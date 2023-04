Ponti di primavera: dove andare con i bambini

Siete alla ricerca di idee ponti primavera 2023? Quello di Pasqua non sarà l’unico weekend lungo che ci regalerà il calendario di quest’anno. Fra aprile e giugno avremo diverse occasioni per organizzare gite di una o più giornate insieme ai nostri figli. Ecco 6 mete perfette per una mini vacanza in famiglia all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Vieste e la costa dei trabocchi

Quando si tratta di bambini, il mare è sempre una buona idea con le giuste regole, anche fuori stagione. In Italia, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta: sono davvero numerose le località marittime fra cui scegliere, da nord a sud, la maggior parte delle quali a misura di famiglia. Come Vasto, una delle cittadine più famose dell’Abruzzo, affacciata sul Golfo d’Oro, una baia a forma di luna con sabbia dorata, ideale per i giochi dei bambini. Una delle attrazioni della zona è la Riserva Naturale Punta Aderci, da cui si può ammirare uno splendido panorama e soprattutto si possono avvistare delfini e tartarughe marine. Se si è a Vasto non si può non programmare una gita alla scoperta della costa dei trabocchi, le tradizionali strutture di legno a palafitta un tempo utilizzate dai pescatori. Si può anche organizzare una visita in bicicletta, per la gioia dei più piccoli: infatti, esiste una ciclovia che collega le spiagge dei Trabocchi, lungo un tratto costiero molto suggestivo.

Cervia e le sue saline

Chi ai giochi al mare vuole unire anche altre attività divertenti e piacevoli potrebbe puntare su Cervia. Questa cittadina della riviera romagnola, infatti, offre diverse attrattive per i bimbi di tutte le età. A partire dalla Casa delle Farfalle, una serra in cui si può passeggiare tra piante tropicali e moltissime specie di farfalle, fino a CerviAvventura, un parco divertimenti immerso nella bellissima pineta di Cervia, che ospita anche un’area faunistica didattica. Imperdibile poi il Parco della Salina di Cervia, una suggestiva riserva maturale che può essere visitata a piedi, in barca elettrica, in bicicletta, in trenino e in canoa. La chicca? Dal 21 Aprile al 1 Maggio 2023, la Spiaggia di Pinarella di Cervia ospiterà il Festival internazionale dell’aquilone. In zona meritano una visita anche Comacchio, un’antica città costruita su 13 piccole isole sul Delta del Fiume Po, detta “la “piccola Venezia”, e Ravenna, nota per i coloratissimi mosaici.

Torino e Zoom

Fra le idee ponti primavera 2023 non possono mancare certo le città d’arte. Chi l’ha detto, infatti, che sono noiose e non piacciono ai bambini? Basta scegliere con cura dove andare e cosa visitare e porsi nel modo giusto con i più piccoli. Pensate a Torino, con il Parco Valentino e il Borgo Medievale da visitare rigorosamente divertendosi, il Museo Egizio, in cui i bimbi più grandi possono avventurarsi fra mille scoperte, la Tranvia Sassi-Superga, in cui si compie “un’arrampicata” sulla collina accomodati sulle carrozze originarie degli anni ’30. Come se non bastasse ci si può rilassare al Bioparco Zoom, un’immensa area verde completamente pedonale in cui passeggiando allegramente si possono incontrare dai pinguini alle giraffe, dai rapaci ai lemuri.

Franciacorta e Montisola

Sono davvero tante le ragioni per cui vale la pena programmare una vacanza in Franciacorta, una piccola perla della provincia di Brescia, ai confini con il lago d’Iseo. Innanzitutto i paesaggi collinari che, con i loro colori vivaci e le loro forme pittoresche, non potranno non catturare l’interesse dai bambini. E, ancora, le numerose piste ciclabili nel verde, gli immensi parchi giochi, come il Parco del Conicchio a Corte Franca, e la riserva naturale delle Torbiere del Sebino, con i suoi canneti e i suoi specchi d’acqua, la sua ricca fauna, i suoi ponticelli di legno sospesi sulle vasche torbose. Dalla Franciacorta ai suggestivi paesi affacciati sul lago d’Iseo il passo è brevissimo. Non rinunciate a una visita a Montisola, l’isola lacustre più grande d’Europa, dove l’uso delle auto è vietato e si ha l’opportunità di entrare in un’altra dimensione spazio-tempo.

Andalo e Molveno

L’Italia non è ricca solamente di località marittime adatte ai bambini, ma anche di mete montane perfette per la famiglia. Si può approfittare dei ponti primaverili per visitare la zona di Andalo, una delle mete più family-friendly del Nord Italia. Fra escursioni a prova di piedini, dolci e panoramiche ciclabili family e le tante fattorie didattiche non si rischierà certo di annoiasvi. Ad attendere le famiglie anche il Forest Park, un parco avventura in cui mettere alla prova il proprio coraggio, sempre in tranquillità e con il sorriso, e il Parco Faunistico di Spormaggiore, in cui ammirare i grandi orsi bruni delle Alpi, i lupi, le linci, i gufi reali e tanti altri animali. La ciliegina sulla torta è il lago di Molveno, da scoprire a piedi o in pedalò. Andare in vacanza al fresco in montagna va benissimo anche in primavera.

I parchi divertimento

Idee ponti primavera 2023 che avranno un successo assicurato? Ovviamente i parchi divertimento per la famiglia. Si tratta sempre di un’ottima scelta quando si tratta di trascorrere del tempo speciale tutti insieme. Fortunatamente, l’Italia offre diverse opportunità anche da questo punto di vista. Come Leolandia a Capriate (Bg), uno dei parchi più amati dai piccoli grazie alle numerose attrazioni pensate per il loro divertimento. Molte le novità per la nuova stagione, come l’arrivo di Bluey, la divertente cucciola di Heeler blu protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online per bambini. Ad aspettare le famiglie anche una nuova area acquatica, TrenOrto, un divertente trenino circondato da un vero orto con colture stagionali, gli show della LeoArena, gli spettacoli a tema e ovviamente tantissimi giochi. Altra opzione amatissima è Gardaland, a Castel Nuovo sul Garda (Vr), che offre diverse attrazioni per le famiglie: l’area di Peppa Pig, Fantasy kindom, Prezzomolo land, Doremifarm e il Legoland water park. Come dimenticare poi Mirabilandia a Ravenna? Ha una delle aree bambini più grandi a livello europeo: fra giostra a cavalli; una “fortezza” ricca di percorsi intriganti; un percorso acquatico a bordo dei tronchi; l’immancabile trenino, una casa parlante che si solleva da terra e tante altre attrazioni, si trascorreranno tante ore all’insegna della spensieratezza.

Idee ponti primavera 2023? C’è anche l’estero

Quelle proposte sono tutte mete italiane, ma nulla vieta di andare all’estero, anzi. Anche in questo caso ci si può sbizzarrire in fatto di idee ponti primavera 2023. Per esempio, si può programmare un viaggio al lago di Bled in Slovenia, in Provenza, nella Foresta nera in Germania. Chi ama le città d’arte può scegliere fra Parigi (magari in abbinamento a Disneyland Paris), Londra, Barcellona, Lisbona, e le meno gettonate, ma altrettanto splendide, Porto, Copenaghen, Valencia.

In sintesi Per trascorrere una mini vacanza con tutta la famiglia c’è solo imbarazzo della scelta. Per i ponti di primavera 2023 si può spaziare dal mare alla montagna o al lago, dai parchi divertimento ai musei e – perché no? – alle città straniere, dalle più gettonate alle meno conosciute.