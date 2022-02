Primavera alle Terme con i bambini: pensaci ora!

Ecco alcune proposte family-friendly per una vacanza alle terme con tutta la famiglia, all’insegna della natura e del benessere, per grandi e piccini, senza dimenticare il divertimento a 360 gradi. Con la primavera alle porte ma non ancora sbocciata, febbraio e marzo si rivelano i mesi ideali per programmare una settimana di vacanza alle terme insieme ai propri figli. Dove? In Italia e in Slovenia. Le terme, del resto, sono un’attività che si adatta benissimo anche ai bambini di tutte le età, che possono muoversi tra le tiepide acque termali, nuotare e usare gli scivoli che li proiettano nelle vasche, per ore e ore di puro divertimento ma anche di benessere.

Tutti alle Terme

L’ambiente termale rilassa e rigenera ed è un piacere per tutti, grandi e piccoli, lasciarsi coccolare e avvolgere dal tepore e dall’acqua in un caldo abbraccio: un balsamo per il corpo e per la mente. Questo particolare periodo dell’anno, poi, con l’inverno che ci ha lasciati tutti stanchi, svogliati e un po’ scarichi, potrebbe rivelarsi davvero il momento perfetto per una settimana di relax e di stacco con tutta la famiglia, un vero e proprio toccasana per adulti e bambini, un momento rigenerante e utile per ritrovare nuove energie in vista della primavera. Ecco le proposte di Bimboinviaggio.com

Bagno di Romagna Ròseo Euroterme Wellness Resort ****

Ròseo Euroterme Wellness Resort non è solo un hotel 4 stelle per famiglie con terme in Romagna ma è anche una struttura all’avanguardia, giovane e accogliente, innovativa e in grado di assicurare servizi di alto livello, che grazie alla Family SPA riesce a proporre una vacanza per famiglie nel segno del benessere e del relax. E anche del divertimento perché il Villaggio degli Gnomi promette ore di svago per i bambini con scivoli, altalene e casette colorate in miniatura mentre seggioloni, culle, fasciatoi, biciclette con seggiolino, braccioli e salvagente completano l’offerta family e sono un grande aiuto per le mamme e i papà. Ròseo Euroterme Wellness Resort a Bagno di Romagna è il primo Hotel termale a misura di bambino. Pensiamo, ad esempio, alle piscine pensate per i piccoli ospiti, poco profonde e perfette per sguazzare in tutta sicurezza. Ci sono i giochi a tema, il karaoke e le serate e c’è l’Area bimbi, il luogo protetto in cui divertirsi in compagnia della mascotte Gnomo Mentino e con la supervisione degli animatori. Dai giochi alla tavola il passo è breve e l’attenzione offerta dal personale del Resort è sempre la stessa. Menu per bambini, ampia scelta di piatti tra antipasti, primi, secondi, contorni e dolci fatti in casa, prodotti naturali e produttori selezionati sono alla base della gustosa proposta gastronomica.

Terme Zreče – Hotel Vile Terme Zrece ****

Le Terme Zreče in Slovenia con 2 hotel 4 stelle e i 10 appartamenti nel bosco, propongono soggiorni di relax e di divertimento davvero a misura di famiglia. L’animazione mattutina per i più piccoli nello spazio a loro dedicato, la caccia al tesoro, le discese in slittino, le ore divertenti da trascorrere con il gruppo d’animazione nella piscina e gli spettacoli serali per tutta la famiglia sono spensierate occasioni di divertimento che si affiancano alle escursioni guidate in bicicletta nella valle della Dravinja e a quelle a piedi sui pendii della Brinjeva Gora, alla camminata nordica, alle passeggiate serali lungo le rive del laghetto.

Soggiorno di 6 notti con trattamento di mezza pensione, più light lunch con piatti caldi, insalate e dolci, bagni illimitati nelle piscine termali, un ingresso ad adulto nel Villaggio delle Saune, animazione, aerobica acquatica, passeggiata con guida esperta di camminata nordica e molto altro per 2 adulti ed 1 bimbo fino a 10 anni prezzi a partire da € 756.

Thermana Park Lasko ****S

Il centro termale offre 2200 mq di superfici acquatiche di piscine interne ed esterne. La grandiosa cupola di vetro contiene una piscina con onde, tre whirlpool, che si alzano sopra le piscine, il percorso Kneipp, uno spazio di divertimenti acquatici per bambini, una piscina per ricreazione e massaggio, un fiume veloce e un tobogan. All’esterno si estendono piscine per nuoto ricreativo e per bambini, scivolo acquatico, tobogan e piscina termale collegata a quella interna. Sopra la confluenza dei fiumi Rečica e Savinja troneggia la piscina-massaggi a forma di cristallo, che assicura agli ospiti una convivenza con la natura nell’abbraccio del regno delle acque. A disposizione dei bambini anche una sala per mini club e kindergarten.

Le famiglie con bambini ospiti del Thermana Park Lasko possono disporre di moderne saune: infrarossa, Laconium, Sanarium, saune classiche finlandesi e a vapore, saune tradizionali con aree di sosta, ma anche piscina termale sia fredda che calda e un grazioso bar. Il centro wellness spa è un ambiente eccezionale dove la tradizione, l’esperienza e lo sfarzo dei più moderni rituali SPA, creano un’atmosfera armonica nell’abbraccio della natura.

Soggiorno di 6 notti con trattamento di mezza pensione, accesso illimitato alle piscine termali, accesso giornaliero al centro fitness, consumo libero di acqua termale, animazione, programma di relax e svago e molto altro. Prezzo per due adulti a partire da € 959. Il prezzo per i bambini è da verificare in hotel perché varia in base all’età.