Qual è il momento migliore per fare attività sportiva? È meglio fare ginnastica prima di colazione o dopo? La ricerca scientifica pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism rivela che svolgere attività fisica la mattina, a stomaco vuoto dalla sera precedente, invece che dopo colazione, fa bruciare più grassi e migliora la risposta dell’ insulina nel corpo, tenendo a bada gli zuccheri. h

Colazione: farla si o no?

Questa ricerca realizzata in collaborazione tra le università di Birmingham e di Bath spezza una lancia in favore della ginnastica prima di colazione: il dibattito tra gli esperti – colazione sì o colazione no – continua infatti da tempo.

Meglio a digiuno

È stata rilevata una forte differenza tra i 30 volontari obesi, seguiti per quasi due mesi, che avevano mangiato o meno prima di andare ad allenarsi in bicicletta. Chi ha svolto l’esercizio fisco a stomaco vuoto ha bruciato esattamente il doppio dei grassi degli altri volontari con la pancia piena. Gli scienziati hanno osservato che i muscoli del gruppo che si allenava prima di colazione avevano una risposta migliore all’insulina degli altri, nonostante tutti i partecipanti si fossero sottoposti agli stessi identici allenamenti. Nei muscoli delle persone che si allenavano prima di mangiare, inoltre, sono state rinvenute delle proteine chiave coinvolte nel trasporto del glucosio dal sangue ai muscoli.

Stessa dieta

I due gruppi hanno seguito la stessa dieta e la stessa intensità di attività. Unica differenza è stata che la metà dei soggetti hanno fatto colazione prima dello sport e gli altri dopo. I ricercatori hanno rilevato inoltre un miglior controllo degli zuccheri nel sangue di chi si esercitava a stomaco vuoto. E questo significa minor rischio di diabete e prediabete.