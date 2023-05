Terme per bambini: tutte le piscine termali dove andare con la famiglia

Andare alle terme con i bambini può essere un’ottima idea per passare qualche ora in pieno relax. Molte strutture termali consentono l’ingresso alle piscine anche ai più piccoli, ma alcune fanno qualcosa in più. Offrono vasche interamente dedicate a loro, poco profonde, sicure e spesso dotate di elementi e strutture gioco che rendono ancora più divertente stare in acqua. Altre strutture affiancano alle vasche per i piccoli anche spazi gioco e aprono le porte delle spa ai bambini con trattamenti a loro dedicati. Vediamo insieme alcuni indirizzi di piscine termali dove andare con la famiglia.

Terme per bambini in Veneto e Trentino

Le terme vicine alle città come Aquardens sono ideale per trascorrere un pomeriggio in famiglia diverso dal solito: soprattutto in estate un tuffo in piscina è ristoratore per grandi e piccini. Anche quando si è in vacanza al mare sul litorale veneto, è sempre una buona idea inframmezzare la routine della spiaggia con una giornata a Bibione Thermae dove anche i piccoli possono sperimentare i trattamenti spa. E lo stesso discorso vale per chi è in montagna: alle Terme di Merano, la giornata vola in un attimo e le famiglie hanno anche la possibilità di fare un picnic e divertenti giochi sull’erba.

Aquardens

Tra i più grandi e completi parchi termali d’Italia, Aquardens accoglie i più piccoli con un menù completo di proposte. Tra le quattrodici vasche esterne e interne, due sono riservate alle famiglie con bambini. La vasca Abbraccio con temperatura controllata a 36° C è stata studiata perché anche i bimbi più piccoli possano vivere l’esperienza termale in tutta sicurezza. La vasca esterna Coccola con i suoi scivoli è ideale per il divertimento dei più grandicelli che hanno a disposizione anche un Miniclub gratuito dove, accompagnati dai genitori, i bambini tra i 4 e i 13 anni trovano due grandi gonfiabili e un ricco programma di attività e animazione. Con mamma e papà i piccoli potranno anche sperimentare il piacere di un massaggio o di un trattamento per il corpo messi a punto appositamente per loro con manualità leggere e rilassanti.

Dove: Santa Lucia di Pescantina (VR)

Bibione Thermae

L’area termale di questa famosa località di vacanza nella laguna veneta propone due vasche per i piccoli, una più calda all’interno, e una all’esterno oltre a una piscina per adulti dove accedere con mamma e papà e divertirsi con funghi che fanno cadere l’acqua a pioggia, geyser, cascate, percorsi controcorrente e lettini con idromassaggio. I 33°-34° C dell’acqua, sia all’interno sia all’esterno, permettono di godere in ogni stagione del verde del parco alberato dove nella bella stagione ci si può rilassare immersi nella natura respirando l’aria del mare. Ma la specialità di Bibione Thermae è la Spa Junior, dove i piccoli vengono coinvolti in percorsi benessere sotto forma di gioco. Dopo una delicatissima pulizia con una soffice lozione, i bambini ricevono un dolce massaggio rilassante. Tutto mentre mamma e papà possono farsi coccolare con i trattamenti di bellezza e di benessere che preferiscono.

Dove: Bibione (VE)

Terme Merano

Nel Parco Termale delle Terme di Merano i bambini possono vivere una vera e propria esperienza a contatto con la natura. E divertirsi non solo in acqua ma anche nello splendido parco dove è possibile giocare, fare un picnic sull’erba, attraversare il laghetto delle ninfee sulla passerella e osservare le trenta piccole tartarughine che hanno trovato qui il loro habitat ideale, sguazzano nel loro laghetto o si crogiolano al sole. Aperto da metà maggio a metà settembre, il parco termale ha ben 11 piscine esterne di cui una riservata ai bambini e una divertentissima con la corrente che trascina grandi e piccini in un vortice di allegria. Anche all’interno i bambini hanno una vasca tutta per loro con acqua a 34° C oltre a molti lettini su cui riposare dopo le ore passate in acqua.

Dove: Merano (BZ)

Terme per bambini in Lombardia

Dalla montagna con le terme di Bormio al lago, quello di Garda con Aquaria. Entrambi gli indirizzi sono adatti per un pomeriggio alle terme con i bambini. Anche se si proviene da una località di vacanza vicina alle terme, attenzione che il viaggio con i bambini, sia pur breve, va sempre organizzato bene tenendo conto, ad esempio, che in alcuni parchi termali non è possibile consumare cibo portato da casa. Meglio leggere prima il regolamento per non avere sorprese.

Bormio Terme

I piccoli ospiti trovano tante occasioni di divertimento in questo parco termale nel cuore di una delle località turistiche più famose della regione. Nella vasca termale interna Fungo con acqua a 33° C i più piccoli possono giocare con gli spruzzi di un serpentone giallo che occhieggia simpatico a bordo vasca oppure con gli schizzi d’acqua che cadono da un enorme fungo rosso e bianco. La piscina termale per bambini, con acqua a 32° C e una profondità di 60 centimetri, è particolarmente adatta per i piccoli che non sanno ancora nuotare e anche per i neonati. I pesci disegnati sul fondo rendono la vasca ancora più “giocosa” e aiutano anche i più timorosi a prendere confidenza con l’acqua. All’esterno la Vasca Clown rinfresca i piccoli in estate intrattenendoli in sicurezza con la simpatica foca azzurra che zampilla acqua e un clown multicolore. Ma il vero divertimento per i più grandicelli, dai dieci anni in su, è lo scivolo d’acqua, un tubo di 60 metri in cui scorre acqua termale: accessibile in tutte le stagioni è un’attrazione irresistibile anche per mamme e papà.

Dove: Bormio (SO)

Aquaria

Una vera oasi di benessere immersa in un grande parco di un borgo medioevale ricco di storia. Nelle piscine termali di Aquaria, la spa termale di Terme di Sirmione, i bambini sono ammessi dai due anni e mezzo fino ai sedici anni, sempre con accompagnati da un adulto. Le piscine termali che si aprono sullo splendido scenario del lago di Garda sono alimentate con acqua sulfurea salsobromoiodica e hanno una gradevole temperatura tra i 33 e i 37° C. I piccoli, sempre sotto la supervisione di mamma e papà, possono sguazzare nella Infinity Pool, una grande vasca a sfioro sul lago dove acqua, lago e cielo sembrano fondere i loro colori oppure sperimentare il piacere di lasciarsi coccolare dai getti di acqua sui lettini effervescenti.

Dove: Sirmione (BS)

Terme per bambini in Emilia Romagna

In una terra dedita per vocazione al turismo non potevano mancare indirizzi dove trascorrere una giornata alle terme con i bambini. Alle terme di Riolo si può andare in tutta tranquillità anche con i più piccoli perché l’acqua termale delle vasche è adatta alla loro pelle delicata che va sempre trattata con molto riguardo. Per chi è al mare, invece, Riccione Terme è l’indirizzo giusto dove al piacere di stare “a mollo” si unisce quello di riposare e prendere il sole su un lido sabbioso.

Terme di Riolo

L’acqua salsobromoiodica della piscina termale del Centro Benessere delle Terme di Riolo è particolarmente adatta per le pelli delicate come quelle dei bambini che qui possono passare qualche ora di relax insieme ai genitori divertendosi con i 40 hydro-jets a portata differenziata. Con il vantaggio che fino ai 2 anni i bambini usufruiscono dell’ingresso gratuito e dai 3 agli 11 anni l’ingresso è scontato del 50%. Per chi volesse poi un’occasione per conoscere meglio queste terme, il 27 maggio è previsto l’Open Day Terme Bimbo, evento completamente dedicato alle famiglie durante il quale i piccoli potranno assistere a spettacoli di bolle, magia e baby-dance, scatenarsi sullo scivolo del gonfiabile, rilassarsi con le letture scherzose della Biblioteca delle Meraviglia. La dama rinascimentale Caterina Sforza scenderà dalla rocca di Riolo per realizzare insieme ai bambini un erbario ricco di colori e fantasia mentre nel pomeriggio i piccoli potranno cavalcare i pony e assistere a un divertente spettacolo di burattini.

Dove: Riolo Terme (RA)

Perle d’Acqua Park

In questo parco acquatico, dove la piscina color smeraldo è arricchita con le acque termali di Riccione Terme, i bambini possono divertirsi nella Grande Piscina. Contornata da dune sabbiose e da una vegetazione variopinta, la vasca discende nella parte centrale arrivando a una profondità ridotta perfetta perché i piccoli possano divertirsi in sicurezza mentre mamma e papà si rilassano sotto i 27 getti a ventaglio per idromassaggio. Il lido sabbioso che circonda la piscina è il luogo ideale perché grandi e piccoli possano rilassarsi lasciandosi cullare dal suono dell’acqua. E per i bimbi che non smettono mai di giocare c’è anche l’area giochi dove possono muoversi in totale libertà correndo attraverso il grande castello colorato, per poi scendere lungo gli scivoli, tutto sotto lo sguardo di simpatici dondoli a molla a forma di animaletto.

Dove: Riccione (RN)

Terme per bambini Toscana

Una regione di grande tradizione termale non poteva che riservare piacevoli sorprese ai bambini. Alle terme di Chianciano, ad esempio, già dai sei anni i ragazzi possono sperimentare trattamenti a vapore a loro riservati, un modo per cominciare ad avvicinarsi e apprezzare i trattamenti termali. A Montecatini Terme invece la proposta termale si arricchisce con una serie di attività tutte dedicate ai più piccoli.

Terme di Chianciano Piscine Termali Theia

Qui le famiglie sono davvero di casa. Nell’area coperta è stata da poco inaugurata una piscina per bimbi con giochi, una vasca con palline colorate e le due mascottes Theiamilla e Ippoltrone, la giraffa e il suo amico ippopotamo. E mentre mamma e papà sperimentano il nuovo centro benessere con sauna finlandese, caratteristica doccia fredda con secchio, area relax con chaises longues, docce emozionali, rasul e bagno turco, i bambini, dai sei ai dodici anni, hanno a disposizione tutte per loro la “Grotta secca” e la “Grotta umida”, con temperature a loro adatte e suggestivi vapore. Nell’area giochi bimbi il divertimento è assicurato anche dalle tante e coloratissime mongolfiere.

Dove: Chianciano (SI)

Piscina Termale della Felicità

Un nome un programma anche per i più piccoli. La particolarità di questa piscina, dopo possono entrare tutti, adulti e bambini sopra i due anni, sta nel fatto che secondo recenti studi scientifici basta un’immersione di un’ora per stimolare l’ormone del buonumore che regala relax e benessere. La piscina termale è coperta e usufruibile anche in inverno; grazie all’accesso limitato (25 persone ogni ora) non è mai affollata: importante quindi ricordarsi di prenotare in anticipo il giorno e l’orario di ingresso. Meglio dare poi un’occhiata alle tante proposte di week end con i bambini che affiancano alle ore di relax nella piscina termale anche una serie di attività costruite su misura, dal party delle meraviglie con la principessa e il supereroe alla caccia al tesoro degli Zecchini d’oro, dalle cene in maschera alla visita, per i più grandicelli, alla casa e al museo dedicato al grande Leonardo da Vinci.

Dove: Montecatini Terme (PT)

Terme per bambini cosa è bene sapere

Prima di scegliere un indirizzo dove trascorrere una giornata alle terme tutti insieme è sempre bene tenere presenti alcuni elementi.

Ci sono strutture termali dove è possibile portare i bambini molto piccoli, anche i neonati, altre dove possono entrare bambini dai due anni in su e altre ancora dove l’ingresso è consentito solo ai maggiori di quattordici anni: leggere il regolamento della struttura permette di evitare fraintendimenti di qualsiasi tipo.

I bambini molto piccoli che entrano nelle piscine termali devono indossare gli appositi pannolini contenitivi.

Per i più piccoli è sempre opportuno indossare i braccioli soprattutto se il centro termale prevede solo vasche per adulti.

I bambini vanno sempre controllati con attenzione anche quando giocano nelle piscine destinate esclusivamente a loro.

È importante verificare che i bambini indossino sempre le ciabattine quando si muovono a bordo vasca così da evitare che scivolino.

In sintesi Le terme per bambini sono parecchie e si trovano in molte regioni d’Italia. Si tratta di strutture, piscine e veri e propri parchi termali, dove i bambini sono i benvenuti grazie a vasche, giochi e attività studiati appositamente a misura di piccoli. Relax e divertimento sono quindi assicurati non solo per i bimbi ma anche per mamma e papà. Importante in ogni caso controllare sempre il regolamento del centro termale dove si intende andare per vedere a quale età i bambini sono ammessi.