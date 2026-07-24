I costumi dei bambini sono spesso pieni di sabbia e non è raro che presentino macchie anche “difficili” come quelle causate dalle creme solari. Fortunatamente, niente che un buon lavaggio non possa risolvere. Bisogna prestare attenzione, però, sia alle modalità che ai prodotti utilizzati.

Sapere come lavare i costumi dei bambini nel modo giusto tiene al riparo da imprevisti indesiderati come elastici che cedono, colori sbiaditi prima del tempo e fibre che perdono la loro forma. Il classico lavaggio a mano resta quello più consigliato, ma la lavatrice non è bandita: basta impostarla correttamente.

L’utilizzo di ammorbidenti, profumatori per il bucato e detersivi troppo aggressivi va evitato perché questi potrebbero irritare la pelle delicata dei più piccoli.

Frequenza di lavaggio

In linea generale, i costumi dei bambini andrebbero risciacquati dopo ogni bagno al mare o in piscina per eliminare subito i residui di sale e di cloro, che a lungo andare danneggiano le fibre. Ci sono diverse scuole di pensiero in merito al lavaggio vero e proprio.

Alcuni brand produttori suggeriscono di lavare i costumi con sapone neutro dopo 3-4 utilizzi, ma in realtà è buona abitudine lavarli accuratamente ogni volta che appaiono sporchi (cosa che, con i bambini, nella maggior parte dei casi accade praticamente ogni giorno).

I costumi sono realizzati perlopiù in tessuti come poliestere, nylon ed elastan, studiati per garantire comfort ed elasticità. Queste fibre tessili sono molto resistenti ma possono comunque rovinarsi se vengono lavate nel modo sbagliato. Calore eccessivo e agenti chimici aggressivi, infatti, spezzano i filamenti elastici, deformano il tessuto e fanno sbiadire i colori.

Come pretrattare le macchie difficili o da crema solare

Succede che i bambini macchino i loro costumi quando si trovano al mare o in piscina. Tra le macchie più ostinate ci sono quelle di gelato, per esempio, e nondimeno gli aloni lasciati dalle creme solari.

Eliminare le macchie gialle delle creme solari può essere complicato, specialmente se le macchie si concentrano sugli elastici dei costumini. Prima di procedere con il lavaggio è fondamentale pretrattare le macchie. Bisogna intervenire in modo quanto più possibile tempestivo e soprattutto utilizzare sempre l’acqua fredda, non quella calda perché finirebbe per fissare le macchie.

Meglio non usare smacchiatori o candeggina, sconsigliati sui tessuti elastici in quanto troppo aggressivi. Ci sono dei rimedi naturali e fai da te molto efficaci. Una buona idea è strofinare un po’ di sapone di Marsiglia su ogni singola macchia oppure, se sono macchie oleose, usare una piccola quantità di detersivo per i piatti o di sgrassatore.

ESI, Sapone di Marsiglia. Prezzo: 4,44€

Ecco il procedimento:

Applicare il sapone di Marsiglia (oppure il detersivo o lo sgrassatore) direttamente sulla macchia

Sfregare fino a rimuovere la macchia

Lasciare agire alcuni minuti

Lavare con sapone neutro o detersivo liquido delicato

Risciacquare

Il lavaggio del costume dopo il pretrattamento può essere eseguito anche in lavatrice quando l’etichetta del produttore lo consente. Se la macchia è ancora lì, è opportuno ripetere il pretrattamento fino a farla sparire.

Ci si può aiutare anche con del bicarbonato che, oltre a smacchiare, funziona come ammorbidente ed elimina tutti i residui di salsedine, sabbia e cloro. Basta scioglierne 1-2 cucchiai in una bacinella con acqua tiepida e lasciare i costumi in ammollo per qualche ora prima di procedere con il risciacquo a mano o con il lavaggio in lavatrice.

Un’altra valida opzione è l’aceto bianco, di facile reperibilità (anche quando ci si trova in vacanza, quindi fuori casa) e in grado di rimuovere gli aloni e neutralizzare i cattivi odori.

A mano o in lavatrice?

I costumi da bagno dei bambini, soprattutto se usati solo in piscina, possono essere lavati tranquillamente a mano.

Dopo aver riempito una bacinella con acqua fredda (o al massimo a una temperatura di 30 °C) e aver aggiunto un detersivo liquido delicato o del sapone neutro, i costumi vanno lasciati in ammollo per 10-15 minuti. In presenza di punti più sporchi si consiglia di strofinare il tessuto, prestando attenzione a non strizzare e a non torcere il costume. Il risciacquo va fatto sotto l’acqua fredda corrente.

La lavatrice assicura un lavaggio più profondo e accurato, necessario se i costumi sono molto sporchi e insabbiati. Per prima cosa vanno scrollati per eliminare quanta più sabbia possibile e poi riposti nel cestello, non liberi ma in un’apposita rete salvabucato.

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Bisogna escludere la centrifuga (o impostarla al minimo, quindi a 400 giri) e utilizzare un programma delicato, con una temperatura compresa tra i 20 e i 40 °C. Se disponibile sulla propria lavatrice è consigliato il programma Eco, sicuro ed efficiente sia in termini di consumo energetico che idrico.

La scelta del detersivo non deve essere casuale. Sono da prediligere i detersivi per il bucato ipoallergenici, pensati appositamente per la pelle sensibile dei bambini.

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Prodotti come ammorbidenti e profumatori per il bucato sono sconsigliati quando si tratta di lavare la biancheria e gli indumenti dei bambini, costumi inclusi. Le fragranze che li caratterizzano, a volte anche molto forti, possono scatenare irritazioni e allergie. Meglio evitare, quindi, o comunque fare affidamento su prodotti specifici.

Asciugatrice: sì o no

L’utilizzo dell’asciugatrice è sconsigliato perché il calore di questo elettrodomestico può compromettere in modo irreversibile la forma del costume. Approfittando delle belle giornate estive, il modo migliore per fare asciugare i costumi dei bambini è all’aria.

Mutandine, due pezzi e costumini interi non vanno strizzati. Per eliminare l’acqua in eccesso bisogna tamponarli con un asciugamano pulito e vanno poi stesi in orizzontale, rigorosamente all’ombra per evitare la luce diretta del sole che può sbiadire i colori.

Mai appendere i costumi per le bretelle o per gli elastici: le fibre finirebbero per allungarsi a causa del peso dell’acqua e rovinarsi.

Consigli utili

Che si tratti di conservarli per un periodo di tempo abbastanza lungo o semplicemente di riporli tra un utilizzo e l’altro, ci sono degli accorgimenti da mettere in atto per far sì che i costumi dei bambini, una volta puliti, non si danneggino e siano subito pronti all’uso.

È bene posarli e sistemarli solo quando sono perfettamente asciutti. Vi consigliamo di controllare elastici e cuciture che, di solito, impiegano più tempo ad asciugarsi. L’umidità residua può favorire l’insorgenza di muffe e scatenare cattivi odori.

I costumi vanno piegati in modo ordinato e poi riposti singolarmente nei cassetti o negli armadi, meglio se in sacchetti di tessuto traspirante come quelli di cotone. In alternativa è possibile avvolgerli nella carta velina.

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Per fare in modo che i costumi dei bimbi recuperino la loro forma dopo i lavaggi è buona abitudine farne ruotare almeno 3 o 4 diversi, evitando di usare sempre lo stesso se si ha in programma di andare per più giorni di seguito al mare o in piscina.

In copertina Foto di Ide Alien Via Unsplash.com

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In breve I costumi dei bambini vanno risciacquati con acqua dolce dopo ogni utilizzo per eliminare sabbia e cloro. L’ideale è lavarli in acqua fredda con detergenti delicati. La lavatrice non è vietata, ma va usata con i dovuti accorgimenti e sempre a basse temperature. Una volta lavati è fondamentale non strizzarli.

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