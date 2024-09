Una vacanza da sogno al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel: alla scoperta delle tradizioni locali insieme a tutta la famiglia

In Val Gardena, nel cuore del patrimonio dell’Unesco delle Dolomiti, le tradizioni sono ancora vive e molto sentite. Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel non si fa eccezione: con oltre 175 anni di storia strettamente legata a quella del territorio, questo hotel permette infatti ai suoi ospiti di vivere appieno tutta la magia di alcune tradizioni locali, come ad esempio il Törggelen e la Festa della Pera. Si tratta di momenti di forte unione e di convivialità: tutti gli ospiti della struttura potranno infatti immergersi nella cultura altoatesina e vivere un’esperienza a 360 gradi. Una vacanza al Cavallino Bianco non sarà quindi solo un’occasione di relax e divertimento a contatto con la natura per tutta la famiglia, ma anche un tuffo nella storia e nelle tradizioni locali, che qui vengono ricordate e festeggiate con passione. Non bisogna poi dimenticare che ottobre e novembre sono mesi ideali per godersi la bellezza della montagna durante il cambio di stagione: al Cavallino Bianco le proposte per tutta la famiglia non mancano di certo!

Törggelen e Festa della Pera, tradizioni da vivere e da gustare

Il Törggelen è un’antica tradizione dell’Alto Adige strettamente legata alla vendemmia e all’uva. Consiste in escursioni immersi nei bei colori autunnali della natura, con tappa ad un maso contadino oppure in una locanda locale per ristorarsi con piatti tipici e buon vino. Con la parola Torrgl si indica infatti una pressa che un tempo veniva usata per la produzione del vino. Il Törggelen indica quindi una tradizione legata all’uva e ai suoi derivati, oltre che l’usanza di organizzare delle passeggiate durante la vendemmia, dopo le quali si gustava il vino novello insieme a pane casereccio, speck, castagne arrostite e altre specialità altoatesine semplici e genuine. Durante il mese di novembre, quindi, molti masi antichi accolgono i turisti in un’atmosfera di lavoro e di convivialità allo stesso tempo, facendo loro assaggiare prelibatezze altoatesine tipiche, come i canederli, carne in salamoia, insaccati con crauti, strudel di mele, caldarroste e molto altro. Per tradizione, i piatti vengono accompagnati dal cosiddetto “Siaße” (mosto d’uva) e dal vino novello.

Il Cavallino Bianco, per onorare questa tradizione, offre dei pranzi in queste belle ed antiche baite per far immergere i propri ospiti nelle tradizioni locali e fare un salto nel passato tutti insieme.

Un’altra festa molto sentita è il mercato autunnale Segra Sacun, che quest’anno è in programma per il 14 ottobre, come sempre il secondo lunedì del mese, dopo la sagra di San Giacomo. In questo giorno speciale il paese di Ortisei è animato dal più grande mercato dell’anno, con bancarelle che offrono prodotti artigianali e specialità gastronomiche, ma non solo: c’è anche una tradizione particolare legata a questa giornata. Si tratta della Festa della Pera, in cui i giovani uomini innamorati comprano una pera al mercato, la adornano con un fiocco colorato e la offrono alla loro amata in segno di affetto, simpatia e amore. La ragazza a sua volta dovrà ricambiare nel giorno di Pasqua con delle uova colorate. Al Cavallino Bianco sarà possibile rivivere questa tradizione all’interno dell’hotel: verranno infatti offerte delle pere decorate con nastrini colorati alle proprie ospiti, per permettere loro di calarsi nell’atmosfera suggestiva di questa festa.

Relax nell’area Wellness & Spa

Le giornate autunnali permettono ancora di organizzare escursioni e passeggiate nei dintorni, ma al Cavallino Bianco c’è anche la possibilità di rilassarsi e di ritemprarsi nel reparto Wellness & Spa, ricco di proposte per tutta la famiglia. Una giornata di pioggia potrebbe quindi essere l’occasione perfetta per farsi coccolare con massaggi e trattamenti nell’area Beauty oppure per rilassarsi nelle cinque piscine riscaldate sia interne che esterne. Non mancano poi le saune, tra le quali spicca la nuova Sauna Arena, dotata di effetti visivi e sonori per un’esperienza davvero immersiva e speciale.

Tanto divertimento per i bambini

In questo hotel dove l’attenzione alle famiglie è la priorità assoluta, il divertimento dedicato ai giovani ospiti non è da meno. Lino Land, il mondo dei bambini, offre infatti 13 ore al giorno di assistenza per i piccoli dal primo mese di vita fino ai 17 anni. Uno staff composto da personale specializzato si occuperà dei bimbi, suddivisi per fasce d’età, per rendere l’esperienza divertente e adatta ad ognuno di loro. Per i più piccini, fino ai 3 anni e mezzo circa, c’è Baby Lino, un nido dotato di piscina con palline, area soft play, zone dedicate alla nanna, spazio per l’allattamento e tanto altro ancora. Junior Lino è invece dedicato ai bimbi dai 3,5 fino ai 10 anni, che potranno sperimentare e svagarsi con tante attività: ci sono ad esempio un’arena sportiva, costruzioni lego e una parete di arrampicata interattiva, solo per citarne alcune.

La fascia d’età che va dagli 11 ai 17 anni circa, si sa, è quella con gusti un po’ più ricercati: anche gli adolescenti troveranno però ciò che fa per loro in una teenager room pensata ad hoc per il loro svago. Qui potranno trovare un enorme calcio balilla, un tecnologico iWall per sfide interattive e una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. Inoltre vengono organizzate tante attività per ‘fare gruppo’, come pizzate, fiaccolate notturne ed escape room.

