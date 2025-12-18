Libri che parlano del Natale da leggere con i bambini

I libri che parlano del Natale sono importanti perchè, con le loro storie e illustrazioni, riescono a trasportare i bambini (e anche i loro genitori) in un mondo incantato e ricco di magia.

Leggere con i bambini i libri di Natale più belli li aiuterà ad immergersi, giorno dopo giorno, nell’atmosfera delle feste: un elenco di

1) Il pettirosso e Babbo Natale di Jan Fearnley

Il piccolo pettirosso Robin, con grande generosità, decide di donare tutti i suoi caldi vestitini ai suoi amici infreddoliti. Ma cosa succederà quando si ritroverà tutto solo al freddo? La sua bontà d’animo e la sua gioia di donare lo porteranno a vivere la magica esperienza di un incontro con Babbo Natale. Le immagini di questo libro, dai tratti delicati e dai colori vivaci, catturano l’attenzione anche dei bimbi più piccoli. Età di lettura: da 3 anni. Prezzo 12,25 euro. www.amazon.it

2) La notte prima della notte prima di Natale (di Richard Scarry)

A Felicittà sta arrivando il Natale: ovunque c’è aria di festa, con strade che brillano di luci e decorazioni e un bellissimo abete in piazza. Questa giornata di festa porterà anche tanti doni a Sandrino, Zigo-Zago e a tutti i loro amici. Età di lettura: da 3 anni. Prezzo 14,25 euro. www.amazon.it

3) Il Natale sta arrivando! Una storia al giorno con Peter Coniglio di Beatrix Potter

Peter Coniglio è davvero emozionato: non vede l’ora che arrivi il Natale! Ci sono alberi da decorare, dolci da cucinare e regalini da confezionare. Questo libro è una sorta di calendario dell’Avvento fatto di tante storie, piccole sorprese e attività divertenti. Età di lettura: da 3 anni. Prezzo 23,75 euro. www.amazon.it

4) Il regalo di Natale di Beatrix Potter

Peter Coniglio e le sue sorelline non vedono l’ora che arrivi Babbo Natale. Ognuno di loro ha un desiderio speciale: riceveranno ciò che hanno chiesto a Babbo Natale? Età di lettura: da 3 anni. Prezzo 10,35 euro. www.amazon.it

5) Fulmine. La prima renna di Babbo Natale di Matt Travares

Questo libro sul Natale racconta in modo dolce e magico la storia di Fulmine, la prima renna di Babbo Natale. Fulmine era una renna costretta a far parte di un circo: sognava però la neve, la Finlandia, la libertà e una vera casa. L’incontro con Babbo Natale cambierà per sempre la sua vita. Età di lettura: da 4 anni. Prezzo 13,90 euro. www.amazon.it

6) Il guanto di Babbo Natale di Taro Miura



Ecco un libro perfetto da leggere con i bambini la sera della Vigilia! È proprio la sera della Vigilia che una bambina trova uno dei guanti di Babbo Natale abbandonato nella neve. Decide di restituirlo salendo sul campanile più alto della città, alla ricerca della slitta di Babbo Natale. Riuscirà nella sua impresa? I disegni su sfondo scuro dallo stile giapponese sono molto suggestivi e i loro colori vivaci attireranno l’attenzione dei bimbi. Età di lettura: da 4 anni. Prezzo 14.15 euro. www.amazon.it

7) Che cos’è il Natale? di Marina Conti

Nino è un piccolo riccio curioso con una grande domanda: cos’è il Natale? Per trovare una risposta attraversa il bosco innevato, incontrando animali, gesti e silenzi. Questa piccola storia illustrata parla di pensieri gentili, piccoli gesti d’amore, empatia e presenza. Età di lettura: da 4 anni. Prezzo 9,44 euro. www.amazon.it

8) Il pacchetto rosso di Linda Wolfsgruber

Anna trascorrerà come al solito le vacanze di Natale con la nonna in un paesino di montagna. Sembra però che in paese nessuno abbia voglia di parlare, tutti sono spenti e annoiati, compresi i bambini. Una sera la nonna consegna ad Anna un misterioso pacchetto rosso, chiedendole di non aprilo. Da quel giorno il pacchetto passa di mano in mano tra gli abitanti del paese come dono di Natale, regalando a tutti attimi di felicità. Età di lettura: da 5 anni. Prezzo 14,25 euro. www.amazon.it

9)Lettere da Babbo Natale di John R. R. Tolkien

Ogni anno, per quasi trent’anni, i figli di J. R. R. Tolkien hanno ricevuto una busta spedita dal Polo Nord. Il mittente non era altri che Babbo Natale, che narrava alcuni racconti di vita al Polo Nord, con renne che sparpagliavano regali ovunque, orsi bianchi combinaguai e le guerre contro i goblin che vivono nei sotterranei di casa. Ogni lettera era illustrata da un bellissimo disegno: queste lettere e i relativi disegni sono raccolti in un libro da leggere insieme a Natale. Età: da 5 anni. Prezzo 19 euro. www.amazon.it

10 Le più belle storie di Natale di Gianni Rodari

Questo libro illustrato contiene le storie e le filastrocche a tema natalizio di Gianni Rodari, che con le sue rime ricrea l’atmosfera delle feste parlando al cuore e alla fantasia dei più piccoli. Età di lettura: da 6 anni. Prezzo 16.05 euro. www.amazon.it

11) Lo schiaccianoci. Un racconto di Natale di Ernst T. A. Hoffmann



Un piccolo schiaccianoci in legno dalle sembianze umane è il regalo che la piccola Marie Stahlbaum riceve la notte della Vigilia di Natale. Non è un semplice giocattolo: il coraggioso soldato si animerà infatti di vita propria, difenderà Marie dal malvagio Re dei topi e la condurrà al cospetto della Principessa Pirlipat, nel Regno delle Bambole, tra pastorelli e soldatini d’argento, cestini di zucchero e canditi. Si tratta di una favola pubblicata per la prima volta nel 1816 ma sempre attuale. Età di lettura: da 7 anni. Prezzo 5,60 euro. www.amazon.it

12) Un milione di Babbi Natale di Hiroko Motai



Arriva il momento in cui i bambini cominciano a farsi delle domande sull’esistenza di Babbo Natale. Questo è il libro giusto per loro: in questa storia, infatti, si racconta di come Babbo Natale, non riuscendo più da solo a consegnare doni a tutti i bimbi del mondo, abbia bisogno di un’idea geniale. Perchè non farsi aiutare dai genitori? Età di lettura: da 8 anni. Prezzo 15,20 euro. www.amazon.it

13) Harry Potter. Natale a Hogwarts. Il libro pop-up

Gli amanti della saga del famoso maghetto potranno festeggiare il Natale a Hogwarts grazie a questo libro pop-up. Al suo interno c’è la Sala Grande con un albero di Natale al centro; nascosti nel pavimento ci sono 25 addobbi rimovibili da appendere all’albero pop-up giorno dopo giorno, come se fosse un calendario dell’Avvento. Nelle sue 96 pagine, poi, il libro racconta tante curiosità su set cinematografici, oggetti di scena e momenti speciali della saga. Età di lettura: da 8 anni. Prezzo 33,15 euro. www.amazon.it

14) Rover salva il Natale di Roddy Doyle



Babbo Natale è sempre ben informato su tutti i bambini del mondo e sui loro amici a quattro zampe grazie ai rapporti degli elfi, che scrivono cartoline e lettere, spedendole con piccioni viaggiatori, cani San Bernardo e persino grazie al gufo di un ragazzino di nome Potter. Proprio per questo motivo Babbo Natale sa che c’è un solo animale in grado di sostituire Rudolfh: un cane di nome Rover. Età di lettura: da 8 anni. Prezzo 12,82 euro. www.amazon.it

15) Canto di Natale: Christmas Carol di Charles Dickens

Canto di Natale è un grande classico tra i libri di Natale per bambini (e non solo). Scritta nel 1843, la storia narra di come, durante la notte della Vigilia, il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge incontra gli spiriti del Natale passato, presente e futuro, che gli insegnano preziose lezioni. Età di lettura: da 9 anni. Prezzo 8,55 euro. www.amazon.it

16) È Natale, Stilton! di Geronimo Stilton

Tutto sembrava pronto per la cena di Natale con la famiglia, ma che incredibile Vigilia aspettava invece Geronimo Stilton! Deve raccogliere centomila formaggini al cioccolato, mentre un tir gli passa sulla coda e la casa va a fuoco. Per fortuna a Natale sono tutti più buoni e ci sono tanti roditori pronti ad aiutarlo. Età di lettura: da 7 anni. Prezzo 10,92 euro. www.amazon.it

