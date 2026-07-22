Le ferie sono sinonimo di libertà, giornate all’aria aperta, meno impegni e più tempo con la famiglia. Questo non significa, però che sia tutto concesso. Quello dei bambini e regole in vacanza è un tema complesso, che richiede equilibrio e buon senso: non è necessario mantenere la rigida routine dell’anno scolastico, ma al tempo stesso è importante preservare alcune regole fondamentali, come il rispetto degli altri, la sicurezza, la collaborazione e un minimo di regolarità nel sonno.

I limiti, infatti, non sono un qualcosa di negativo, ma uno strumento che fa sentire i bimbi più sicuri. In vacanza, dunque, i genitori possono permettersi di essere più flessibili, ma a patto di continuare a offrire ai figli alcuni punti di riferimento che li aiutino a sentirsi sereni, autonomi e collaborativi.

Regole in vacanza

Durante l’anno scolastico la quotidianità è scandita da orari, impegni e routine precise. Con l’arrivo dell’estate e delle ferie, invece, spesso tutto cambia: ci si sveglia più tardi, si va a letto dopo, si viaggia e si trascorre più tempo fuori casa. Dopo mesi di corse e ritmi serrati, sicuramente i bambini possono trarre benefici da una maggiore libertà e da un allentamento della pressione. Tuttavia, non bisogna rischiare di cadere nella situazione opposta.

Un’assenza totale di punti di riferimento può essere controproducente e finire con il creare confusione, nervosismo, conflitti e comportamenti difficili da gestire.

Le regole, infatti, rappresentano una sorta di bussola per i bambini: li aiutano a capire cosa è possibile fare, quali sono i limiti e cosa ci si aspetta da loro. Bambini e regole in vacanza, dunque, non è un binomio impossibile, tutt’altro. Le regole non limitano il divertimento: lo rendono più sereno.

Perché sono importanti

Spesso, si pensa alle regole come a un qualcosa di negativo. In realtà, non sono punizioni né limitazioni della libertà. Al contrario, rappresentano una cornice entro cui i bambini possono esplorare il mondo con maggiore sicurezza, fiducia e autonomia. Nel dettaglio, limiti e regole aiutano i bambini a:

sentirsi protetti

comprendere cosa ci si aspetta da loro

sviluppare autocontrollo

sapere come muoversi

gestire meglio emozioni e frustrazioni

e frustrazioni vivere la vacanza con maggiore serenità.

Quali rispettare

Se durante l’anno le regole sono importanti, in vacanza alcune lo diventano ancora di più perché cambiano gli ambienti, aumentano gli stimoli e spesso diminuisce la prevedibilità delle giornate.

1) Regole sulla sicurezza

Le regole sulla sicurezza sono importantissime in qualsiasi contesto perché proteggono i bambini dai pericoli. In qualunque località o situazione ci si trovi, dunque, i più piccoli devono sapere con chiarezza quali comportamenti sono consentiti e quali no. Per esempio:

in auto si può viaggiare solo nei seggiolini o con le cinture allacciate a seconda dell’età

a seconda dell’età bisogna sempre usare casco o dispositivi di sicurezza quando necessario

o dispositivi di sicurezza quando necessario non ci si può allontanare senza avvisare

senza avvisare occorre rispettare le indicazioni degli adulti

bisogna seguire le regole in spiaggia o in piscina.

Le norme sulla sicurezza non dovrebbero mai essere negoziabili.

2) Il rispetto verso gli altri

Le vacanze spesso favoriscono la condivisione di oggetti e spazi con altre persone. Campeggi, villaggi turistici, hotel e case vacanza richiedono il rispetto di regole di convivenza. Può essere l’occasione per ricordare ai bambini che il divertimento deve sempre coesistere con la buona educazione.

3) Routine minima da mantenere

Non serve mantenere gli stessi orari dell’inverno. In estate, è possibile essere un po’ più flessibili. Tuttavia, è utile conservare qualche momento prevedibile, come:

colazione insieme

cena in famiglia

orario indicativo per andare a dormire (anche se più tardi che nel resto dell’anno)

tempo dedicato all’igiene personale.

Le routine rassicurano soprattutto i bambini più piccoli. Indipendentemente dall’età, comunque, ricordarsi che è fondamentale che i figli dormano un numero sufficiente di ore.

4) Il tempo da passsare davanti agli schermi

Durante le vacanze è normale essere più permissivi anche in fatto di giochi e dispositivi digitali. Tuttavia, rimane importante limitare il tempo dedicato a smartphone, tablet e videogiochi. L’estate potrebbe essere un’occasione preziosa per riscoprire il gioco libero, la natura, le attività creative, la lettura e le relazioni familiari.

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Come adattare le regole all’età

Non solo ogni bambino, ma anche ogni fascia d’età ha esigenze diverse.

Bambini fino a 2 anni

In genere, nei primissimi anni di vita, è importante mantenere delle routine regolari anche in vacanza. I neonati, infatti, hanno bisogno che le loro esigenze di sonno e pappa vengano rispettate.

Bambini da 2 a 5 anni

I bambini di questa fascia d’età hanno bisogno di paletti semplici, ripetuti con calma e accompagnati dall’esempio degli adulti. Meglio poche norme, ma sempre coerenti.

Bambini da 6 a 10 anni

I bambini più grandicelli possono partecipare alla definizione di alcune regole della vacanza. Coinvolgerli aumenta la collaborazione e il senso di responsabilità.

Pre-adolescenti

Preadolescenti e adolescenti hanno bisogno di maggiore autonomia, ma anche di limiti chiari. Con loro funziona meglio il dialogo rispetto agli ordini. Per esempio, stabilire insieme gli orari di rientro alla sera e le modalità di utilizzo dello smartphone favorisce il rispetto degli accordi.

Cosa succede quando non ci sono regole

Molti genitori immaginano che eliminare ogni limite renda i figli più felici e sono convinti che dire tanto “no” possa rovinare il clima dell’estate. In realtà, accade spesso il contrario. Quando tutto è permesso, alcuni bambini:

litigano più facilmente

più facilmente fanno fatica ad autoregolarsi

diventano più irritabili

richiedono continuamente attenzioni

tollerano meno i “no”.

Paradossalmente, qualche regola rende le vacanze più rilassanti per tutta la famiglia.

Come stabilire le regole prima della partenza

Quando i bambini sono più grandicelli, potrebbe essere utile sedersi insieme prima della partenza per parlare delle aspettative in merito alla vacanza e condividere poche indicazioni semplici.

Infatti, coinvolgere i bambini nella definizione delle norme aumenta la loro collaborazione. Inoltre, quando i bambini conoscono in anticipo le regole, tendono ad accettarle più facilmente. Qualche regola efficace per le vacanze potrebbe essere:

ci rispettiamo tutti

quando si esce, si resta vicini ai genitori

ognuno riordina ciò che usa

gli schermi si utilizzano solo in momenti prestabiliti

si collabora nelle piccole attività quotidiane, come apparecchiare (nel caso in cui si alloggi in appartamento o bungalow)

se qualcosa non va, se ne parla senza urlare

si fa di qualche spuntino sano e di non si sgarra troppo a tavola.

Come far rispettare le regole senza rovinare la vacanza

Per favorire il rispetto delle regole da parte di bambini e ragazzi è utile spiegare perché sono state stabilite e mantenere coerenza. Cambiarle continuamente o dire spesso di “sì” per evitare conflitti è controproducente.

Nemmeno minacciare punizioni che non verranno applicate o urlare è d’aiuto. Al contrario, è molto efficace valorizzare i comportamenti positivi e dare il buon esempio. I figli osservano molto più di quanto ascoltino. Se gli adulti rispettano gli accordi, sarà più facile che lo facciano anche loro.

Essere coerenti, però, non significa essere rigidi. Le vacanze servono anche a rallentare. Se una sera si va a dormire più tardi o se una volta si mangia un gelato in più, non succede nulla. L’importante è che le eccezioni rimangano tali e non diventino la nuova normalità.

Foto di copertina di Ben_Kerckx via Pixabay.

In breve Bambini e regole in vacanza sono un binomio importante: mantenere pochi punti fermi aiuta i piccoli a sentirsi più sicuri e permette a tutta la famiglia di vivere ferie più serene. I bambini, infatti, hanno bisogno di libertà, ma anche di confini chiari che li aiutino a sentirsi al sicuro.

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