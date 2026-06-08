Le vacanze estive rappresentano il momento più atteso dell’anno per ogni famiglia. Eppure, coi bimbi piccoli, mare e spiagge paradisiache possono trasformarsi in luoghi “difficili” da gestire.

Bastano pochi secondi di distrazione, il tempo di voltarsi per prendere la crema solare o sistemare un asciugamano, per perdere di vista un bambino. Fortunatamente, la maggior parte di questi episodi si risolve nel giro di pochi minuti e con un grande sospiro di sollievo.

Tuttavia, per la sicurezza dei nostri figli, è fondamentale mettere in pratica alcune strategie preventive e stabilire regole chiare per non perdere i bambini in spiaggia.

1.Braccialetti identificativi e strumenti di riconoscimento

Uno dei metodi più efficaci, consigliato anche dalle autorità di sicurezza a livello internazionale, consiste nell’utilizzare braccialetti identificativi monouso o in silicone flessibile.

Su questi supporti, rigorosamente resistenti all’acqua e dotati di chiusure di sicurezza, che il bambino non può rimuovere autonomamente, i genitori devono scrivere il proprio numero di telefono cellulare preceduto dal prefisso internazionale.

Per non perdere i bambini in spiaggia, esistono in commercio sia soluzioni cartacee plastificate molto economiche, sia dispositivi più avanzati dotati di codice QR o, per i genitori più apprensivi, piccoli localizzatori GPS integrati in orologi o cavigliere.

È importante abituare il bambino a indossarlo fin dall’inizio della giornata e spiegargli che quel piccolo oggetto è la sua chiave per tornare subito dalla mamma e dal papà, qualora dovesse perdersi.

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2.Costume da bagno colorato

L’occhio umano reagisce molto più rapidamente ai contrasti cromatici elevati. Vestire i bambini con costumi da bagno colorati, meglio se fluorescenti, come giallo evidenziatore, rosa shock o arancione acceso, ma anche magliette anti-UV o cappellini neon, permette di mantenere il contatto visivo anche a grande distanza e in mezzo alla folla.

I classici costumi azzurri, verdi o blu tendono a confondersi con le sfumature del mare e della vegetazione circostante, mentre i toni pastello sbiadiscono sotto la luce diretta del sole estivo.

Un abbigliamento ad alta visibilità consente al genitore di scansionare la linea della battigia e individuare il proprio piccolo in una frazione di secondo.

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3.Punti di riferimento

Gli stabilimenti balneari, con le loro file geometriche e ombrelloni pressocché tutti uguali, possono creare un labirinto agli occhi di un bambino difficile da gestire.

Appena arrivati in spiaggia, è essenziale accompagnare il bambino a esplorare l’ambiente circostante per stabilire punti di riferimento visivi immodificabili.

Non bisogna utilizzare come riferimento elementi mobili come un gonfiabile a forma di fenicottero o un asciugamano colorato, che potrebbero essere spostati in qualunque momento.

È necessario puntare su strutture fisse: la torretta del bagnino di salvataggio, lo chalet del bar, un grande cartello colorato, una duna specifica o la passerella in legno. Mostrare al bambino la conformazione della spiaggia lo aiuterà a capire dove si trova la sua “base”.

Può essere anche utile presentare il bambino ai vicini di ombrellone o comunque a qualche figura di riferimento della spiaggia, come ad esempio il bagnino, il proprietario del lido o chi lavora presso la struttura dove si trascorre la giornata in spiaggia.

4.Insegnare il numero di telefono dei genitori a memoria

A partire dai 4-5 anni di età, i bambini acquisiscono la capacità cognitiva per memorizzare brevi sequenze numeriche. Trasformare l’apprendimento del numero di cellulare della madre o del padre in un gioco ritmato, magari associandolo a una canzoncina o a una filastrocca, è un investimento prezioso per la sicurezza.

Oltre al numero, il piccolo dovrebbe imparare a pronunciare chiaramente il proprio nome, cognome e i nomi di battesimo dei genitori, evitando termini generici come “mamma” o “papà”, che risulterebbero inutili durante un annuncio pubblico via altoparlante.

5.Cosa deve fare il bambino in caso di smarrimento

Un bambino, che sa esattamente come reagire, manterrà un livello di lucidità superiore, evitando di farsi prendere dal panico e di compiere azioni, che potrebbero allontanarlo ulteriormente dal punto di origine.

I bambini, che perdono l’orientamento, tendono istintivamente a camminare seguendo la direzione più facile, ovvero mantenendo il sole o il vento alle spalle, allontanandosi rapidamente per centinaia di metri.

Per spezzare questo meccanismo, la prima regola da insegnare è quella dell’immobilità: se il bambino si accorge di non vedere più i genitori, deve fermarsi immediatamente nel punto esatto in cui si trova, senza iniziare a correre a caso alla ricerca dell’ombrellone. Restare fermi facilita il lavoro degli adulti che ripercorreranno a ritroso l’ultimo percorso noto.

Il secondo pilastro educativo riguarda l’individuazione degli adulti a cui chiedere aiuto. Bisogna spiegare chiaramente al piccolo che, in caso di necessità, deve rivolgersi esclusivamente a figure professionali e riconoscibili presenti sull’arenile. Il punto di riferimento principale è il bagnino di salvataggio, facilmente individuabile grazie alla sua postazione rialzata (la torretta) e all’abbigliamento tipico, spesso di colore rosso o con la scritta “Salvataggio”.

In alternativa, si può insegnare al bambino a chiedere supporto al personale del bar dello stabilimento o a famiglie con altri bambini piccoli, evitando di seguire sconosciuti, che propongono di allontanarsi dalla spiaggia per cercare i genitori altrove.

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Il ruolo “attivo” degli adulti

La responsabilità della vigilanza ricade interamente sugli adulti, che devono adottare comportamenti preventivi sistematici.

La sorveglianza deve essere attiva e continua, specialmente nelle ore centrali della giornata, sebbene la gestione ottimale della spiaggia preveda di frequentare il litorale al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

Un errore comune è quello di affidare la custodia di un bimbo piccolo a un fratello maggiore di poco più grande: le dinamiche di gioco e la distrazione naturale dei minori rendono questa scelta rischiosa.

Tra gli adulti, è fondamentale stabilire passaggi di consegne espliciti. Dire frasi vaghe come “dai un occhio al bambino” può generare malintesi in cui ognuno pensa che stia vigilando l’altro; è preferibile definire chiaramente chi sia il supervisore attivo in quel preciso momento.

In caso di mancato avvistamento prolungato, i genitori devono superare l’imbarazzo e attivare immediatamente i soccorsi locali, senza attendere. Gli stabilimenti balneari moderni sono dotati di protocolli di sicurezza avanzati e collaborano strettamente con le autorità locali.

Negli ultimi anni sono nate iniziative territoriali di alto profilo, coordinate dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria, attraverso la formazione dei bagnini e l’utilizzo della tecnologia.

Molti distretti balneari utilizzano reti di messaggistica istantanea aziendali (come gruppi dedicati su piattaforme di comunicazione), che collegano in tempo reale tutte le torrette di salvataggio, i bar e la direzione dei lidi limitrofi.

Non appena viene segnalato lo smarrimento, la descrizione del bimbo e del suo costume viene condivisa istantaneamente lungo chilometri di costa, permettendo un monitoraggio capillare e un ricongiungimento, che solitamente avviene in pochissimi minuti, ben prima dell’intervento formale delle Forze dell’Ordine.

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In breve Insegnare ai bambini ad orientarsi, riconoscere le figure “sicure” a cui rivolgersi in caso di smarrimento e l’uso di braccialetti identificati e con gps aiuta i genitori a vivere vacanze più serene.

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