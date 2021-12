Una guida gratuita che aiuta i genitori

Genitori non si nasce, ma si diventa. E questo percorso non è affatto facile: è bellissimo ed emozionante, ma al tempo stesso intriso di sfide, cadute, dubbi, momenti di difficoltà. Proprio per questo, la Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) e Nestlé hanno deciso di realizzare una guida, chiamata “Essere genitori oggi”, che aiuti le neomamme e i neopapà ad affrontare con consapevolezza e serenità la genitorialità.

Diventare genitori è una sfida

Secondo una recente ricerca commissionata da Nestlé a Kantar e realizzata su 8.000 neogenitori di 16 Paesi del mondo, ci sono otto fattori che influenzano la capacità di una coppia di gestire con serenità il ruolo di genitori: pressione psicologica; resilienza finanziaria; sostegni per la vita e per il lavoro; percezione di avere un bambino di facile gestione; accesso a servizi e risorse per la salute e il benessere; sviluppo sociale che supporti la genitorialità e l’infanzia; condivisione della genitorialità e fiducia; soddisfazione e resilienza dei genitori.

L’obiettivo è aiutare mamma e papà

La nuova guida è una risposta ai bisogni emersi della ricerca. Infatti, aiuta i genitori ad affrontare lo “tsunami” che l’arrivo di un bimbo scatena nella loro vita e offre tutta una serie di strumenti per imparare a orientarsi nella nuova avventura. Tanti gli argomenti affrontati: l’incontro, unico ed esclusivo, tra i genitori e il loro piccolo; la maternità; la paternità; la gestione di fratelli e sorelle; l’importanza di curare anche la coppia; la gestione del tempo; la conciliazione fra lavoro e famiglia; gli stili educativi. L’obiettivo è guidare mamma e papà nello sviluppo di un loro stile genitoriale unico, che incanali il loro carattere, i loro ideali e le loro emozioni.

La guida si inserisce nel programma internazionale Nestlé Parenting Initiative, che vuole aiutare i genitori di tutto il mondo a crescere bambini più sani e felici.

I consigli più importanti

Ecco, a titolo esemplificativo, alcuni dei consigli presenti nella guida:

– quando si tratta di neonati non esiste una regola assoluta, ognuno segue il proprio istinto e il buon senso, scoprendo ogni giorno capacità innate;

– è consigliabile che i neopapà partecipino fin dall’inizio alla cura e alla crescita del piccolo, pur dedicando la giusta attenzione alla mamma e alla vita di coppia;

– se ci sono altri figli, l’ideale è prepararli per tempo ad accogliere il nuovo arrivato;

– è importante essere pazienti e non pretendere di mantenere gli standard di vita precedenti, perché un bambino appena nato richiede e concentra su di sé una quantità considerevole di attenzioni e di risorse.

DA SAPERE SI SCARICA QUI La guida è scaricabile gratuitamente dal sito di Nestlé Italia (www.nestle.it/nestle-parenting-initiative) e dal sito di Sipps (https://www.sipps.it/attivita-editoriale/area-genitori/essere-genitori-oggi/).

Fonti / Bibliografia Home | The Parenting Index

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.