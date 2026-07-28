In Italia ci sono terme per bambini in tutta Italia, dove trascorrere momenti in pieno relax. Molte strutture consentono l’ingresso alle piscine anche ai più piccoli, ma alcune offrono qualche servizio in più: vasche interamente dedicate ai minori, poco profonde, sicure e spesso dotate di elementi e strutture gioco che rendono ancora più divertente stare in acqua.

Altre strutture affiancano alle vasche per i piccoli anche spazi gioco e aprono le porte delle spa ai bambini con trattamenti a loro dedicati.

Terme per bambini in Veneto e Trentino

Tra le terme per bambini in Veneto e Trentino ci sono quelle vicine alle città come Aquardens, perfette per trascorrere un pomeriggio in famiglia diverso dal solito: soprattutto in estate un tuffo in piscina è ristoratore per grandi e piccini.

Anche quando si è in vacanza al mare sul litorale veneto, è sempre una buona idea inframmezzare la routine della spiaggia con una giornata a Bibione Thermae dove anche i piccoli possono sperimentare i trattamenti spa. E lo stesso discorso vale per chi è in montagna: alle Terme di Merano, la giornata vola in un attimo e le famiglie hanno anche la possibilità di fare un picnic e divertenti giochi all’aperto.

Aquardens

Tra i più grandi e completi parchi termali d’Italia, Aquardens accoglie i più piccoli con un menù completo di proposte. Tra le quattordici vasche esterne e interne, due sono riservate alle famiglie con bambini.

La vasca Abbraccio con temperatura controllata a 36° C è stata studiata perché anche i bimbi più piccoli possano vivere l’esperienza termale in tutta sicurezza. La vasca esterna Coccola con i suoi scivoli è ideale per il divertimento dei più grandicelli che hanno a disposizione anche un Miniclub gratuito dove, accompagnati dai genitori, i bambini tra i 4 e i 13 anni trovano due grandi gonfiabili e un ricco programma di attività e animazione. Con mamma e papà i piccoli potranno anche sperimentare il piacere di un massaggio o di un trattamento per il corpo messi a punto appositamente per loro con manualità leggere e rilassanti.

Aquardens

Indirizzo: via Valpolicella 63, Santa Lucia di Pescantina (VR)

Bibione Thermae, nel cuore del Veneto

L’area termale di questa famosa località di vacanza nella laguna veneta propone due vasche per i piccoli, una più calda all’interno, e una all’esterno oltre a una piscina per adulti dove accedere con mamma e papà e divertirsi con funghi che fanno cadere l’acqua a pioggia, geyser, cascate, percorsi controcorrente e lettini con idromassaggio. I 33°-34° C dell’acqua, sia all’interno sia all’esterno, permettono di godere in ogni stagione del verde del parco alberato dove nella bella stagione ci si può rilassare immersi nella natura respirando l’aria del mare. Ma la specialità di Bibione Thermae è la Spa Junior, dove i piccoli vengono coinvolti in percorsi benessere sotto forma di gioco. Dopo una delicatissima pulizia con una soffice lozione, i bambini ricevono un dolce massaggio rilassante. Tutto mentre mamma e papà possono farsi coccolare con i trattamenti di bellezza e di benessere che preferiscono.

Bibione Thermae

Indirizzo: via delle Colonie 3, Bibione (VE)

Terme di Merano, mix di natura e relax

Nel Parco Termale delle Terme di Merano i bambini possono vivere una vera e propria esperienza a contatto con la natura. E divertirsi non solo in acqua ma anche nello splendido parco dove è possibile giocare, fare un picnic sull’erba, attraversare il laghetto delle ninfee sulla passerella e osservare le trenta piccole tartarughine che hanno trovato qui il loro habitat ideale, sguazzano nel loro laghetto o si crogiolano al sole. Aperto da metà maggio a metà settembre, il parco termale ha ben 11 piscine esterne di cui una riservata ai bambini e una divertentissima con la corrente che trascina grandi e piccini in un vortice di allegria. Anche all’interno i bambini hanno una vasca tutta per loro con acqua a 34° C oltre a molti lettini su cui riposare dopo le ore passate in acqua.

Terme di Merano

Indirizzo: piazza Terme 9, Merano (BZ)

Terme per bambini in Lombardia

Dalla montagna con le terme di Bormio al lago, quello di Garda con le terme di Sirmione. Entrambi gli indirizzi sono adatti per un pomeriggio alle terme con i bambini. Anche se si proviene da una località di vacanza vicina alle terme, attenzione che il viaggio con i bambini, sia pur breve, va sempre organizzato bene tenendo conto, ad esempio, che in alcuni parchi termali non è possibile consumare cibo portato da casa. Meglio leggere prima il regolamento per non avere sorprese.

Bormio Terme in mezzo alle montagne

Bormio Terme è un parco termale che sorge nei pressi di Bormio appunto, nella provincia di Sondrio. I piccoli ospiti trovano tante occasioni di divertimento in questo parco termale nel cuore di una delle località turistiche più famose della regione. Nella vasca termale interna Fungo con acqua a 33° C i più piccoli possono giocare con gli spruzzi di un serpentone giallo che occhieggia simpatico a bordo vasca oppure con gli schizzi d’acqua che cadono da un enorme fungo rosso e bianco.

La piscina termale per bambini, con acqua a 32° C e una profondità di 60 centimetri, è particolarmente adatta per i piccoli che non sanno ancora nuotare e anche per i neonati. I pesci disegnati sul fondo rendono la vasca ancora più “giocosa” e aiutano anche i più timorosi a prendere confidenza con l’acqua. All’esterno la Vasca Clown rinfresca i piccoli in estate intrattenendoli in sicurezza con la simpatica foca azzurra che zampilla acqua e un clown multicolore. Ma il vero divertimento per i più grandicelli, dai dieci anni in su, è lo scivolo d’acqua, un tubo di 60 metri in cui scorre acqua termale: accessibile in tutte le stagioni è un’attrazione irresistibile anche per mamme e papà.

Bormio Terme

Indirizzo: via Stelvio 14, Bormio (SO)

Terme di Sirmione

Una vera oasi di benessere immersa in un grande parco di un borgo medioevale ricco di storia. Nelle piscine termali di Terme di Sirmione, i bambini sono ammessi dai due anni e mezzo fino ai sedici anni, sempre con accompagnati da un adulto.

Le piscine termali che si aprono sullo splendido scenario del lago di Garda sono alimentate con acqua sulfurea salsobromoiodica e hanno una gradevole temperatura tra i 33 e i 37° C. I piccoli, sempre sotto la supervisione di mamma e papà, possono sguazzare nella Infinity Pool, una grande vasca a sfioro sul lago dove acqua, lago e cielo sembrano fondere i loro colori oppure sperimentare il piacere di lasciarsi coccolare dai getti di acqua sui lettini effervescenti.

Terme di Sirmione

Indirizzo: piazza Don A. Piatti 1, Sirmione (BS)

Terme per bambini con problemi alla pelle in Emilia Romagna

In una terra dedita per vocazione al turismo non potevano mancare indirizzi dove trascorrere una giornata alle terme con i bambini. Alle terme di Riolo si può andare in tutta tranquillità anche con i più piccoli perché l’acqua termale delle vasche è adatta alla loro pelle delicata che va sempre trattata con molto riguardo.

Terme di Riolo

L’acqua salsobromoiodica della piscina termale del Centro Benessere delle Terme di Riolo è particolarmente adatta per le pelli delicate come quelle dei bambini che qui possono passare qualche ora di relax insieme ai genitori divertendosi con i 40 hydro-jets a portata differenziata. Con il vantaggio che fino ai 2 anni i bambini usufruiscono dell’ingresso gratuito e dai 3 agli 11 anni l’ingresso è scontato del 50%.

Terme di Riolo

Indirizzo: via Firenze 15, Riolo Terme (RA)

Terme per bambini Toscana

Una regione di grande tradizione termale non poteva che riservare piacevoli sorprese ai bambini.

Alle terme di Chianciano, ad esempio, già dai sei anni i ragazzi possono sperimentare trattamenti a vapore a loro riservati, un modo per cominciare ad avvicinarsi e apprezzare i trattamenti termali. A Montecatini Terme invece la proposta termale si arricchisce con una serie di attività tutte dedicate ai più piccoli.

Terme di Chianciano Piscine Termali Theia

Qui le famiglie sono davvero di casa. Nell’area coperta è stata da poco inaugurata una piscina per bimbi con giochi, una vasca con palline colorate e le due mascottes Theiamilla e Ippoltrone, la giraffa e il suo amico ippopotamo.

E mentre mamma e papà sperimentano il nuovo centro benessere con sauna finlandese, caratteristica doccia fredda con secchio, area relax con chaises longues, docce emozionali, rasul e bagno turco, i bambini, dai sei ai dodici anni, hanno a disposizione tutte per loro la “Grotta secca” e la “Grotta umida”, con temperature a loro adatte e suggestivi vapore. Nell’area giochi bimbi il divertimento è assicurato anche dalle tante e coloratissime mongolfiere.

Piscine termali Theia – Terme di Chianciano

Indirizzo: viale Roma 103, Chianciano (SI)

Piscina Termale della Felicità

Un nome un programma anche per i più piccoli. La particolarità della piscina termale della felicità, dopo possono entrare tutti, adulti e bambini sopra i due anni, sta nel fatto che secondo recenti studi scientifici basta un’immersione di un’ora per stimolare l’ormone del buonumore che regala relax e benessere.

La piscina termale è coperta e usufruibile anche in inverno; grazie all’accesso limitato (25 persone ogni ora) non è mai affollata: importante quindi ricordarsi di prenotare in anticipo il giorno e l’orario di ingresso. Meglio dare poi un’occhiata alle tante proposte di week end con i bambini che affiancano alle ore di relax nella piscina termale anche una serie di attività costruite su misura, dal party delle meraviglie con la principessa e il supereroe alla caccia al tesoro degli Zecchini d’oro, dalle cene in maschera alla visita, per i più grandicelli, alla casa e al museo dedicato al grande Leonardo da Vinci.

Terme di Montecatini

Indirizzo: viale Verdi 41, Montecatini Terme (PT)

Cosa è bene sapere

Prima di scegliere un indirizzo dove trascorrere una giornata alle terme tutti insieme è sempre bene tenere presenti alcuni dettagli, ovvero:

ci sono strutture termali dove è possibile portare i bambini molto piccoli, anche i neonati, altre dove possono entrare bambini dai due anni in su e altre ancora dove l’ingresso è consentito solo ai maggiori di quattordici anni: leggere il regolamento della struttura permette di evitare fraintendimenti di qualsiasi tipo

permette di evitare fraintendimenti di qualsiasi tipo i bambini molto piccoli che entrano nelle piscine termali devono indossare gli appositi pannolini contenitivi

per i più piccoli è sempre opportuno indossare i braccioli soprattutto se il centro termale prevede solo vasche per adulti

è sempre opportuno soprattutto se il centro termale prevede solo vasche per adulti i bambini vanno sempre controllati con attenzione anche quando giocano nelle piscine destinate esclusivamente a loro

anche quando giocano nelle piscine destinate esclusivamente a loro è importante verificare che i bambini indossino sempre le ciabattine quando si muovono a bordo vasca così da evitare che scivolino.

In breve Le terme per bambini sono parecchie e si trovano in molte regioni d’Italia. Si tratta di strutture, piscine e veri e propri parchi termali, dove i bambini sono i benvenuti grazie a vasche, giochi e attività studiati appositamente a misura di piccoli. Relax e divertimento sono quindi assicurati non solo per i bimbi ma anche per mamma e papà. Importante in ogni caso controllare sempre il regolamento del centro termale dove si intende andare per vedere a quale età i bambini sono ammessi.

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