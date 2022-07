Dove andare in vacanza in montagna? Fai la scelta giusta!

E non solo loro, ma anche le mamme, i papà e i nonni che, nella splendida cornice di Ortisei, possono trascorrere un soggiorno da favola respirando l’aria frizzante dei monti, lasciandosi conquistare da colori e profumi unici, ma soprattutto godendo dell’ospitalità per le famiglie che ha fatto del Cavallino Bianco il miglior family hotel al mondo per Tripadvisor. Insomma, il posto ideale per una vacanza in montagna!

Nato per volontà di un papà deciso a trasformare l’albergo di famiglia in un luogo da sogno per tutti, grandi e piccini, il Cavallino Bianco di Ortisei è una destinazione magica capace di venire incontro alle esigenze dell’intera famiglia, offrendo un servizio impeccabile agli adulti e un’accoglienza straordinaria per bambini e ragazzi.

C’è uno spazio anche per i piccolissimi

Riuscire a offrire un sapiente e studiato equilibrio tra momenti da dedicare alla coppia e quelli da condividere con i figli è uno dei punti di forza del Cavallino Bianco per chi vuole trascorrere la vacanza in montagna. La struttura è pronta, infatti, ad accogliere i neonati da un mese di età in modo che i genitori possano prendersi una pausa da dedicare allo sport nell’area fitness affacciata sul superbo scenario delle Dolomiti, alle escursioni o al relax nella zona wellness dove è possibile scegliere tra una selezione completa di trattamenti, dai massaggi ai suntuosi rituali di coppia. Nel frattempo, i piccoli sono affidati alle cure delle esperte educatrici del Baby Lino, un nido dotato di piscina con palline, area soft play dove gattonare in tranquillità, zona per l’allattamento, giochi sensoriali, pupazzi colorati, amache su cui fare una nanna indisturbati.

Dedicato anche ai più grandicelli

Al Cavallino Bianco il paradiso dei bambini ha un nome: Lino Land. Qui per loro dimenticare il mondo esterno è facile grazie alle tante offerte di giochi rivolte ai bambini dai 3 agli 11 anni. Battaglia dei pirati, arena sportiva, una montagna di costruzioni, una gigantesca casa delle bambole sono solo alcune delle proposte che sanno catturare l’interesse dei bambini. L’esperto e affiatato team di educatori è pronto poi ogni giorno ad accompagnarli nei giochi e nel bricolage insieme alla divertente mascotte Lino. Tante anche le possibilità di giochi e avventure all’aperto alla scoperta dei boschi, dei ruscelli e degli animali della fattoria. Un’ulteriore interessante proposta è quella del Campo Esplora Natura, un progetto ludico-didattico, dove i giovani ospiti del Cavallino Bianco possono vivere una serie di emozionanti esperienze e scoperte da raccontare poi a mamma e papà una volta tornati in albergo la sera. Sotto la guida di assistenti esperti in pedagogia naturale, i piccoli esploratori possono imparare a seguire le tracce degli animali, a distinguere le voci del bosco, a costruire capanne e trasformare la vacanza in montagna in un momento educativo.

Qui ognuno ha il suo spazio

Una vacanza al Cavallino Bianco è davvero per tutta la famiglia. Anche i teenager, infatti, la fascia più difficile da accontentare, possono trovare quello che viene perfettamente incontro ai loro gusti e soddisfa i loro desideri come un’area dotata di tutti i dispositivi elettronici più diffusi ma anche un programma di attività sempre vario che va da una scatenata caccia al tesoro a una giornata al Parco Avventura.

Momenti da condividere

Il Cavallino Bianco è il luogo ideale dove rinsaldare le relazioni familiari e creare nuovi, indimenticabili ricordi. Per questo non mancano le occasioni per ritrovarsi e divertirsi insieme, grandi e piccini. Lo si può fare ad esempio nell’area benessere Aqva-Sana, 3 mila metri quadri di piscine esterne e interne che include piscine baby, scivoli, laguna per famiglie, vasche idromassaggio, una grotta azzurra che brilla di mille luci dorate e grandi divani dove riposarsi e coccolarsi tutti insieme.

Ricchissimo il programma giornaliero delle escursioni per tutta la famiglia accompagnati da guide esperte che sanno condurre lungo sentieri nascosti alla scoperta di panorami unici. Da non perdere è sicuramente il tour in e-bike alla scoperta della Val Gardena. E se i più piccoli hanno bisogno di qualche dritta c’è la scuola bike interna all’hotel pronta a trasformarli in piccoli campioni nell’arco del soggiorno.

Gusto ad alta quota

Estate vuol dire poi grigliata. Una volta la settimana il Cavallino Bianco organizza una grigliata nella sua caratteristica baita in legno all’Alpe di Siusi, l’altopiano più grande d’Europa, da cui godere di una vista spettacolare. Qui su prati verdissimi i bambini possono intrattenersi con giochi divertenti mentre i grandi assaporano le specialità del territorio.

E quando cala il sole

La sera è dedicata alla magia del teatro: si spengono le luci e sul palco dell’albergo arrivano cabarettisti e giocolieri, ballerini, maghi e la mascotte Lino che si alternano in numeri pronti a lasciare a bocca aperta tutti, grandi e piccini. E una volta la settimana accompagnati dagli educatori anche i bambini dai tre anni in su diventano protagonisti di simpatiche recite e scatenati balli.

