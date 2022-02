In Val Ridanna con tutta la famiglia

La primavera 2022 porta con sé importanti novità per lo Schneeberg Family Resort & SPA. Da oltre 40 anni meta d’elezione per chi viaggia con la famiglia e cerca il divertimento spensierato, la struttura ora si proietta fortemente al futuro, con una chiara presa di coscienza in grado di esaudire le richieste degli ospiti alla ricerca di silenzio, relax e distensione: un’ala ADULTS ONLY di ben 2.000 mq: panoramica, discreta poiché delimitata da un lago, immersa nella natura e circondata da boschi e distese verdi, dove a dettare i ritmi saranno il silenzio e la rigenerazione. Ci saranno quindi, in totale, oltre 10.000 mq di benessere per grandi e piccini.

La novità 2022

“In un’epoca in cui tutto accelera, non c’è nulla di più salutare che rallentare. Gli attuali 8mila mq esistenti saranno quindi completamente destinati alle zone per le famiglie e per i più piccoli con saune “dress-on”, aree destinate al divertimento e allo svago di grandi e piccini. La nuova area di 2mila mq, ricavati ex novo, sarà destinata agli adulti e inaugura una nuova epoca per lo Schneeberg” spiega Andreas Kruselburger, uno dei proprietari della struttura.

La nuova zona Adults Only dello Schneeberg Family Resort & SPA, su 10mila mq, sarà caratterizzata da una piscina interna a sfioro di 25 metri, postazioni e lettini idromassaggio, zone relax con bevande calde e fredde per tutti i gusti, chaises longues per due persone dove rilassarsi e concedersi del tempo per la coppia, zona saune (esclusivamente textile-free), sauna infrarossi, terapia inalatoria al sale, sauna alle erbe, sauna finlandese panoramica, bagno turco, lago naturale balneabile, zona solarium e relax sul rooftop dove godere di una vista a 360 gradi, patio interno per rinfrescarsi.

Inoltre, ci sarà una nuova Wine-Lounge dove partecipare a degustazioni guidate di vini. In questa maniera lo Schneeberg si evolve e implementa la proposta sia per genitori desiderosi di relax mentre i bimbi si divertono senza limiti sia per coppie in vacanza senza figli. Grazie agli immensi spazi e all’expertise, ora chiunque troverà la propria dimensione senza compromessi.

Un plus nascosto ma, mai come ora, davvero importante: qui si soggiorna a impatto zero. L’hotel, infatti, può contare su una centrale idroelettrica e a cippato che alimenta la struttura e con l’esubero fornisce energia alla valle.

Relax, benessere, sport e divertimento per tutti

Varcare la soglia dello Schneeberg Family Resort & Spa significa entrare in un mondo di divertimento, di benessere, di sport e di gastronomia a tutto tondo, dove ogni elemento è concepito da sempre per tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti senza perdere di vista il vero scopo della vacanza: divertimento al top per tutta la famiglia. Infatti, allo Schneeberg i genitori possono stare tranquilli e godersi la loro vacanza, tenendo sempre sotto controllo i figli anche senza mai uscire all’aperto. Possono contare sul Miniclub gratuito, attivo 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera: gli animatori organizzano ogni settimana un ricco programma di attività adatto a bambini (dai 3 anni in poi) e adolescenti, che non si annoieranno mai. Non mancano un bowling, un piccolo zoo dove accarezzare animali, una parete dove arrampicarsi e tanto altro.

Lo Schneeberg Family Resort & Spa vanta una ristorazione rinnovata di recente e a misura di famiglie: gran parte delle sale da pranzo, come il ricevimento e l’area accoglienza della Spa, hanno subito un notevole restyling. Così anche l’area buffet, che prevede spazi e altezze studiati su misura per i bambini. L’informale pizzeria, situata a cospetto del laghetto e di un Bar serale, permette di sostituire la cena della pensione completa con una gustosa pizza cotta nel forno a legna oppure di concedersi un pranzo leggero a mezzogiorno, anche indossando l’accappatoio.