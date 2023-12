Wish: 100 anni di storia Disney in un unico film

​Siamo qui per raccontarvi cosa pensiamo del film più “chiacchierato” degli ultimi mesi: Wish, che noi abbiamo avuto l’opportunità di vedere in anteprima. Ma iniziamo da qualche informazione generale: il lungometraggio firmato Disney è di due registi che già si sono fatti un’ottima reputazione: Chris Buck (direttore di classici come Tarzan e Frozen) e Fawn Veerasunthorn (direttrice di Raya e l’ultimo drago). Uscirà in tutti i cinema italiani dal 21 dicembre come film commemorativo del centenario dello studio d’animazione. Il Walt Disney Animation Studios infatti è stato fondato nel 1923 da Walter e Roy Disney.

Ad accompagnarlo è stato accostato, come in ogni altro film disney uscito al cinema, un cortometraggio: “Once upon a Studio”. Il corto, già disponibile su Disney + dal 16 ottobre, rappresenta più di 500 personaggi del mondo Disney, buoni e cattivi compresi, fino ai personaggi dei primi film come Biancaneve, Elliot il Drago invisibile e Topolino. Una lettera d’amore al cinema d’animazione che ha fatto commuovere tutti i genitori presenti nelle sale e ha introdotto il centenario nel modo migliore.

Il film narra l’avventura di Asha, un giovane guida turistica della città di Rosas, un luogo magico situato nel mar Mediterraneo. La ragazza aspira a diventare l’apprendista di Re Magnifico, un mago molto potente in grado di far avverare qualsiasi sogno e fondatore della città. Come in ogni storia però nulla è come sembra e Asha si troverà a dover affrontare sfide che neanche poteva immaginare, con l’aiuto di un’improbabile amica dall’aspetto molto singolare.

Uno dei punti di forza del film è sicuramente l’animazione e la scelta stilistica; con questa “fusione” tra passato e presente, tra la CGI e le tecniche tradizionali, le ambientazioni trasmettono calore e sembrano quasi dipinte. Tutto è luminoso e curato nei minimi dettagli. Una tecnica più che promettente che si vede essere ancora agli inizi ma che sicuramente con il tempo andrà sempre di più a migliorarsi dandoci grandi soddisfazioni.

La storia non è male, anche se segue molti dei cliché dei classici Disney: una protagonista coraggiosa e onesta, un cattivo vanitoso e controllante, degli animali parlanti e più in là non mi spingo per evitare spoiler. Il bello di questo film però è che non tutti questi cliché sono dovuti a “mancanza di fantasia” come si potrebbe pensare, ma sono stati inseriti come “easter eggs”. Gli animatori infatti hanno voluto inserire centinaia di piccoli dettagli che rimandano ai classici come gesto commemorativo di questi lunghi cento anni. E’ stato bello cercarli e venire addirittura sorpresi dalla posizione di alcuni di loro.

Le differenze stanno nei personaggi, volenterosi di distaccarsi dall’ideale perfetto che rappresentavano i primi protagonisti, ci assomigliano di più sia nei pregi che nei difetti. I personaggi identificati come “i buoni” fanno degli errori, sono scorbutici e l’antagonista ha delle sfaccettature più complesse. Non tutti i personaggi sono stati caratterizzati nei particolari ma lo si può perdonare visto che la lunghezza dei film animati è quella che è e non permette troppi retroscena. Ci sarebbe certamente piaciuto saperne di più di molti di loro ma per il fine della storia non li abbiamo visti così indispensabili, confidiamo che impareremo a conoscerli meglio in qualche cortometraggio futuro, come ci è capitato per molti altri personaggi del passato.

Come ogni altro film Disney, un suo pilastro è dato dalla colonna sonora, le canzoni sono piacevoli e coinvolgenti anche se solo un paio rimangono in mente anche una volta usciti. Se siete curiosi “Un sogno splende in me”, brano cantato dalla cantautrice Gaia e incluso nella colonna sonora originale del film, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Tra le voci troviamo anche Amadeus, nei panni della simpatica carretta Valentino, e Michele Riondino, nelle vesti di Re Magnifico.

Alcuni lo hanno definito “banale”, “già visto”, ma forse non si ricordano di quale sia lo scopo di questi film d’animazione e a chi sono principalmente indirizzati. L’obiettivo è creare film che possano ispirare le nuove generazioni, senza dimenticarci che sono bambini che amano e vogliono canzoni, animali parlanti, principesse ed eroi. Vediamo in Asha la solita “principessa Disney” e non pensiamo che il suo ruolo sia più grande: un modello di donna che non distoglie lo sguardo davanti alle ingiustizie, che non vuole rinunciare ad una parte di sé e che comprende che per avverare i propri sogni si deve mettere vero impegno e non solo magia. Cosa si potrebbe volere di meglio come esempio per i propri figli? La “banalità” dello scegliere come protagonista una giovane donna è più che ben giustificata, visto il periodo in cui viviamo forse è proprio ciò di cui i bambini hanno bisogno. Il senso di questo film era anche racchiudere tutto ciò che le varie generazioni di bambini hanno amato di più nel corso degli anni, ci basti pensare alle scene che abbiamo preferito: l’orso Balù che balla e canta nella giungla, Mulan che dopo settimane di allenamenti riesce a raggiungere la freccia in cima al palo, la canzone di Scar davanti all’esercito di iene e potremmo citarne molte altre. Per questo motivo i rimandi sono stati piacevoli e in alcuni punti anche commoventi.

I messaggi del film sono chiari e importanti, un buon insegnamento per i più piccoli. Asha e tutti gli abitanti di Rosas ci chiedono di non smettere mai di sognare, di ricordarci sempre che, benché gli altri possono essere di supporto, l’unica persona a poterli far avverare davvero siamo noi e che nella vita non ci sono scorciatoie, altrimenti che soddisfazione ne potremmo ricavare?

Tornando a noi della Redazione, il film ci è piaciuto? La risposta è sì! Indubbiamente lo consigliamo a tutte le famiglie: i bambini si divertiranno, impareranno qualcosa e usciranno felici mentre i più grandi passeranno due orette spensierate, magari asciugando qualche lacrimuccia nostalgica.