Un weekend al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel prima di tornare sui banchi di scuola

La fine delle vacanze è ormai alle porte: a breve si rientrerà a lavoro e si tornerà sui libri di scuola. Tra gli ultimi compiti da finire e un po’ di agitazione per l’inizio del nuovo anno scolastico e lavorativo, questo periodo passa sempre molto in fretta per tutti, grandi e piccini. Il ritorno alla normalità inoltre porta con sé tante attività, doveri e responsabilità. I momenti in cui “fermarsi” quasi si azzerano e ritagliarsi anche solo una giornata da trascorrere in famiglia diventa assai difficile.

Perché quindi non regalarsi ancora un momento di relax e di tranquillità, prima di riprendere appieno la routine scuola-lavoro-casa?

Un weekend al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel è quello che ci vuole per evadere ancora un po’, per rigenerarsi e affrontare al meglio l’inizio del nuovo anno lavorativo e scolastico. Ecco perché scegliere questo favoloso castello incantato in Val Gardena, a Ortisei, dove il soggiorno diventa un’esperienza indimenticabile per tutti i componenti della famiglia.

Un fine settimana all’insegna di relax e divertimento

Se sentite ancora il bisogno di dedicare qualche coccola speciale a voi stessi e ai vostri cari, al Cavallino Bianco troverete tante, tantissime attività pensate per la gioia dei vostri piccoli e per tutta la famiglia al completo.

Lino Land, il mondo dei bambini, è il servizio a loro dedicato: per 13 ore al giorno, dalle 9 alle 22, il personale qualificato offre assistenza, compagnia e divertimento a tutti i minori presenti, con tantissime attività suddivise per fasce d’età.

Per i più piccoli, da 0 a 3,5 anni, c’è Baby Lino, un nido dotato di tutto ciò che puó stimolarli e rilassarli: oltre ad una piscina con palline e un’area soft play, infatti, ci sono anche zone dedicate all’allattamento e stanze dedicate alla nanna.

Junior Lino, da 3,5 a 10 anni, é il regno del divertimento in tutte le sue forme e colori, con battaglie tra navi dei pirati, pareti d’arrampicata, montagne di costruzioni Lego e tanto altro ancora.

Per i Teenager, da 11 a 17 anni, l’intrattenimento diventa super tecnologico, come piace a loro: sfide interattive con iWall, un enorme calcio balilla, una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5 e anche tante attività per “fare gruppo”, come pizzate, escape room e fiaccolate notturne.

Tra le tante proposte outdoor per bambini e ragazzi, da non perdere la gita al maso, in cui i bimbi potranno esplorare una vera fattoria e conoscere i suoi animali, la pony experience, dove i vostri piccoli potranno provare l’emozione di stare a contatto con i cavalli, imparare a conoscerli e provare anche a cavalcare, e la scuola bike interna all’hotel, dove scatenarsi sulle due ruote in totale sicurezza e assistiti da insegnanti qualificati.

Il Cavallino Bianco si trova inoltre in un punto strategico da cui si può partire per diverse gite in famiglia, che si possono fare in autonomia oppure affidandosi a guide esperte che renderanno l’esperienza ancora più speciale grazie alla loro conoscenza del territorio e alle curiosità che possono raccontare su flora e fauna locale.

Infine, per le famiglie a cui piacciono le attività più dinamiche a stretto contatto con la natura, è d’obbligo una gita al parco avventura Col de Flam, a soli pochi minuti dall’hotel. Qui grandi e piccini potranno mettersi alla prova con ponti, reti, travi, tronchi mobili e zip line tra gli alberi.

Dopo tanto movimento, un po’ di relax è sicuramente più che meritato. Presso la zona Wellness & Spa del family hotel Cavallino Bianco ogni componente della famiglia potrà trovare trattamenti e servizi su misura per rilassarsi e rigenerarsi.

Saune a diverse temperature per benefici differenti, tra cui per esempio la nuova Sauna Arena arricchita con effetti visivi e sonori, la sala fitness con macchinari di ultima generazione e corsi per mantenere le proprie buone abitudini o magari iniziarne di nuove, e il mondo d’acqua Aqua Sana con piscine riscaldate sia interne che esterne. L’ideale per un ultimo tuffo prima della stagione invernale e per rivivere ancora la piacevole sensazione dell’acqua tiepida che accarezza la pelle.

Anche la gamma di trattamenti dell’area Beauty accontenta proprio tutti, spaziando da massaggi per neonati a suggestivi rituali di coppia.

Un momento speciale anche a tavola

L’hotel propone specialità altoatesine unite alla tradizione mediterranea, con un occhio di riguardo per i bambini e per tutti coloro che hanno allergie, intolleranze o diete particolari da seguire. Non solo: ogni pasto è importante perché, soprattutto in vacanza, mangiare insieme diventa un vero e proprio momento di condivisione.

Tre volte alla settimana, infatti, si può scegliere il Family Plate, per cenare tutti insieme da un unico piatto formato famiglia. Tutti gli altri giorni, invece, gli ospiti potranno scegliere tra quattro diversi menú à la carte, mentre per i neonati ci saranno pappe fresche e genuine preparate quotidianamente dagli chef del ristorante o, in alternativa, quelle in vasetto del marchio HIPP.

Per i bambini è anche previsto il menù di Lino che li rimetterà in forze dopo un’intensa giornata di giochi e avventure. Potranno scegliere se mangiare con i genitori oppure condividere il pasto con i nuovi amici al ristorante Lino Land, dove le educatrici e le tate si occuperanno di tutto, comprese eventuali richieste per i piú piccini ancora in fase di svezzamento.

Scopri qui tutti i servizi e le novità del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel.



