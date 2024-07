Vacanze al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel: grigliata con vista sulle Dolomiti

Per molte famiglie vacanza fa rima con montagna: è proprio qui, infatti, che si possono ammirare panorami di rara bellezza, respirare aria buona e frizzante in alta quota, godere del profumo dei fiori e fare tante attività divertenti e adatte a tutta la famiglia, condividendo interessi e passioni in totale relax. Nel patrimonio naturale dell’UNESCO delle Dolomiti, precisamente a Ortisei in Val Gardena, c’è un castello fatato che fa felici adulti e bambini. Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, premiato come miglior hotel al mondo per famiglie, l’obiettivo è infatti rendere contenti e soddisfatti tutti i componenti del nucleo familiare, trasformando le vacanze in un momento davvero speciale.

Le attività outdoor per tutta la famiglia

Il Cavallino Bianco offre tante attività all’aria aperta per permettere ai bambini di divertirsi, con e senza i genitori. I giovani ospiti con più di 4 anni possono provare l’emozione di iniziare a pedalare con una mountain bike o migliorare le loro capacità alla scuola bike interna all’hotel. La MTB School Ortisei organizza un programma estivo da non perdere: escursioni in rampichino e corsi di tecnica nello skill park con istruttori specializzati che metteranno i piccoli ciclisti in condizione di poter affrontare la gara di fine corso. È possibile noleggiare tutto il materiale necessario in albergo: proprio da quest’anno gli ospiti possono godere di un noleggio bike rinnovato e più grande, e di una collaborazione con un parco e-bike situato nelle vicinanze.



L’hotel è poi il punto di partenza ideale per tante escursioni nella natura adatte ad ogni tipologia di turista, famiglie con bambini comprese. I percorsi si potranno affrontare sia in autonomia, sia accompagnati da guide esperte che, non solo consiglieranno gli itinerari migliori e faranno scoprire punti panoramici mozzafiato, ma potranno fornire anche tante informazioni interessanti sulle Dolomiti, sulla loro flora e fauna.

E cosa ne dite di un giro in carrozza? Ogni sabato pomeriggio ci si può calare in un’atmosfera d’altri tempi grazie ad un cocchiere che arriverà a prelevare gli ospiti davanti all’hotel con la sua carrozza d’epoca, per poi fare un giro per le vie del centro di Ortisei e visitarla in modo originale.

Un momento speciale: la grigliata all’Alpe di Siusi

Tra le tante attività pensate per le famiglie non possiamo non parlare dell’esclusiva grigliata nella baita sull’Alpe di Siusi. Ogni settimana tantissimi ospiti di ogni età partecipano a questo esclusivo appuntamento in vetta, dove il profumo dei fiori si mescola all’inconfondibile aroma di carne cotta alla griglia.

Gli ospiti del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel potranno trascorrere un’intera giornata all’aria aperta tra passeggiate, attività, giochi e un momento di convivialità davvero entusiasmante. Le emozioni, soprattutto per i bambini, cominciano già nel percorso verso la baita, durante il quale è facile poter vedere da vicino animali come mucche, cavalli, asinelli, lama, caprette nane e pavoni.

Una volta arrivati, ad accogliere le famiglie ci sarà la spettacolare vista su Sassolungo e Sassopiatto, uno dei panorami più belli delle Dolomiti.

In mezzo al verde dei prati viene allestito un abbondante buffet, mentre i collaboratori dell’hotel si daranno da fare alla griglia per arrostire carne a volontà. Una volta finito di mangiare, gli adulti potranno rilassarsi sulle sdraio o stendersi sul prato in un’area riservata, mentre i bambini saranno intrattenuti dagli animatori che, gioco dopo gioco, permetteranno loro di sfogare tutte le energie. Per l’occasione infatti Lino Land, lo spazio del Cavallino Bianco pensato per i bambini di tutte le età, “va in trasferta” sull’Alpe di Siusi: gli animatori organizzano tante attività ludiche, come giochi e cacce al tesoro tra coetanei, ma non mancano neanche i momenti di “studio” e osservazione della bellezza del territorio locale, con guide che spiegano tutti i segreti della sua flora e fauna.

Lino Land, il divertimento è assicurato

Lino Land, il regno dei bambini, é il servizio per eccellenza del Cavallino Bianco a loro dedicato: il personale qualificato dedica ogni giorno 13 ore ai bimbi presenti, dalle 9 alle 22, offrendo assistenza, compagnia e tanto, tantissimo divertimento.

Gli educatori e animatori dello staff si prendono cura dei giovani ospiti giá dal primo mese di vita e, per poter soddisfare al meglio le necessità quotidiane di ciascuno, tre sono le fasce d’età attraverso le quali vengono suddivisi: Baby Lino da 0 3,5 anni, Junior Lino da 3,5 a 10 anni e Teenager, fino ai 17 anni. Bambini e ragazzi troveranno attività divertenti e diverse ogni giorno, adatte alla loro età e ai loro interessi, da fare insieme a tanti nuovi amici con cui condividere questa splendida avventura.

Scopri qui tutti i servizi e le novità del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel

