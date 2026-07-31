Vacanze con i bambini: il decalogo della Società Italiana di Pediatria e Bing per viaggiare sicuri

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 31/07/2026 Aggiornato il 31/07/2026

Dall'auto all'aereo, dal mare alla montagna: i 10 consigli pratici degli esperti della SIP e di Assonidi, in collaborazione con la serie animata Bing, per vivere l'estate in serenità con i più piccoli.

Vacanze con i bambini: il decalogo della Società Italiana di Pediatria e Bing per viaggiare sicuri

Arriva il decalogo ufficiale per Viaggiare Sicuri, un’iniziativa promossa dal progetto Le Buone Abitudini, nato dalla sinergia tra la Società Italiana di Pediatria (SIP), Assonidi e Acamar Films (casa di produzione di Bing, la famosissima serie animata prescolare che conta oltre 2 miliardi di visualizzazioni globali).

Con l’arrivo delle vacanze estive, molte famiglie si mettono in viaggio con bambini piccoli. Per prevenire gli imprevisti e vivere l’estate in totale tranquillità, i pediatri hanno stilato una guida pratica in 10 punti essenziali per la salute e la sicurezza dei bambini da 0 a 6 anni.

Leggi anche come intrattenere i bambini in viaggio, la nostra guida alle vacanze in famiglia

Il decalogo dei pediatri: 10 regole per viaggiare sicuri con i bambini

1. In auto, la sicurezza prima di tutto

Il bambino deve viaggiare sempre su un seggiolino omologato e montato correttamente. Mantenete la temperatura interna intorno ai 24-25°C e programmate soste frequenti per far bere, muovere e riposare il piccolo. Offrite pasti leggeri prima della partenza e invitatelo a guardare fuori dal finestrino: evitate smartphone e tablet, che possono scatenare il mal d’auto (cinetosi).

2. In aereo, attenzione alla pressione

Per proteggere le orecchie durante il decollo e l’atterraggio, stimolate la deglutizione offrendo ciuccio, biberon o acqua. Nei bambini più grandi, insegnate semplici manovre come sbadigliare o deglutire per compensare lo sbalzo di pressione.

3. Sole e protezione solare

Nei primi 6 mesi di vita evitate l’esposizione diretta al sole, proteggendo il neonato con ombra, cappellino e vestiti leggeri. Dopo i 6 mesi, usate sempre una crema solare con protezione alta (SPF 50+), applicandola ogni 2 ore e subito dopo i bagni.

4. Gestione del caldo e della disidratazione

I bambini sono molto più soggetti alla disidratazione rispetto agli adulti. Offrite acqua o allattate con frequenza, evitate le uscite nelle ore più calde della giornata e vestiteli con abiti chiari e in tessuti traspiranti.

5. Uso corretto dell’aria condizionata

L’aria condizionata si può usare anche con i neonati, a patto di evitare sbalzi termici eccessivi tra l’interno e l’esterno. Importante: non orientate mai le bocchette o il flusso d’aria direttamente sul bambino.

6. Sicurezza in acqua: sorveglianza continua

Mare, piscina, laghi e parchi acquatici sono i luoghi a maggior rischio di incidenti per i più piccoli. La supervisione visiva e continua di un adulto è l’unico strumento davvero efficace per prevenire qualsiasi pericolo.

7. Igiene alimentare e idratazione

Lavare spesso le mani, conservare i cibi alla giusta temperatura ed evitare interruzioni della catena del freddo sono regole d’oro per prevenire infezioni e disturbi gastrointestinali durante le vacanze.

8. Vacanze in montagna: salita graduale

Nel primo anno di vita del bambino è raccomandato non superare i 1.500 metri di altitudine e restare comunque entro i 2.000 metri. Ricordate che anche in quota i raggi UV sono molto intensi e richiedono protezione solare ed elmetto/cappellino.

9. Intrattenimento a prova di stress

Per affrontare tragitti lunghi e spazi ristretti, portate con voi libri, piccoli giochi e oggetti familiari. Aiuteranno il bambino a sentirsi rassicurato, riducendo l’irritabilità.

10. Il consulto con il pediatra

In caso di terapie in corso, allergie, malattie croniche o viaggi verso mete impegnative, fate un passaggio preventivo con il vostro pediatra. Un consulto al rientro è consigliato se avete visitato Paesi tropicali.

Anche in vacanza servono le regole? Scoprilo qui

Il progetto “Le Buone Abitudini” con Bing e Assonidi

Il decalogo Viaggiare Sicuri verrà distribuito direttamente alle famiglie e agli asili nido associati ad Assonidi, accompagnato da schede di attività divertenti a tema Bing da fare insieme durante le vacanze.

L’iniziativa si inserisce nella campagna LE BUONE ABITUDINI, attiva dal 2023, che coinvolge oltre 11.000 pediatri e circa 450 strutture per l’infanzia in tutta Italia. Il progetto affronta tematiche fondamentali per la crescita dei più piccoli: dalla corretta nutrizione all’igiene, dal sonno al gioco all’aperto, fino alla gestione della paura dei medici e degli ospedali.

 

 
 
 

In breve

La Società Italiana di Pediatria (SIP), insieme ad Assonidi e alla casa di produzione di Bing (Acamar Films), ha lanciato il decalogo “Viaggiare Sicuri”. La guida offre 10 consigli pratici orientati alla salute e alla sicurezza dei bambini tra 0 e 6 anni per prevenire gli imprevisti durante gli spostamenti e le vacanze estive.

 

Fonti / Bibliografia

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

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