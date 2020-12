I libri per bambini da leggere insieme durante le vacanze di Natale

Leggere è una delle attività preferite di grandi e piccini. Molti genitori amano raccontare favole e racconti ai loro figli fin da quando sono piccoli e molti dei bambini più grandicelli amano perdersi fra le pagine dei loro libri preferiti. Perché non approfittate delle vacanze di Natale per dedicare un po’ di tempo alla “lettura di famiglia”? Ecco alcuni titoli perfetti da leggere insieme in questo momento così difficile. Potete anche metterli sotto l’albero di Natale per fare una sorpresa che sarà gradita da tutti. Alcuni sono appena usciti, altri già da qualche anno, ma tutti meritano di essere letti, rigorosamente insieme.

L’Ickabog

Di J.K. Rowling, Salani Editore, 19,80 euro.

Dalla notissima autrice di Harry Potter, una nuova e incredibile fiaba dedicata ai bambini e agli adulti sul potere della speranza, dell’amicizia e della verità, che alla fine trionfano sempre, nonostante tutte le avversità che si devono affrontare. I diritti d’autore saranno devoluti dalla scrittrice inglese a progetti per aiutare le persone colpite dal Coronavirus in Gran Bretagna e nel mondo.

Un libro

Di Hervé Tullet, Franco Cosimo Panini Editore, prezzo di copertina: 11,40 euro

Tutti i libri di Hervé Tullet non sono solo dei volumi da leggere e guardare, ma delle idee che si trasformano pagina dopo pagina tra le mani di genitori e bambini, coinvolgendoli in un’esperienza davvero avvincente. In “Un libro”, il bambino è invitato a seguire un pallino giallo nei suoi movimenti: la sensazione che avrà il piccolo lettore sarà quella di partecipare in qualche modo alla composizione del libro.

Natale Tropicale

Di Elisa Binda e Mattia Perego, Einaudi editori, prezzo di copertina: 14 euro

In Lapponia, il paese di Babbo Natale, fa caldissimo: la neve si è sciolta, gli elfi portano il sombrero e le renne mangiano mango e avocado. Tutta colpa del riscaldamento globale, che sta mettendo in pericolo anche il Natale. Serve l’intervento di tutti per salvarlo. Questo libro spiega ai bambini, in modo divertente, che cosa sta succedendo al nostro Pianeta e perché è importante amare la natura. Il regalo perfetto se volete strappare tanti sorrisi ai vostri bambini, ma anche sensibilizzarli sul problema dei cambiamenti climatici.

Abbracciami

Di Simona Ciraolo, Emme Edizioni, prezzo di copertina: 7,90 euro

In un momento storico che ci impone il distanziamento sociale, questo libro ricorda a genitori e bambini quando potere abbia un “semplice” abbraccio. Felipe, il protagonista, non ha una famiglia affettuosa e allora decide di andare alla ricerca di qualcuno che sappia dargli quell’abbraccio che tanto desidera. Quando si ha un desiderio forte, non bisogna mai darsi per vinti, ma lottare proprio come fa Felipe.

Le sei storie della rabbia

Di Matteo De Benedittis, Gribaudo edizioni, prezzo di copertina: 9,50 euro

Sei storie illustrate che aiutano i bambini a gestire uno dei sentimenti più difficili da “maneggiare”: la rabbia. Leggendo questo libro ai vostri figli li aiutate a capire che i no, le ingiustizie, le burle dei compagni possono sì far arrabbiare, ma non devono mai far perdere la speranza.

