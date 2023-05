Parchi divertimento per bambini in Italia: l’elenco regione per regione

È sempre un buon momento per organizzare una giornata in uno dei tanti parchi divertimento presenti in Italia: le risate e l’allegria, infatti, sono assicurati durante tutto l’anno. Che sia in inverno o in estate, in questi luoghi, grandi e piccini possono fare il pieno di gioia, giochi e sorrisi. Dove andare? Non c’è che l’imbarazzo della scelta: da nord a sud, infatti, sono davvero tantissimi gli indirizzi adatti a tutta la famiglia. Ecco i principali.

Parchi divertimento Lombardia

Da Leolandia, il parco a tema ideale per i bambini piccoli, fino al Parco della Preistoria, in cui ammirare i dinosauri, la Lombardia offre davvero tante possibilità alle famiglie in cerca di un’idea per trascorrere una giornata speciale all’insegna del divertimento.

Leolandia

I tronchi, i trenini, le bici di Leonardo, le rane salterine, la carovana western, gli spettacoli, la fattoria degli animali, l’area di Masha e Orso, ma non solo. Leolandia, uno dei parchi divertimento del nord Italia più amati dai bambini, quest’anno propone ai suoi ospiti tante novità. A partire dalla presenza di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Heeler blu protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online per bambini. E, ancora, Keepy Uppy, il gioco del pallone che non deve mai cadere a terra, una nuovissima e super divertente area acquatica, e il TrenOrto, un divertente trenino circondato da un vero orto con colture stagionali. Per la stagione 2023 sono stati rinnovati anche tutti gli show della LeoArena, ma rimane l’apprezzatissima promozione che offre un ingresso omaggio a tutti coloro che acquistano un biglietto del parco.

Dove: Capriate San Gervasio (Bg)

Cowboyland

Chi è alla ricerca di un parco divertimenti che sia al tempo stesso anche un parco tematico può puntare su Cowboyland, il luogo perfetto per vivere un’immersione nel mondo western, in compagna di cowboys, cowgirls e indiani. Fra le corse sui trenini, i viaggi a bordo di canoe e tronchi, le avventure sui quad, i giri sul cowbus – per metà trattore e metà mucca – e i rodeo, il divertimento è assicurato per tutta la famiglia. E non finisce qui. È possibile anche conoscere da vicino tanti animali, dai lama ai daini, vivere la prima emozione a cavallo, visitare un villaggio indiano, assistere a divertenti spettacoli.

Dove: Voghera (Pv)

Parco della Preistoria

A pochi chilometri da Milano, immerso in uno splendido bosco, si trova il regno dei dinosauri, un enorme parco dedicato alla Preistoria, perfetto per i piccoli appassionati degli animali estinti milioni di anni fa. Se all’interno del parco si possono incontrare i principali protagonisti della storia sulla Terra, nel museo si può compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta della paleontologia. Nel Parco della Preistoria è presente anche un divertente labirinto, in cui vivere appassionanti sfide fra genitori e bambini.

Dove: Rivolta D’Adda (Cr)

Parchi divertimento Veneto

Fra Movieland, un bellissimo parco a tema sul cinema, il Parco Natura Viva, il giardino Zoologico più grande del Garda, anche in Veneto non c’è che l’imbarazzo della scelta quando si tratta di divertirsi. Ma il parco più famoso in assoluto è senza dubbio Gardaland.

Gardaland

Si tratta di un luogo davvero magico per le famiglie, studiato per coinvolgere i visitatori di tutte le età in appassionanti avventure. Qualche esempio? L’area di Peppa Pig, in cui i più piccoli potranno provare il trenino di nonno Pig, le barchette sull’acqua e addirittura le mongolfiere. Non può mancare poi uno stop alla Prezzemolo land, un meraviglioso Castello medievale, in cui divertirsi fra spassosi scivoli bagnati, cannoni e tanti altri coinvolgenti giochi d’acqua. I bambini che amano viaggiare e sono affascinati dai mezzi di trasporto non possono perdersi i velieri, le canoe, i cavalli, gli aerei, i trenini, i trattori. E per i piccoli esploratori c’è il labirinto di Jumanji, novità 2023. Imperdibili anche il Legoland Water Park e il Sea Life Acquarium.

Dove: Castelnuovo del Garda (VR)

Parchi divertimento Toscana

Chi ha in programma una vacanza in Toscana o abita in questa splendida regione non rimarrà deluso: anche in questo caso, infatti, sono diverse le opzioni fra cui scegliere. Ecco alcuni parchi divertimento toscani imperdibili.

Cavallino Matto

Nel bel mezzo di una lussureggiante pineta, si trova il più grande parco divertimenti della Toscana, che offre moltissime attrazioni family friendly, dal topo più veloce del mondo al Jurassic River, in cui si può compiere un folle viaggio nella giungla giurassica, fino alle macchinine d’epoca in cui ci si diverte al ritmo di Rock’n’Roll. Al Cavallino Matto si può anche volare, sospesi sulle teste degli altri visitatori su una speciale seggiovia. Fra un’attrazione e l’altra si può godere anche dei divertenti spettacoli e show.

Dove: Marina di Castagneto C.cci (LI)

Il Parco di Pinocchio

Gli amanti di Pinocchio non possono non programmare una tappa nel parco dedicato proprio a una delle fiabe più amate dai bambini di tutti i tempi. Il Parco di Pinocchio prevede un percorso a tappe che ripercorre i momenti più salienti della celebre storia, attraverso sculture, installazioni e giostre d’epoca. Ma le sorprese non finiscono qui: ad aspettare i visitatori anche una scacchiera gigante, laboratori, un labirinto, una grotta, strutture in legno e un parco avventura. La visita al parco può anche essere l’occasione per prendere l’abitudine di raccontare fiabe e favole al bambino.

Dove: Collodi (Pescia – Pt)

Parchi divertimento Emilia Romagna

L’Emilia Romagna è la patria del divertimento, a tutte le età. Ad attendere le famiglie non solo spiagge e servizi a misura di bambino, ma anche molti parchi divertimento, a iniziare da Mirabilandia.

Mirabilandia

Il parco più esteso d’Italia vanta anche una delle aree bambini più grandi a livello europeo, perfetto per le famiglie che vogliono vivere un’esperienza indimenticabile. Sono davvero tantissime le attrazioni che aspettano i baby visitatori, come la casa parlante che si solleva da terra, il viaggio fra i dinosauri su un gigantesco uovo giurassico, un percorso acquatico a bordo dei tronchi, le torri in cui grandi e piccoli possono sfidarsi per raggiungere la vetta di totem indiani, una “fortezza” ricca di percorsi intriganti, gli immancabili trenino e giostra dei cavalli. E come se non bastasse ci si può divertire anche assistendo a incredibili spettacoli, show e attrazioni e in estate c’è un super parco acquatico.

Dove: Località Mirabilandia (Ravenna)

Italia in miniatura

Un giro dell’Italia in poche ore? A Italia in miniatura si può: si tratta, infatti, di un parco che riproduce le principali città e bellezze della nostra penisola, permettendo a grandi e piccini di ammirarle da vicino, in un percorso ricco di fascino e curiosità. E alle spalle dell’Italia c’è anche una piccola Europa in miniatura, con alcuni fra i monumenti più famosi e conosciuti del Vecchio Continente, dalla Torre Eiffel di Parigi alla Cattedrale di St. Paul di Londra, fino all’Acropoli di Atene. Non mancano attrazioni e giostre su misura, come le gondole con cui attraversare il Canal Grande, le frizzanti battaglie d’acqua al Castel Sismondo, le liane sospese e i ponti tibetani.

Dove: Viserba di Rimini (RN)

Parchi divertimento Lazio

Chi l’ha detto che Lazio è sinonimo solo di Roma e che Roma è sinonimo solo di visite culturali? In realtà, questa regione offre anche tante occasioni di svago, grazie anche ai diversi parchi divertimento presenti in loco.

Cinecittà World

Roma è o non è la patria italiana del cinema e della tv? Non poteva dunque mancare un Parco divertimenti a tema: 40 attrazioni e 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World) aspettano visitatori di tutte le età per far vivere loro mirabolanti avventure. Non mancano nemmeno spettacoli live ed eventi. E d’estate apre il parco acquatico, dove prendere il sole tra spiagge di sabbia, la Cinepiscina, il fiume lento Paradiso e scivoli mozzafiato.

Dove: Castel Romano (Rm)

Roma World

Chi ama la storia e le epoche antiche apprezzerà sicuramente il nuovo experience park dell’Antica Roma. Un luogo magico in cui per un giorno ci si può trasformare in antichi romani e vivere completamente immersi nella natura tra spettacoli e animali della fattoria. Grandi e piccini possono provare il tiro con l’arco, fare un giro nell’antico mercatino, assistere agli spettacoli dei gladiatori, ammirare gli show di falconeria, e mangiare nella Taberna all’insegna della tradizione romana.

Dove: Roma

MagicLand- Parco divertimenti di Roma Valmontone

Un parco a tema dedicato a tutta la famiglia, il più grande del centro-sud Italia, dove bambini e adulti potranno vivere divertenti avventure in compagnia di coraggiosi vichinghi, magiche fate, potenti stregoni e abili avventurieri. Le diverse aree tematiche si sviluppano attorno a un lago, che ospita un suggestivo spettacolo di fontane danzanti. Molte le attrazioni dedicate ai bambini, come un grande playground con scivoli, ponti tibetani e arrampicate, i mini fuoristrada, il carosello, la mini ruota panoramica, l’Esplorabruco.

Dove: Roma Valmontone

Parchi divertimento Sud e Isole

Il divertimento continua sulle isole e al Sud, dove non mancano luoghi pensati per intrattenere i bambini e i loro genitori. Chi arriva da lontano deve organizzare con attenzione e buon senso il viaggio coi bambini, così da non far vivere troppi disagi ai più piccoli, per esempio dovrebbe sempre avere a portata di mano spuntini e giochini adatti all’età del figlio. Inoltre, se si sposta in auto dovrebbe scegliere le ore più fresche. Ecco una selezione di parchi divertimento in Puglia, Campania e Sicilia.

Carrisiland

Il più grande parco acquatico del Sud Italia con 7 piscine, 3 Km di acquascivoli e altre varie attrazioni. Un bosco con diverse aree tematiche, come la Giungla, Alice nel Bosco delle Meraviglie , il Mondo degli Gnomi, tutte raggiungibili con un trenino. Un’area gonfiabili. Una fattoria. Sono solo alcune delle imperdibili attrazioni del Carrisiland, un luogo situato in Puglia, pensato per le famiglie e non solo, dove tutti potranno vivere grandi avventure.

Dove: Cellino San Marco (Br)

Fasanolandia

Ecco la meta ideale per chi ama divertirsi nel verde: Fasanolandia offre tantissime attrazioni con le colline silvane a fare da sfondo. Brucomela, Casa Matta, Excalibur, Aladin, Autorodeo sono solo alcune delle giostre su cui mamma e papà possono divertirsi insieme ai loro figli. Accanto al parco ci sono anche un bellissimo zoo, con moltissimi animali, il Lago dei Grandi Mammiferi e l’acquario.

Dove: Fasano (BR)

Edenlandia

Edenlandia è il più antico parco di divertimento d’Europa e uno dei parchi a tema cittadini più famosi d’Italia. Situato a Napoli, nel cuore del quartiere Fuorigrotta, nel 2018 si è aggiudicato il titolo di primo e unico food and leisure park di Italia. L’ingresso è gratuito: si pagano, infatti, le singole attrazioni, come Dumbo, il trenino, i tronchi, i gommoncini, i mini autoscontri. Completano l’offerta punti food, concerti, spettacoli, party, per tutte le età e tutti i gusti.

Dove: Napoli

Lacenolandia

Immerso nel cuore dell’Irpinia, Lacenolandia è una vera e propria riserva naturale dove attrazioni e natura convivono alla perfezione regalando alle famiglie occasioni di svago, relax e divertimento. Oltre a tante attrazioni, ad attendere i piccoli ospiti e le loro famiglie anche il Parco Avventura e i Risciò per suggestivi giri del lago.

Dove: Laceno (Av)

Etnaland

Etnaland è l’oasi del possibile, dove grandi e piccini possono scrivere la propria storia del divertimento. Si può seguire la traccia che più affascina: sia che ci si senta impavidi eroi o semplici appassionati si avrà la possibilità di seguire il proprio sogno di divertimento e scrivere così la storia che più piace. Oltre al parco divertimento, con tante giostre come la casa dei 44 Gatti e il minicoaster, si può fare un salto anche al Parco della Preistoria e ci si può tuffare nel divertimento dell’Acquapark.

Dove: Belpasso (Ct)