Per trascorrere un po’ di tempo di qualità con la famiglia, l’estate è il momento perfetto. Approfittare delle ferie per organizzare delle vacanze al mare con i bambini consentirà di creare momenti indimenticabili per tutti.

Tuttavia, organizzare un soggiorno insieme ai più piccoli non è sempre semplicissimo. Serve una pianificazione meticolosa, per prevenire piccoli imprevisti, che potrebbero compromettere il benessere di ognuno.

Sapere esattamente cosa inserire nella valigia permette di affrontare il viaggio con serenità, ottimizzando gli spazi e garantendo il massimo comfort.

1.Kit pronto soccorso

La salute dei bambini è la priorità assoluta durante qualsiasi spostamento e la spiaggia, per sua natura, espone a piccoli incidenti domestici all’aperto, come escoriazioni, scottature o incontri ravvicinati con la fauna marina.

Per questa ragione, allestire un kit di pronto soccorso pediatrico rappresenta il primo passo fondamentale per partire in totale sicurezza. Questo contenitore deve seguire la famiglia direttamente sul bagnasciuga.

All’interno del pacchetto medico è necessario inserire:

disinfettanti analcolici

cerotti di varie misure resistenti all’acqua

garze sterili

bende elastiche

termometro digitale

antipiretici di uso comune consigliati dal proprio pediatra

soluzioni reidratanti orali, utilissime in caso di colpi di calore o disturbi intestinali dovuti al cambio di clima

crema gel a base di cloruro d’alluminio o prodotto specifico post-puntura formulato per le pelli sensibili dei neonati, in caso di eventuali contatti con meduse o tracine

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2.Prodotti anti zanzara

D’estate il rischio di punture di zanzare aumenta, soprattutto nelle zone marine dopo il tramonto, a causa del mix di caldo e umidità.

La pelle dei bambini reagisce spesso in modo amplificato, sviluppando pomfi estesi e pruriti intensi, che possono disturbare il sonno e la serenità quotidiana. Diventa, quindi, indispensabile inserire nel bagaglio dei repellenti anti zanzare adatti all’età dei piccoli viaggiatori.

La scelta deve ricadere rigorosamente su formulazioni dermatologicamente testate, preferendo prodotti a base di principi attivi naturali come l’estratto di eucalipto citriodora o la citronella per i neonati, ed evitando sostanze chimiche aggressive, che potrebbero essere assorbite dalla cute delicata.

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Pic Solution, Crema Repellente Multi-Insetto Baby 0+ a base di IR3535® 10%1

Oltre a spray e gel, da applicare direttamente sul corpo prima delle passeggiate serali, si rivelano estremamente utili i cerotti diffusori da applicare sui vestiti o sulla struttura del passeggino.

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Per completare la strategia di difesa, è bene munirsi di dispositivi elettrici a ultrasuoni per la camera d’albergo e di una pomata lenitiva naturale a base di aloe vera o calendula, capace di spegnere immediatamente il bruciore qualora l’insetto riuscisse a colpire.

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3.Borsa cambio

La borsa cambio per il mare deve essere spaziosa, impermeabile e dotata di numerosi scomparti interni per consentire di reperire ogni oggetto in pochi secondi, evitando che la sabbia contamini gli elementi puliti.

Questo accessorio deve contenere un numero congruo di pannolini tradizionali e, soprattutto, di pannolini specifici per l’acqua, progettati per non gonfiarsi a contatto con il mare e garantire la massima igiene durante il bagno.

Babygella, borsa prodotto neonato

Accanto a questi, è fondamentale posizionare una confezione abbondante di salviette umidificate delicate, un fasciatoio da viaggio pieghevole e lavabile, e diversi sacchetti igienici sigillabili per lo smaltimento dei rifiuti.

Fissan, salviettine delicate. Prezzo: 11,90 euro su amazon.it

Un errore comune è dimenticare un set completo di vestiti di ricambio per il bambino, comprensivo di body, t-shirt e pantaloncini leggeri in cotone biologico, indispensabili nel caso in cui gli indumenti indossati si bagnino o si sporchino in modo imprevisto.

Tutto quello che devi sapere per organizzare la borsa cambio perfetta

4.Crema solare

La scelta della crema solare pediatrica non può essere lasciata al caso e costituisce l’investimento più importante per la salute a lungo termine dei propri figli. Il prodotto deve offrire una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB.

È tassativo acquistare formulazioni con un fattore di protezione solare 50+, prediligendo specifici prodotti pediatrici.

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LineaMammaBaby, Sole Baby SPF 50+ Eco Reef. Prezzo: 26 euro su lineamammababy.net

La crema deve essere applicata generosamente su tutto il corpo almeno 30 metri prima di arrivare in spiaggia, e l’operazione va ripetuta tassativamente ogni due ore e subito dopo ogni bagno, anche se il prodotto è dichiarato resistente all’acqua.

Particolare attenzione va prestata alle zone spesso dimenticate, come le orecchie, il dorso dei piedi, le mani e la nuca, zone altamente soggette a dolorosi eritemi solari.

5.Passeggini e accessori per muoversi facilmente

Per garantire la massima libertà di movimento alla famiglia, è necessario dotarsi di passeggini adatti per questo tipo di spostamenti.

Il modello ideale per le vacanze al mare è il passeggino ultraleggero a chiusura compatta, dotato di ruote ampie, possibilmente ammortizzate, capaci di non affondare immediatamente nella sabbia.

Joolz, Aer2 x Wildride bundle. Prezzo: 499 euro su joolz.com

Questo strumento deve essere equipaggiato con una cappottina estensibile dotata di protezione anti UV integrata, per consentire il riposino pomeridiano all’ombra. Tra gli accessori complementari, non possono mancare una zanzariera universale e un ombrellino parasole orientabile.

Per i genitori che amano le passeggiate sulla battigia o le escursioni nelle calette più selvagge, l’uso di un marsupio ergonomico o di una fascia porta-bebè in tessuto traspirante si rivela la scelta vincente, permettendo di muoversi a mani libere e senza stress.

Il passeggino Joolz Aer² (soli 6 kg) si guida e si chiude con una mano sola, perfetto anche come bagaglio a mano, mentre il marsupio Wildride garantisce agilità tra scale e mezzi pubblici. Completa il kit un pratico telo da picnic per i momenti di relax, offrendo una soluzione elegante, premium e versatile per i viaggi e la vita in città.

6.Look bimbo: costumi colorati, cappellino, occhiali da sole

Il guardaroba deve includere costumi da bagno dai colori fluorescenti o molto vivaci, una scelta stilistica che risponde a precisi criteri di sicurezza, rendendo il bambino immediatamente visibile sia sul bagnasciuga sia in acqua.

Accanto ai classici slip o boxer, è fortemente consigliato l’utilizzo di magliette con protezione solare realizzate in tessuto tecnico, che si asciuga rapidamente.

La testa deve essere costantemente protetta da un cappellino a tesa larga o con visiera e protezione per il collo, preferibilmente dotato di un laccetto di sicurezza per evitare che il vento lo porti via.

Ai piedi meglio preferire scarpe aperte o sandali di ottima qualità, in ogni occasione, anche per le uscite nel tempo libero.

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Infine, gli occhi dei piccoli, estremamente sensibili alla luce, richiedono occhiali da sole omologati con lenti polarizzate di categoria 3 o 4, capaci di filtrare efficacemente il riflesso dannoso dell’acqua e della sabbia bianca.

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7.Borsa frigo e contenitori pappe

Acquistare una borsa termica di ottima qualità è un passo obbligato per ogni genitore che si reca in spiaggia.

Questo contenitore deve essere capiente ma leggero, internamente rivestito di materiale isolante e supportato da un numero adeguato di mattonelle di ghiaccio sintetico.

Legami, borsa porta pranzo. Prezzo: 15,95 euro su legami.com

Freitag, borsa frigo Cool Bag. Prezzo: 180 euro su freitag.ch

Al suo interno troveranno posto contenitori ermetici in plastica certificata o in vetro temperato, ideali per conservare porzioni di frutta fresca già tagliata, yogurt, omogeneizzati o piccoli pasti preparati al mattino.

Mantenere gli spuntini a una temperatura controllata non solo garantisce la sicurezza igienica dei cibi, ma offre al bambino un ristoro piacevole e idratante durante i momenti di stanchezza successivi ai giochi in acqua.

Utili anche i porta pappa, che mantengono i cibi caldi, utili soprattutto nelle varie fasi dello svezzamento e se il bimbo preferisce mangiare pasta non fredda.

Chicco, Thermos PortaPappa System Easy Meal. Prezzo: 28 euro su chicco.it

8.Borracce e kit per bere

L’idratazione costante è l’arma principale per contrastare i colpi di calore e la disidratazione nei bambini di ogni età. Monitorare costantemente la quantità di liquidi assunti dai propri figli è importantissimo durante le lunghe giornate trascorse sotto il sole.

Legami, borraccia termica. Prezzo: 19,95 euro su legami.com

Per incentivare i piccoli a bere frequentemente, è utilissimo dotarsi di borracce termiche in acciaio inossidabile a doppia parete, una creazione ecologica capace di mantenere l’acqua fresca per molte ore consecutive, evitando il surriscaldamento tipico delle bottiglie di plastica monouso.

Queste borracce dovrebbero essere dotate di un kit per il consumo facilitato, come tappi con cannuccia integrata o beccucci in silicone morbido antigoccia, pensati per consentirne l’utilizzo autonomo anche ai bambini più piccoli senza il rischio di bagnare i vestiti.

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Associare alla borraccia un design accattivante con i personaggi preferiti del bambino può trasformare il momento dell’idratazione in un gioco piacevole e ricorrente.

9.Playlist per intrattenere

La tecnologia, se utilizzata con criterio e moderazione, offre un supporto eccellente per la gestione di queste delicate parentesi temporali.

Preparare prima della partenza una raccolta di file audio e contenuti multimediali si rivela una strategia salvavita per molti genitori. Questa compilation personalizzata dovrebbe includere canzoni ritmate per i momenti di viaggio, audiolibri con le favole più amate per favorire il rilassamento prima del sonnellino pomeridiano, e suoni bianchi per i neonati.

Faba, racconta storie interattivo. Prezzo: 55,85 euro su amazon.it

È fondamentale scaricare tutti i contenuti direttamente sulla memoria del dispositivo per poterne usufruire anche in assenza di copertura di rete o in modalità aereo.

Per completare il kit di intrattenimento acustico, si consiglia l’acquisto di cuffie auricolari colorate a volume limitato specifico per l’infanzia, capaci di proteggere l’udito del piccolo e, al contempo, di non disturbare la quiete degli altri bagnanti.

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10.Scarpe da scoglio e per la spiaggia

La sabbia rovente nei mesi di luglio e agosto può causare dolorose scottature alle piante dei piedi in pochi secondi, mentre la presenza di frammenti di vetro, conchiglie taglienti o rocce scivolose sul fondale rappresenta un rischio costante di ferite e scivolamenti.

Inserire nella borsa del mare un paio di scarpe da scoglio e spiaggia garantisce ai bambini la libertà di esplorare l’ambiente marino senza pericoli.

Queste calzature devono essere realizzate in neoprene traspirante o gomma morbida traforata, materiali che consentono il drenaggio immediato dell’acqua e un’asciugatura rapidissima.

La suola deve essere antiscivolo e sufficientemente robusta da attutire l’impatto con superfici irregolari.

Scegliere modelli con chiusura a strappo o con elastico regolabile permette una calzata rapida e stabile, impedendo alla calzatura di sfilarsi durante il nuoto e offrendo al bambino una stabilità psicofisica fondamentale per sviluppare la propria autonomia motoria in un contesto acquatico.

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In breve Le vacanze devono essere rilassanti, per cui pianificare l’occorrente per ogni esigenza è fondamentale, per vivere giorni sereni e indimenticabili

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