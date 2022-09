Halloween, dove passare un weekend “da paura” con tutta la famiglia?

Dolcetto o scherzetto? Per i bambini, ma anche per gli adulti, Halloween è la festa delle sorprese, delle magie e delle emozioni. Per celebrarla in un modo diverso può essere un’idea quella di prenotare un weekend in montagna per immergersi in un’atmosfera da sogno, tra zucche e fantasmi, pozioni magiche e passeggiate da brivido.

Come in un castello incantato

Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel ****S di Ortisei in Val Gardena, hotel per vocazione dedicato all’ospitalità per le famiglie, è un luogo magico capace di sorprendere sempre, e in modo particolare ad Halloween. In occasione di questa festa, che un tempo segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno, il Cavallino Bianco si trasforma infatti in un castello incantato dove i bambini trovano un sentiero con tanti giochi e diverse postazioni tutte da esplorare nel giardino dell’hotel. In una si trova il banchetto dove si possono preparare pozioni misteriose, nell’altra una piccola caccia al tesoro per scoprire cosa contengono enigmatiche scatole. A tratti il sentiero diventa un labirinto di giochi ed emozioni mentre al mini-club ci si può trasformare in pasticceri creando dolci a forma di mostri. Le 18,30 sono l’ora magica dell’aperitivo per tutta la famiglia dove i bambini possono arrivare travestiti da Halloween per festeggiare con un ricco buffet tra musica live e tartine a tema.

Per la Family Smart Suite i costi partono da € 513,00 al giorno, per 3 persone (2 adulti e un bambino), con trattamento in pensione completa. Per i single con bambino è prevista una riduzione del 25% su tutte le categorie di camera per un soggiorno minimo di 3 notti.

Il divertimento si fa mostruoso

In Trentino, sul lago di Ledro, il Kinderhotel Adriana propone un programma completo all’insegna della magia e del divertimento. Si inizia con un Halloween Party e si prosegue con avventurose escursioni nella pineta di Pur andando a caccia di giganti buoni, streghe misteriose, alambicchi sonori, chiocciole giganti e bellissime altalene nel bosco, lungo il suggestivo sentiero che costeggia il torrente Assat di Ledro Land Art. Una volta tornati in hotel si scoprono zucche curiose e tante mostruose sorprese.

Questa è una delle proposte di www.bimbiinviaggio.com, il portale leader delle vacanze in famiglia, per festeggiare Halloween con tutta la famiglia. Dal 28 ottobre al 1° novembre i prezzi partono da 299,00 euro a persona in Family Classic al KinderHotel Adriana in località Locca a Ledro. L’offerta “Dolcetto scherzetto” si struttura su 4 notti e include halloween party con premiazione del miglior costume, avventurose escursioni, accesso al centro benessere, uso gratuito delle mountain bike e menu bimbi. Per info: hotel-adriana.it

Una passeggiata da brivido

La giornata inizia tra giochi e laboratori “paurosissimi” nel Mini club e nello Junior Club del Family Resort Schneeberg. A pochi chilometri da Vipiteno, in Val Ridanna, la struttura dedicata alle famiglie vanta piscine indoor e outdoor oltre al Family Acqua Park Bergiland con scivoli d’acqua “da paura”. Al calare del sole arriva poi il momento magico di una “passeggiata da brivido”. L’emozione inizia sulla porta dell’hotel: da qui si parte e si procede alla luce delle torce circondati dal silenzio della valle. Ad ogni passo si scopre una piccola sorpresa e poi, lentamente, ci si inoltra in un fitto bosco tra richiami di civette e gufi. Si fa poi rientro in hotel dove ad attendere gli esploratori della notte ci saranno una tisana calda o un punch per mamma e papà da sorseggiare davanti al camino acceso.

Dal 27 ottobre al 6 novembre i prezzi partono da 108,00 euro a persona al giorno per la Bergl Room (da 2-4 persone), in mezza pensione, con miniclub incluso e ingresso al centro wellness.