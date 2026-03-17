Topo Gigio il Musical, uno spettacolo magico dedicato a grandi e piccini

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 17/03/2026 Aggiornato il 17/03/2026

Il tour di Topo Gigio il Musical parte da Milano e incanta adulti e bambini: tra citazioni di figure iconiche del passato e un cast di performer eccezionale, un bellissimo viaggio dei suoi più grandi successi.

Topo gigio tour

Dietro la consolle spuntano un paio di grandi orecchie e dei baffetti inconfondibili: sulle note di ‘Topo Gigio Superstar” a tutto volume inizia il nuovo musical al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Uno spettacolo magico dedicato al topo più amato della televisione italiana.

Creato da Maria Perego nel 1959, Topo Gigio ha conquistato il cuore degli italiani per poi superare le frontiere, diventando un’icona pop di rilievo internazionale. Dall’esordio sulla RAI con Domenico Modugno alla più recente apparizione al Festival di Sanremo con Lucio Corsi, il pupazzo continua ad agitare e radunare le folle in questo nuovo spettacolo, pensato come una fiaba musicale.

Ispirato al libro Il cuore di Gigio di Morris Doves, lo spettacolo prova a raccontare ciò che finora era rimasto dietro le quinte: la nascita del personaggio e il legame creativo e affettivo con la sua ideatrice.

Il musical Topo Gigio ripercorre la storia del simpatico topolino paffuto: dalla sua nascita nella mente di una giovane sognatrice alle prime apparizioni sulla RAI e poi sulla televisione internazionale, in particolare nell’ “Ed Sullivan Show”, uno dei più importanti programmi televisivi degli Stati Uniti.

Topo Gigio Musical

A scandire il racconto sono anche figure iconiche della cultura popolare: dalla televisione degli anni d’oro con Raffaella Carrà al mondo dell’animazione legato a Walt Disney, passando per personaggi storici della TV come il Mago Zurlì. Presenze che assumono nello spettacolo una dimensione quasi fiabesca, sospesa tra realtà e immaginario collettivo.

In scena, Topo Gigio balla, canta e interagisce con il pubblico in uno spettacolare allestimento scenico. Accanto al pupazzo, si muove un cast di venti performer tra attori, ballerini e cantanti. 

A interpretare Maria Perego è Milena Miconi, mentre la sua versione bambina è affidata alla giovane Teresa Morici, promessa del musical italiano. Accanto a loro, Sergio Friscia veste i panni di Mr. P, figura narrativa che accompagna lo spettatore attraverso i momenti chiave della storia.

La regia è firmata da Maurizio Colombi, autore di altri grandi successi come Peter Pan – Il Musical e Rapunzel. Le musiche originali sono state realizzate da Franco Fasano, autore di grandi successi come Ti lascerò, Io amo e Regalami un sorriso, e dialogano con brani emblematici di Topo Gigio, come Strapazzami di coccole.

Il musical si presenta come un’esperienza teatrale intergenerazionale, pensata per far commuovere bambini, genitori e nonni. Non è solo un omaggio al celebre personaggio televisivo, ma anche una riflessione sulla crescita, sul bisogno di affetto e sul potere della fantasia.

Lo spettacolo è stato in scena a Milano dal 6 al 15 marzo 2026. Il tour, intitolato “Strapazzami di coccole”, proseguirà poi a Roma (dal 25 al 29 marzo 2026 al Teatro Brancaccio) e a Genova (11 e 12 aprile 2026 al Teatro Verdi). 

 
 
 

In breve

Strapazzami di cooccole: parte il tour di Topo Gigio il Musical, una fiaba romantica che celebra il potere della fantasia e dei legami. Tra successi storici e grandi citazioni, uno spettacolo intergenerazionale che incanta proprio tutti!

 

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