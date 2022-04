Nella Zillertal si respira già aria di vacanza!

La Zillertal, una valle amena a soli 30 minuti da Innsbruck, rappresenta il palcoscenico perfetto per programmare una vacanza primaverile all’insegna della rinascita e del benessere di corpo e spirito, da vivere rigorosamente (e piacevolmente) en plein air. La mattina ci si gode la neve perfetta sulle piste, nel pomeriggio ci si diletta sul campo da Golf come, per esempio, sul campo a 18 buche di Uderns. Un luogo dove turismo sostenibile e benessere vanno di pari passo, dove è possibile combinare attività sportive con momenti di relax, ideale per piacevoli passeggiate nel verde dei sentieri di montagna, nella natura più rigogliosa, in luoghi lontani dalle solite rotte – in totale sicurezza. Una di rete di sentieri infinita di oltre 1.750 km permette a ciascuno di trovare la passeggiata giusta in base alle proprie attitudini.

A misura di famiglia

Una Family-Valley dalle mille opportunità, la Zillertal, specializzata nel benessere delle famiglie ma adatta anche per chi viaggia in coppia alla ricerca di relax e golf, benessere ai massimi livelli e cucina straordinaria. A poche ore dall’Italia, a favore di un turismo di prossimità, questa valle è la scelta ideale per ogni tipologia di vacanza.

Per chi ha l’animo più sportivo, la ciclabile della Zillertal conduce per 31 km attraverso un ampio e soleggiato fondovalle lungo il fiume Ziller da Mayrhofen a Strass. Il facile percorso, pianeggiante e immerso nei campi, e le varie possibilità di svago come parchi avventura, piscine all’aperto e parchi giochi, trasformano la ciclabile Zillertalradweg in un tour ideale per le famiglie con bambini e per chi riprende ad andare in bicicletta.

Per chi è in vacanza con i bambini obbligatorio prevedere una tappa a Fügen, una delle primissime località che s’incontrano lungo il percorso di questa valle soleggiata e dall’ampio respiro. Qui, una delle funivie estive austriache che si fregiano del sigillo di qualità è la funivia dello Spieljoch. Arrivati alla stazione a monte dello Spieljoch anche l’offerta che attende è eccellente. Chi è in cerca di relax e benessere apprezzerà, in particolare, il simpatico percorso da fare a piedi nudi.

Non manca un laghetto artificiale con zattera, il percorso Kneipp, giochi d’acqua, la possibilità di provare il SUP (Stand Up Paddle) così come il nuovo parco giochi naturale, un punto di riferimento unico nel suo genere a 1.860 metri di altitudine. Inoltre, un Flying-Fox da brividi e un percorso sospeso garantiscono divertimento adrenalinico per adulti e adolescenti. E c’è anche un bellissimo giardino d’arrampicata per i bambini, che permette ai più piccoli di provare le prime vie sulla roccia.

Dove soggiornare

Per chi ha voglia di qualcosa di esclusivo con una SPA eccellente, l’Hotel Wöscherhof****S promette di soddisfare anche i viaggiatori più esigenti, che potranno, per esempio, provare le esclusive Suite con molo di accesso diretto al laghetto naturale, circondato da un bellissimo parco. La struttura, che è dotata di piscina interna ed esterna e di una zona benessere con diverse saune e zone relax, è situata a soli 400 metri dal campo da golf a 18 buche del Golf Club Zillertal Uderns. L’hotel è la soluzione ideale per chi cerca esperienze gourmet indimenticabili e un ambiente famigliare ma al contempo raffinato. A cadenza settimanale si ha possibilità di partecipare anche a degustazioni di vini con un’esperta sommelier. Tariffe da euro 135- per persona a notte con la mezza pensione.

Lo Sportresidenz Zillertal ****S è un paradiso per chi ama la vacanza attiva senza rinunciare al piacere di un relax di classe. Immerso nel silenzio e nel verde di un campo da competizione “Leading Golf Courses” lo Sportresidenz Zillertal ****S non è solo un paradiso per i golfisti ma anche per gli escursionisti, i ciclisti, gli intenditori della buona cucina e per chi ama il piacere di un relax senza eguali. Tariffe da euro 139 – per persona a notte.