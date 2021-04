Il caffè dà una sveglia allo sport e anche al proprio dimagrimento. Basta berlo una mezz’ora prima di fare attività fisica e si bruceranno più grassi e quindi si dimagrirà di più.

Il movimento è fondamentale

È ormai un dato certo: fare movimento è la strategia migliore per mantenersi in forma attivando il metabolismo per bruciare calorie, dare una spinta alla circolazione, preservare la forza dei muscoli, l’elasticità delle articolazioni, la vitalità dell’intero organismo. A tutto vantaggio della salute, innanzitutto, visto che muoversi tiene lontane le cosiddette malattie della sedentarietà, dall’obesità ai disturbi cardiovascolari, ma anche della linea. Non serve comunque strafare in palestra: basta darsi un appuntamento quotidiano con il movimento che può essere una passeggiata a passo spedito, una pedalata o una corsa per chi è abituato.

Il doping naturale del caffè

Oggi in tema di sport e dimagrimento arriva un ulteriore consiglio: bere un caffè molto forte prima di fare esercizio fisico aumenta notevolmente la combustione dei grassi. E per di più se si adotta questa strategia al pomeriggio, gli effetti benefici della caffeina, la sostanza attiva presente nel caffè, sono molto più evidenti rispetto al mattino. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Granada pubblicato sul Journal of the International Society of Sport Nutrition.

Il caffè deve essere forte

Secondo gli studiosi è necessario però bere 3 milligrammi di caffeina per chilo di peso. Hanno partecipato alla ricerca 15 uomini di un’età media di 32 anni che hanno completato una serie di test basati sullo sforzo fisico. «I risultati del nostro studio hanno rivelato che l’ingestione in una notevole quantità di caffè 30 minuti prima di eseguire un test di esercizio aerobico ha aumentato la massima ossidazione dei grassi durante l’attività sportiva» spiega Francisco José Amaro-Gahete, del Dipartimento di fisiologia dell’ateneo spagnolo.

Meglio al pomeriggio

I ricercatori hanno notato inoltre che esiste una variazione diurna dell’ossidazione dei grassi durante l’esercizio fisico, con valori più alti nel pomeriggio rispetto alla mattina. Questi risultati, secondo gli studiosi, dimostrano anche che la caffeina aumenta l’ossidazione dei grassi durante lo sport mattutino in modo simile a quello osservato, nel pomeriggio, senza l’assunzione di caffè. I ricercatori suggeriscono quindi di consumare una tazza di caffè forte o una quantità equivalente di caffeina sotto forma di energy drink poco prima di un allenamento aerobico moderatamente intenso nel pomeriggio: è questa la soluzione migliore per la massima ossidazione del grasso corporeo, e quindi per il dimagrimento.

Da sapere LA CAFFEINA MIGLIORA LA RESA SPORTIVA Occorre non dimenticare però che, come dimostrato da vari studi, una supplementazione con caffeina può essere utile per migliorare le performance sportive, potenziare la forza e la resistenza, aumentare la velocità e l’intensità del movimento.