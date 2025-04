Family Hotel: l’elenco dei migliori indirizzi, dal mare alla montagna

Chi ha bambini lo sa bene: alloggiare in un family hotel, con tanti servizi e tante attenzioni dedicate ai bambini, rende la vacanza ancora più piacevole e rilassante. Si tratta di strutture in cui ogni minimo dettaglio è pensato per il benessere e il divertimento dei più piccoli, ma bambini felici vuole dire anche genitori rilassati e contenti! Gli indirizzi di cui prendere nota sono tanti, sia al mare che in montagna: cosa ne dite del Trentino, dell’Alto Adige, dell’Emilia Romagna o della Toscana?

Family hotel in montagna

Dal Trentino Alto Adige alla Valle d’Aosta, ecco alcuni dei migliori family hotel in montagna, per un soggiorno tra le vette dedicato alla scoperta della natura, allo sport e al relax.

Family hotel in Trentino

Il Trentino è ricco di strutture specializzate nell’accoglienza ai bambini, dove ogni dettaglio è pensato per rispondere alle loro esigenze.

Resort Dolce Casa Family & SPA Hotel



Il Resort Dolce Casa Family & Spa si trova in una posizione tranquilla ma vicino al centro di Moena. La struttura offre tanti servizi per bambini di ogni fascia d’età e famiglie: sono infatti a disposizione una grande piscina coperta con idromassaggio e un’attrezzatissima terrazza con solarium e sedie a sdraio. Per bimbi dai 6 mesi ai 4 anni c’è il servizio Tina Baby, mentre i bimbi più grandicelli potranno usufruire di diverse aree gioco presenti in struttura, all’aperto e al coperto, e di un servizio di animazione.

Indirizzo: Str. Giuseppe Kostner, 15, 38035 Moena TN

Centro Pineta Family Hotel & Wellness

Questo hotel per famiglie a Pinzolo offre wellness Spa, piscina, mini club e tante formule che includono attività sportive e del tempo libero alla scoperta del patrimonio ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta. Nel parco-giardino, concepito come un’estensione dell’albergo, gli ospiti del Family Hotel possono godersi sole e verde in spazi attrezzati per vivere appieno momenti di piacere e relax all’aria aperta. È invece riservata interamente ai giochi la sala interna “mondo cartoon”, per il divertimento dei più piccini.

Indirizzo: Via Giacomo Matteotti, 43, 38086 Pinzolo TN

Family hotel in Alto Adige

Questa zona è un vero paradiso per i bimbi (e per le loro famiglie), che potranno divertirsi e rilassarsi in strutture alberghiere a misura di bambino.

Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel 4 stelle superior



Si tratta di uno dei migliori family hotel in Italia e nel mondo. Si trova a Ortisei, in Val Gardena, e offre una vacanza su misura per i bambini e le loro famiglie. Il Mondo di Lino è un servizio dedicato all’animazione e all’intrattenimento di bambini e ragazzi, a partire da pochi mesi, fino ad arrivare ai 17 anni, che vengono divisi in fasce d’età e coinvolti in tante attività e gite pensate per loro. Nella struttura i bambini sono i benvenuti ovunque, anche nell’area wellness, che si distribuisce su 3000 mq, con piscine interne ed esterne riscaldate, vasca per bebè, un mega scivolo e numerosi idromassaggi. Nella Spa si possono scegliere trattamenti per lui o per lei, specifici per le mamme in dolce attesa, per la coppia, per i bambini, per teenagers o per tutta la famiglia.

Indirizzo: Strada Rezia, 22, 39046 Ortisei BZ

Schneeberg Family Spa Resort



In questo borgo vacanze incastonato tra le vette della Val Ridanna si conciliano le esigenze dei più piccoli e il desiderio degli adulti di rilassarsi in zone “adults only”. Qui i bambini potranno divertirsi in sicurezza in un giardino attrezzato con giochi in legno, dove interagire con pony, conigli e caprette o fare un giro in barca a remi con tutta la famiglia nel laghetto balneabile. All’interno ci sono invece ValoArena e ValoJump, due attrazioni mixed reality che fondono tecnologia e movimento.

Un’area wellness di oltre 10.000 mq, tra le più grandi dell’Alto Adige, ospita infine vasche indoor e outdoor riscaldate, una piscina e una sauna per bambini e il Family Acquapark BergiLand, un universo acquatico pensato proprio per i più piccoli. Oltre 2.000 mq sono riservati all’area Adults Only, con un piscina interna a sfioro, sauna, bagno turco e zona relax.

Indirizzo: Masseria, 22, 39040 Ridanna BZ

Hotel Fameli 4 stelle Superior



A Valdaora, nel cuore della Val Pusteria, a due passi da Plan de Corones, sorge il Fameli, un boutique hotel pensato per offrire un’esperienza di benessere tra natura e design, libertà e relax. Ideale per famiglie e piccoli esploratori, ma anche per le coppie, il Fameli invita a vivere l’estate in maniera autentica, tra escursioni e profumi di bosco. Ai bambini è riservata un’attenzione speciale: inserito nella rete dei Familienhotels Südtirol, l’hotel offre spazi e attività su misura per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni, con personale qualificato e accogliente, sale giochi luminose, aree verdi attrezzate, un grande playground, giochi da tavolo, angoli lettura e tanto spazio per divertirsi in libertà. Non solo: nell’Atelier del Gusto, i piccoli cuochi preparano biscotti, pizze dolci e salate, gelati artigianali e spiedini di frutta e cioccolato, guidati dagli animatori e assistenti dell’hotel. Nel Laboratorio del Bosco, si costruisce, si crea e si gioca con materiali naturali; poi ancora storie attorno al fuoco, snack cucinati sul falò e laboratori di cucina creativa. Infine il Nature Programme by Familienhotels Südtirol, ideato da esperti ed educatori specializzati in pedagogia naturale, porta i piccoli esploratori tra boschi e sentieri per escursioni, cacce al tesoro, laboratori nella natura e tour investigativi.

Indirizzo: Via San Egidio 13, I-39030 Valdaora

Maria Adventure Family Hotel & Lodge



Il nuovo aparthotel Maria Lodges completa l’offerta in termini di ospitalità del Maria Adventure Family Hotel & Lodge, struttura che si trova in centro paese, a Nova Ponente, proprio davanti alla stazione, a valle dell’area sciistica ed escursionistica di Obereggen. Si tratta di dieci appartamenti di design con vista, perfetti per chi ricerca una vacanza unica, lontana dalla frenesia della vita quotidiana. Sono perfetti per chi viaggia con i figli e ricerca la privacy, ma non vuole rinunciare a servizi di alto livello.

Indirizzo: Obereggen 19/A, 39050 Nuova Ponente, Alto Adige

Family hotel in Tirolo

Immersi nella natura, a due passi dall’Italia, gli hotel per famiglie del Tirolo offrono tutto quello che si può chiedere ad una vacanza con i bambini!

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian 4 stelle Superior



Nel Tirolo orientale (Austria), a pochi minuti dall’Italia, questo hotel per famiglie è il rifugio ideale per chi cerca una combinazione perfetta di relax, avventura e sport. I più piccoli, qui, si godono le tante attrazioni dedicate: l’Häppi Päpi Kinderclub, miniclub con personale qualificato, il parco acquatico esterno e il laghetto naturale balneabile. Il Kinderclub Häppi Päpi è il luogo dove i piccoli dai 3 anni in su, possono giocare e partecipare a laboratori creativi, escursioni o attività all’aria aperta con animatori esperti che parlano anche italiano. Per i teen, c’è invece un programma su misura con trattamenti benessere. L’hotel è certificato come “Nidi familiari tirolesi” dell’Ente per il Turismo del Tirolo che attesta le migliori strutture family friendly.

Indirizzo: Gesellschaft mbH & Co KG Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian Sillian 49d 9920 Sillian

Alpin Family Resort Seetal 4 stelle Superior



A Kaltenbach, all’inizio della Zillertal, nel Tirolo Austriaco, c’è l’Alpin Family Resort Seetal****S, che si distingue per la vasta gamma di attività per tutta la famiglia. I bambini resteranno incantati dal grande parco giochi di 20mila metri quadrati, con ponti tibetani, liane, tronchi sospesi, passerelle e casette sugli alberi. Non manca un lunghissimo scivolo che sbuca dal bosco, una torre di arrampicata e una fattoria didattica con asinelli, coniglietti, caprette, galline e pony.

Indirizzo: Innere Embergstraße 6, 6272 Kaltenbach, Austria

Family Hotel in Valle d’Aosta

Servizi personalizzati per i più piccini, ma anche per le loro famiglie, caratterizzano i migliori family hotel della Valle d’Aosta, per una vacanza in montagna a misura di bambino.

TH Pila



TH Pila è una struttura che si affaccia direttamente sul comprensorio sciistico al centro della Valle D’Aosta. Famiglie e bambini sono al centro dell’attenzione, a partire dalle ampie Camere Family, che possono ospitare da 3 a 5 persone e si traducono in camere comunicanti con doppi servizi. L’animazione diurna e serale coinvolge adulti e bambini, ma per i più piccoli il divertimento continua con il miniclub (3-11 anni) e il junior club (11-17 anni). Si potrà poi trascorrere del tempo in famiglia nella piscina coperta circondata da comode sdraio.

Al ristorante, infine, si possono assaporare specialità tipiche di montagna, mentre per i bambini più piccoli è presente un comodo servizio di biberoneria, con prodotti e pietanze cucinate dagli chef.

Indirizzo: Frazione Pila, 76, 11020 Gressan AO

Family hotel in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia mette d’accordo proprio tutti: qui, infatti, si possono trovare family hotel sia al mare che in montagna!

Hotel Il Cervo



L’Hotel Il Cervo si trova a Tarvisio, a pochi passi da piste da sci, snowpark e da un campo da golf a 18 buche che in inverno si trasforma in una pista di sci nordico. L’hotel aderisce al Club Family Experience Montagna di Turismo Friuli Venezia Giulia, dando così particolari attenzioni ai piccoli ospiti. Tra i servizi dedicati ai bambini, ci sono tante attività organizzate dal team di animazione, babysitter su richiesta, camere e suite dotate di culla, fasciatoio e scaldabiberon, seggioloni e stoviglie baby per il momento della pappa, gustosi menu kids, cesti da pic nic per le gite estive e una coloratissima area gioco.

Indirizzo: Via Priesnig, 72, 33018 Tarvisio UD

Hotel Atlantic



Sul lungomare di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, in una stupenda posizione fronte spiaggia, si trova questo family hotel con giardino, piscine e spiaggia attrezzata. Il divertimento per i bambini non manca: qui vengono infatti organizzati corsi di nuoto per i più piccoli, oltre alla possibilità di provare molti sport acquatici. A disposizione degli ospiti ci sono passeggini, biciclette, kit baby in camera e in sala da pranzo, pappe e merende cucinate appositamente e la possibilità di contattare al bisogno un pediatra di fiducia. Non manca nemmeno un servizio di animazione quotidiano.

Indirizzo: Lungomare Trieste, 160, 33054 Lignano Sabbiadoro UD

Family hotel al mare

Il mare è una delle destinazioni più amate per le vacanze estive con i bambini; perché non trascorrerla in un hotel in cui tutto è pensato per il benessere e il divertimento dei più piccoli?

Family hotel in Emilia Romagna

Con il passare degli anni, la Riviera Romagnola è diventata un punto di riferimento per le vacanze con i bambini: qui è possibile trovare strutture che fanno dell’ospitalità alle famiglie il loro punto di forza.

Ciccio Family Hotel



Questo hotel per famiglie di Misano Adriatico si trova a soli 300 metri dal mare, ma offre anche i 2.000 metri quadri di giochi con piscina del Ciccio Park. E cosa dire di Ciccio Experience, una piccola fattoria in cui i bimbi possono fare amicizia con coniglietti e tanti animaletti? Completano l’offerta l’animazione e, naturalmente, la spiaggia.

Indirizzo: Via Alberello, 32, 47843 Misano Adriatico RN

Hotel Fabrizio



Le camere giocose e colorate dell’Hotel Fabrizio di Rimini cattureranno sicuramente l’attenzione dei bambini. Si tratta di una struttura moderna e dotata di ogni comfort per adulti e bambini, che offre anche aree gioco per i più piccini e dà loro la possibilità di prendere in prestito libri e giocattoli. Il miniclub è il posto giusto per farli divertire e socializzare mentre gli adulti si rilassano in spiaggia o in piscina.

Indirizzo: Via Federico Tozzi, 5, 47923 Rimini RN

Family hotel in Toscana

Non solo mare: una vacanza in Toscana dà la possibilità di vivere avventure ed esperienze nella natura, immersi in paesaggi straordinari.

Garden Toscana Resort



Il Garden Toscana Resort di San Vincenzo, in provincia di Livorno, sorge in uno dei tratti più incontaminati della riviera toscana, immerso nella natura. Propone diversi servizi dedicati alle famiglie: attività in piscina e in spiaggia con il team di animazione, 5 ristoranti e 3 bar, di cui uno in spiaggia e uno nel lecceto, e una spiaggia di sabbia attrezzata con lettini, ombrelloni, docce e servizi.

Indirizzo: Via dei Cavalleggeri, 1, 57027 San Vincenzo LI

Hotel Club La Buca del Gatto



In questa struttura di Cecina Mare, sulla costa degli Etruschi, il divertimento per bambini e ragazzi non manca di sicuro. L’hotel propone infatti mini club, zone dedicate ai più piccoli, campi da tennis e da calcetto, campi da volley e da basket, pista di pattinaggio, piscine, animazione e intrattenimento.

Indirizzo: Via dell’Astronomia, 1, 57023 Cecina LI

Le Capanne Camping Village

A Le Capanne Camping Village di Marina di Bibbona (Livorno) ogni dettaglio ruota intorno al benessere e al divertimenti dei bambini, che qui penseranno di vivere in una favola. Il villaggio ha un parco acquatico con piscine effetto spiaggia, area Jacuzzi, zona baby, scivoli e cascate. La mascotte Freddy dà il benvenuto ai bimbi con tante attività organizzate dal team di animazione in base alle fasce d’età.

Indirizzo: km 273, Via Vecchia Aurelia, 57020 Bibbona LI

Family hotel nelle Marche

Le Marche, con il loro mare cristallino, sono la meta ideale per una vacanza insieme a tutta la famiglia.

Hotel Bellevue



All’Hotel Bellevue di Pesaro i genitori possono rilassarsi in spiaggia, mentre i bimbi si divertono con il servizio di animazione. Tutto è comodo e a misura di famiglia: la spiaggia è raggiungibile senza attraversare strade, il centro di Pesaro è raggiungibile in bicicletta e a disposizione degli ospiti ci sono una piscina per adulti e una per bambini. Ogni dettaglio è pensato per il benessere dei bambini: passeggini di cortesia, bici con seggiolini, culle e lettini in camera, scaldabiberon, sterilizzatori, bollitori, vaschette per il bagnetto. In sala non mancano seggioloni, rialzi, posateria baby, bavaglini e tovagliette, oltre a pappe e brodini freschi per lo svezzamento, menù genuini ed equilibrati per i più piccoli, che possono anche mangiare con gli animatori. C’è anche un pediatra di fiducia sempre a disposizione.

Indirizzo: Viale Trieste, 88, 61121 Pesaro PU

Family hotel in Abruzzo

L’Abruzzo è una regione bella e poco affollata, che offre un mare variegato, piccole calette e ampi arenili circondati da vegetazione mediterranea. L’ideale per una tranquilla vacanza con i bambini!

SeaPark Family Resort & SPA



SeaPark Family Resort & SPA è un hotel con piscine, animazione e centro benessere a Giulianova, in Abruzzo. Si tratta di una struttura accogliente, con un centro wellness e con una ristorazione di ottimo livello. Qui particolare attenzione viene data ai bambini, che si possono intrattenere con giochi, attività didattiche e creative, sport e divertimento. La giornata inizia con la baby colazione, e prosegue con il miniclub, la scuola calcio bimbi, il merendone e, per finire, la baby dance serale. Il resort dispone di una zona verde con giardino, parco giochi, baby park e il nuovo parco tematico di Diego Drago, la mascotte dell’hotel.

Indirizzo: Via Arenzano, 19, 64021 Giulianova TE

Family Hotel Promenade



I maggiori punti di forza del Family Hotel Promenade di Giulianova sono la spaziosa spiaggia privata, il parco pineta con la piscina e i servizi dedicati a chi soggiorna nella struttura. I bambini sono gli ospiti più importanti: vengono accolti con un regalino, si prosegue con tanto spazio per il gioco e il divertimento in piscina, in spiaggia e nel parco giochi. Nella grande pineta privata ci sono poi tante strutture colorate, la piscina con uno spazio dedicato con l’acqua bassa, la sala giochi interna e il Mini Club dove giocare e stringere nuove amicizie.

Indirizzo: Lungomare Zara angolo, Via Nervi, 64021 Giulianova TE

In breve I family hotel sono una garanzia di divertimento e relax per una vacanza in famiglia: qui, infatti, i bambini sono gli ospiti d’onore e ogni dettaglio è studiato in base alle loro esigenze.

