regia di Robert Stevenson, uscito nel 1971) Primo film della Disney del nostro elenco, unisce la bravura di attori come Angela Lansbury ( la signora de “La Signora in giallo”) e David Tomlinson (il papà di casa Banks in “Mary Poppins”) con buffi personaggi animati. I protagonisti sono due bambini che, durante la guerra, vengono ospitati nelle campagne inglesi da una signora scorbutica che non sanno essere in realtà una vera strega. (disponibile su Disney+)

“4 bassotti per 1 danese” (regia di Norman Tokar, uscito nel 1966) Se ai vostri bambini piacciono i film con protagonisti degli animali , sopratutto i cani, se ne innamoreranno. Una coppia di innamorati, impegnati con l’arrivo di una cucciolata di bassotti, decide di adottare un povero Danese abbandonato di nome Brutus. I vostri bambini si divertiranno a vedere quali disastri questi animali saranno in grado di combinare. (disponibile su Disney+)

“Matilda 6 mitica” (regia di Danny Devito, uscito nel 1997) Il film racconta i primo anno di scuole di Matilda, una dolce bambina amante dei libri, e di come ha scoperto di avere dei poteri straordinari . I vostri bambini potrebbero già conoscerlo visto che Netflix ha fatto recentemente uscire un musical sulla stessa trama, ma fidatevi, l’originale merita. (disponibili entrambi su Netflix)

“Jumanji”(regia di Joe Johnson, uscito nel 1996) Famoso per la sua colonna sonora e per suoi effetti speciali straordinari, il film racconta le vicende di due bambini alle prese con un gioco da tavolo veramente magico. (disponibile su NOWTv Italy con abbonamento premium)

“La storia infinita” (regia di Wolfgang Petersen, uscito nel 1984) In questo film il regista porta alla vita i personaggi dell’omonimo libro di Micheal Ende . Un bambino di New York viene risucchiato all’interno di “Fantasia”, un mondo pieno di creature magiche, che chiede il suo aiuto perchè sta lentamente scomparendo per colpa del temuto “Nulla”.

“Pagemaster – L’avventura meravigliosa” (regia di Joe Johnston, uscito nel 1994) Se i vostri bambini amano i libri e passano ore in biblioteca ad immaginare che i libri prendano vita, questo film fa per voi. Un bambino, interpretato da Macaulay Culkin (Kevin di “Mamma ho perso l’aereo”), viene portato da un mago all’interno di alcuni grandi classici della letteratura. L’unico modo che avrà per poter uscire e tornare dalla sua famiglia sarà superare tutte le sue paure più grandi, aiutato da degli improbabili compagni di viaggio.

“La storia fantastica” (regia di Rob Reiner, uscito nel 1987) Il film r acconta la storia d’amore della Principessa Bottondoro e del suo garzone Westley. Ma non temete, non sarà un film pieno di “sdolcinatezze” come potrebbero pensare i vostri bambini, non vogliamo spoilerarvi troppo ma ci saranno duelli, inseguimenti e tanto altro per entusiasmare tutti i piccoli. (è possibile noleggiare il film su Prime video)

“Un cowboy con il velo da sposa” (regia di David Swift, uscito nel 1961) I l lungometraggio parla di due sorelle gemelle, ritrovatesi casualmente in un campo estivo, che combinano un sacco di guai per far tornare l’amore tra i genitori separati da tempo. Molti potrebbero conoscere la trama di questo film per il suo remake più famoso del 1998 che vede protagonista Lindsay Lohan. (disponibili entrambi su Disney+)

“Hook- Capitano Uncino” (regia di Steven Spielberg, uscito nel 1992) Una rivisitazione del classico Peter Pan molto commovente e divertente, con un protagonista un po’ più cresciuto di quello che ci si potrebbe aspettare. (è possibile noleggiarlo su Prime Video)

Consigliandovi questi film ovviamente non vogliamo presumere che non esistano film più recenti che non siano altrettanto belli. Per questo motivo vi proponiamo anche una lista di film più recenti e che magari sono già conosciuti dai vostri bimbi e che troviamo altrettanto utili e meravigliosi.

Film d’animazione per i bambini piccoli

Abbiamo pensato di creare una lista di film d’animazione per bambini piccoli che racchiudesse alcune delle loro passioni principali: animali e creature magiche e misteriose.

“Winnie The Pooh” (usciti tra il 1977 e il 2001) Esiste un’intera saga che ha come protagonista questo orsetto giallo e sono l’ideale per insegnare piccole lezioni ai vostri bimbi con l’aiuto di personaggi dolci e molto rassicuranti. (tutti disponibili su Disney+)

“Paddington” (regia di Paul King, uscita nel 2014) F ilm del 2014 che racconta le vicende di un orsetto con l’impermeabile blu appena arrivato nella grande città di Londra. (disponibile su Timvision)

“Missing Link” (regia di Chris Butler, uscito nel 2019) Questa storia animata in stop-motion potrebbe essere l’ideale per bambini curiosi e già appassionati di miti e leggende come il Big Foot. (è possibile noleggiarlo su Prime Video)

“Le 5 leggende” (regia di Peter Ramsey, uscito nel 2012) Parlando di miti e leggende, anche i vostri bimbi sono ossessionati da Babbo Natale , il Coniglietto di Pasqua e dalla Fatina dei denti? Se la risposta è si allora è meglio mostrargli al più presto questo film, fidatevi di noi! (disponibile su NowTv Italy con abbonamento premium)

“L’era glaciale” (usciti tra il 2002 e il 2016) La saga che tratta le fantastiche avventure degli animali abitanti della preistoria, occupati a sopravvivere alle calamità del periodo. Sono film divertenti, dolci, pieni di personaggi strampalati che faranno impazzire i vostri figli. (sono tutti disponibili su Disney+)

Film d’animazione per i bambini più grandi

Per i bambini un po’ più grandi abbiamo pensato non solo di includere film d’animazione, ma anche lungometraggi con attori in carne ed ossa. Sono film che parlano di magia e di protagonisti particolari, che affrontano temi più profondi che potrebbero non essere compresi da un pubblico un po’ più giovane.

“Le cronache di Narnia- il Leone, la Strega e l’Armadio ” (regia di Andrew Adamson, uscito nel 2005) Primo di una saga di tre film, racconta la storia di quattro fratelli e del loro viaggio in un mondo fantastico chiamato Narnia, governato da streghe, leoni e tante altre magiche creature. Se ai vostri bambini piacciono i cavalieri, la magia e gli animali delle leggende, questo film fa per loro. E potrebbe persino farli appassionarli e avvicinarli alla lettura visto che sono tutti i film sono tratti dai bellissimi romanzi di C.S.Lewis. ( disponibile su Disney+)

“La città incantata” (regia di Hayao Miyazaki, uscito nel 2003) Questo film d’animazione lascerà i vostri figli di stucco davanti a tutti i dettagli e la meraviglia del mondo degli spiriti giapponesi, rappresentati mentre soggiornano in uno strano albergo in mezzo al mare.(disponibile su Netflix)

“Dragon Trainer” (usciti tra il 2010 e il 2019) U na saga ambientata nel mondo dei coraggiosi vichinghi, in questo caso alle prese con una particolare infestazione di animali sputafuoco. Se volete dei film che parlino di lealtà, amicizia e del cosa significa essere davvero “forti”, senza tralasciare qualche battuta e del sano divertimento, faranno proprio al caso vostro. Da poco è stato anche annunciato il live action. ( disponibili per il noleggio su Prime Video)

“Mr Magorium e la bottega delle meraviglie” (film di Zach Helm, uscito nel 2007) Un film sul bizzarro proprietario di un altrettanto bizzarro negozio di giocattoli, incarnazione dei sogni di ogni bambino. Un po’ una “fabbrica di cioccolato” per chi non ama i dolci.

“Soul” (regia Pete Docter, uscito nel 2020) F ilm uscito solo su Disney+ durante il periodo della prima quarantena causata dal Covid. Un film commovente che parla di passione e amore per la vita. Lo consigliamo sopratutto perchè nei prossimi mesi questo film, insieme anche a “Red” e “Luca”, verrà riproposto al cinema. Cogliete l’occasione e portate i vostri ragazzi a vederlo, non ve ne pentirete.

In copertina foto di Ksenia Chernaya via Pexels.com

