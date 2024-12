Come intrattenere bambini in viaggio

Un lungo viaggio può trasformarsi in una fonte di stress per bambini e genitori: i primi, dopo un po’ di tempo trascorso in uno spazio ristretto, inevitabilmente cominciano ad annoiarsi, mentre i genitori non sanno più cosa inventarsi per intrattenerli.

Il segreto è partire preparati con tanti giochi e passatempi per intrattenere i bambini in auto, in treno o in aereo: in questo modo il viaggio si trasformerà in un’occasione di divertimento per tutta la famiglia. Si possono scegliere e preparare i giochi da proporre lungo il tragitto, cd di canzoncine, audiolibri e fiabe sonore da ascoltare insieme o da usare per lanciarsi in un karaoke all’interno della propria auto, una sacchetta da cui estrarre tante sorprese per non annoiarsi durante il viaggio e alcune idee da proporre guardando fuori dal finestrino e stimolando la capacità di osservazione dei bambini, che possono ad esempio essere sfidati a cercare forme nelle nuvole o determinate lettere o numeri nelle targhe delle auto che passano. Insomma, le idee sono proprio tante, da scegliere in base all’età e agli interessi dei propri bimbi: vediamo insieme qualche proposta!

Giochi da portare in viaggio per bambini grandi e piccoli

Prima di partire per una tanto attesa vacanza, mamma e papà preparano tutto il necessario per il soggiorno al mare, in montagna o nella località scelta: vestiti, accessori e tutto ciò che può servire.

Spesso però ci si dimentica di preparare anche una borsa o un piccolo trolley dedicato al viaggio, da riempire con tanti giochi e qualche sorpresa che renderanno il tragitto meno noioso e faranno passare il tempo in maniera più rapida. Si può spaziare tra diversi tipi di giochi e attività, da scegliere non solo in base al mezzo di trasporto che userete, ma anche in relazione all’età dei bambini e alle loro preferenze.

I bimbi più piccoli, ad esempio, potrebbero dormire o dormicchiare per la maggior parte del tempo, soprattutto se avremo scelto l’orario “giusto” per viaggiare: in questo caso qualche cd con delle canzoncine rilassanti potrebbero essere utili per aiutarli ad addormentarsi. Per quando sono svegli, invece, potrete preparare una serie di oggetti che possano catturare la loro attenzione e tenerli occupati per un po’ di tempo, come ad esempio pupazzetti, macchinine, palline, piccole marionette da infilare sulle dita per inventare tante storie e così via. Per i bambini più grandi e per i ragazzini, invece, si possono pensare tante attività, dal disegno al canto, dai giochi con le carte a indovinelli e sfide di scioglilingua… le idee sono davvero tante!

Idee utili per viaggi in macchina

Avete in programma un lungo spostamento in auto con il vostro bambino? Per prima cosa, non dimenticate bevande e snack leggeri da proporre durante il tragitto, che renderanno il viaggio meno pesante.

Un ottimo compagno per un viaggio in auto è la musica: portate i cd preferiti dei vostri bambini con canzoncine allegre da alternare ad altre più rilassanti oppure la musica può prestarsi anche a fare dei giochi come ad esempio ricordare il titolo del brano o la band che lo canta oppure per improvvisare un karaoke in versione da viaggio! Potete provare anche a intrattenere i bambini con gli audiolibri per passare un po’ di tempo in tranquillità.

Un altro gioco da proporre ai bambini è quello degli indovinelli: preparatene una serie, anche con l’aiuto di un libro sull’argomento, facendo in modo che siano stimolanti ma non al di fuori della loro portata. Se il vostro bambino è appassionato di un argomento in particolare, ad esempio i dinosauri o la geografia, potete pensare ad un quiz a tema, di cui tenere un accurato conteggio dei punti conquistati. E cosa ne dite di una gara di scioglilingua? Il divertimento sarà assicurato!

Un’idea che piace sempre a grandi e piccini è la busta delle sorprese. Prendete un sacchetto e mettetevi diversi oggetti, scegliendo se incartarli oppure no. Potrete scegliere tra giochini che il vostro bambino ha “dimenticato” da un po’ di tempo ma che potrebbero interessarlo e tenerlo occupato per un po’ di tempo, libretti, giochi che useranno anche in vacanza e qualche piccolo regalo che potrà essere utile una volta arrivati a destinazione, come ad esempio un maschera da sub per il mare o un binocolo per la montagna.

Ci sono tante altre idee su come intrattenere bambini in viaggio. Vediamo insieme qualche spunto:

giochi con le parole , come ad esempio “nomi, cose, città”: si estrae una lettera e ognuno deve dire una parola che cominci per quella lettera per ogni categoria scelta;

, come ad esempio “nomi, cose, città”: si estrae una lettera e ognuno deve dire una parola che cominci per quella lettera per ogni categoria scelta; il gioco delle targhe. Scegliete una lettera o un numero: il vostro bambino dovrà individuarlo nel maggior numero di auto che vi passano a fianco, magari in un periodo di tempo stabilito. Un’alternativa è scegliere una macchina in mezzo al traffico e chiedere al bambino di trovare delle parole che comincino con le lettere contenute nella sua targa;

Scegliete una lettera o un numero: il vostro bambino dovrà individuarlo nel maggior numero di auto che vi passano a fianco, magari in un periodo di tempo stabilito. Un’alternativa è scegliere una macchina in mezzo al traffico e chiedere al bambino di trovare delle parole che comincino con le lettere contenute nella sua targa; ai bambini più grandi potrete affidare una mappa per seguire il percorso dell’auto, individuando fiumi attraversati, città o punti di interesse, attenti però che non soffrano di mal d’auto.

Idee per viaggi in treno o nave

I viaggi in treno o in nave spesso offrono la possibilità di muoversi un pochino di più, ma nel caso di viaggi molto lunghi i bambini potrebbero comunque annoiarsi. Meglio prevenire questa eventualità preparandosi a intrattenere i bambini con tante attività. Oltre ad alcune di quelle che abbiamo già visto, si può puntare sui giochi di carte classici da fare con le carte napoletane oppure su divertenti partite a Uno, Indovina chi, Battaglia Navale, Memory e molti altri, spesso disponibili in versione da viaggio. L’unica accortezza è quella di non farsi travolgere dall’entusiasmo, finendo per disturbare gli altri viaggiatori!

Per l’occasione potete trasformare i bambini più grandi in reporter: affidate loro una macchina fotografica o la fotocamera del vostro smartphone e un quaderno su cui annotare i posti più belli e gli episodi più memorabili del viaggio.

Tablet e giochi elettronici possono intrattenere i bambini in viaggio per qualche tempo: molto dipende dal vostro rapporto con questi dispositivi e con le regole che avete dato ai bambini per il loro utilizzo. Se scegliete di usarli, ricordate di caricarli prima di partire, di portare un cavetto di alimentazione e di tenere il volume al minimo per non arrecare disturbo.

I libri sono un evergreen: scegliete qualche storia appassionante che possa far trascorrere piacevolmente del tempo in viaggio al vostro bambino!

Intrattenere i bambini durante un viaggio in aereo

In aereo, si sa, lo spazio per muoversi è limitato, ma si ha il vantaggio di avere un comodo piano di appoggio per tante attività. Cosa ne dite, quindi, di invitare i bambini a disegnare? Basterà un blocco oppure dei fogli, pastelli colorati e tanta fantasia per passare del tempo in maniera serena. Per i bimbi più piccoli potete proporre anche i timbrini, divertenti e colorati.

I bambini di tutte le età amano gli album di figurine “attacca e stacca”, con figurine adesive che possono essere attaccate e staccate più volte per dare vita a scenari sempre nuovi: in edicola oppure online se ne può fare una buona scorta in previsione del viaggio, magari aggiungendo anche dei cruciverba adatti all’età del bambino. Potete infine procurarvi del materiale poco ingombrante per fare piccoli lavoretti creativi, come ad esempio degli scovolini in ciniglia oppure dei fili in cotone da intrecciare per formare dei braccialetti.

Foto in copertina di RDNE Stock project da Pexels

In breve I viaggi lunghi spesso risultano noiosi e stressanti per i bambini, ma con un po’ di preparazione e di fantasia si possono trasformare in un’occasione di divertimento per tutta la famiglia. Basterà prepararsi in anticipo con giochi e attività da proporre e fare tutti insieme, sia in auto che in treno o in aereo.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.