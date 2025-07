Tra panorami mozzafiato, aria fresca e pulita e coinvolgenti attività all’aperto, le vacanze in montagna con i bambini sono un’ottima alternativa al mare per il periodo estivo. Il Trentino Alto Adige, la Val d’Aosta, il Veneto e la Lombardia sono regioni piene di mete montane ideali per vacanze estive in montagna a prova di bambino e per qualche giorno di relax da trascorrere in famiglia.

Le destinazioni più belle in Trentino Alto Adige

1) Andalo

Immersa nella bellezza delle Dolomiti del Brenta, Andalo è il paradiso per le famiglie che amano la montagna e la scelgono per le loro vacanze con i bambini. Con l’arrivo dell’estate, questa località – non ancora inflazionata e generalmente tranquilla nel periodo caldo – offre un’infinità di attività e servizi pensati per intrattenere e far divertire i bimbi di tutte le età, garantendo al contempo un soggiorno rilassante e spensierato anche al resto della famiglia.

Andalo è la meta ideale per chi ama fare movimento, anche in vacanza, tra escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo. Chiunque può esplorare e scoprire le meraviglie naturali delle Dolomiti, camminando lungo sentieri sicuri – alcuni dei quali percorribili anche con il passeggino – interamente immersi nel verde e avvolti dal cielo azzurro.

È d’obbligo una gita al Lago Molveno, dove è possibile noleggiare una barca per godere appieno del suggestivo paesaggio lacustre. In questa zona si riesce facilmente a familiarizzare con la fauna locale: i bimbi potranno avvicinarsi agli animali da allevamento nelle fattorie didattiche, oltre che ad animali più selvatici nel Parco Faunistico di Spormaggiore e in quello di Castel Belfort.

Sul territorio, inoltre, sono presenti molti parchi avventura, dove cimentarsi in percorsi sugli alberi e svariate attività sportive, ed è possibile partecipare a emozionanti tour per scoprire l’Altopiano della Paganella.

L’Hotel Serena è una soluzione ideale se si desidera soggiornare da queste parti: qui la famiglia è posta al centro dell’attenzione e tra laboratori, giochi in mezzo alla natura, attività con gli animali, falò serali durante i quali raccontare storie e trattamenti spa dedicati a mamma e papà, il relax e il divertimento per tutti sono assicurati!

2) Ortisei

Nonostante sia conosciuta soprattutto per i suoi impianti sciistici, da alcuni anni il turismo estivo in Val Gardena si è molto sviluppato e sono tante le famiglie che scelgono Ortisei come meta per le loro vacanze in montagna. I sentieri da trekking, i rifugi e le nuove strade disponibili per i giri in mountain bike sono l’ideale per le famiglie che desiderano esplorare la bellezza dei boschi e ritemprarsi dalla fatica con una piacevole sosta-pranzo ad alta quota.

Tra le passeggiate più belle vi segnaliamo ad esempio quella della Vallunga, un sentiero che porta all’interno di un vero e proprio pascolo in cui i più piccoli avranno modo di vedere da vicino le mucche e fare con loro amicizia senza alcun timore. Le famiglie potranno anche svagarsi nei parchi avventura della zona. Tra i più famosi si distinguono Sentiero Avventura PanaRaida, un parco a misura di bambino tra camminate e ben 10 aree gioco, e Parco Avventura Col de Flam, un parco immerso nei boschi dove sperimentare la fly-line se si vuole provare il brivido di una scarica di adrenalina.

Alle famiglie con bambini che desiderano godersi in questa zona una vacanza nel più completo relax, consigliamo di prendere in considerazione un soggiorno al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, un “concentrato” di benessere e tranquillità immerso nella straordinaria bellezza delle Dolomiti.

3) Passo Tonale

Questa zona della vallata è la meta perfetta per le famiglie amanti delle attività outdoor alla ricerca di un luogo sicuro dove i bimbi possano muoversi liberamente senza correre rischi. Passo Tonale, con la sua rete di sentieri ben segnalati e adatti a tutti, da percorrere a piedi o in mountain bike, è la meta da preferire per una vacanza in montagna rilassante, ma al tempo stesso stimolante da trascorrere con i propri cari.

Tra le destinazioni da segnare sulla cartina consigliamo il Villaggio delle Marmotte e la cima del Monte Piana e del Ghiacciaio Presena, raggiungibili in funivia. Immancabile la visita al Tonale, che custodisce un’inaspettata “spiaggia” – detta Tonale Beach – da cui poter ammirare le acque cristalline delle conche scavate dal Torrente Vermigliana. Attenzione: la spiaggia non è accessibile con il passeggino, per cui consigliamo questa meta solo se i bambini sono già abbastanza grandi e abituati a percorrere itinerari non troppo impegnativi. Sono ugualmente suggestivi, inoltre, i percorsi all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio.

Per le famiglie che amano il brivido suggeriamo il rafting sul fiume Noce e l’arrampicata sulla parete del Brenta. Nella zona sono presenti svariati bacini d’acqua, come il Lago di Santa Giustina e il Lago Rotondo, dove i bambini possono fare il bagno e divertirsi con i pedalò.

4) Bellamonte

Tra le numerose località alpine adatte ai bambini, Bellamonte, in Val di Fiemme, è la scelta ideale per una vacanza tranquilla all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Immersa in un ambiente naturale incontaminato, offre ampi spazi verdi, sentieri pianeggianti percorribili anche dai più piccoli e parchi giochi dove i bambini possono scatenarsi in tutta sicurezza.

Per rilassarsi si può iniziare da una tappa a Giro d’Ali, un’area naturale attrezzata per picnic, con lettini prendisole formato famiglia e percorsi acquatici benefici per la circolazione, ideali per i componenti della famiglia che desiderano un relax completo. Per i più piccoli sono disponibili le aree gioco interattive del Ruscello Animato. Bellamonte propone una grande varietà di sentieri adatti a tutti i livelli, oltre a numerose attività come trekking, mountain bike e nordic walking, gite in pedalò sul Lago di Lavarone e, per gli appassionati di storia, visite ai fortini risalenti alla Prima guerra mondiale.

5) Vipiteno

Annoverato tra i borghi più belli d’Italia, Vipiteno è sicuramente una delle tappe imperdibili per chi ama una vacanza che contempli sia escursioni che passeggiate tra monumenti ed edifici storici. Si visita in mezza giornata e si presta bene a una gita con i bambini tra torri, castelli e abbazie, alla scoperta della storia locale e della produzione casearia, per cui la città è famosa. A pochi chilometri potrete poi trovare Bressanone, dove visitare i musei e l’imperdibile Duomo che, con il suo chiostro affrescato, non potrà che lasciare a bocca aperta grandi e piccini.

In montagna è impossibile non cedere al fascino della natura e non organizzare una bella passeggiata con i bambini, magari progettando un percorso di trekking che non sia eccessivamente impegnativo per i piccoli. Ad esempio, si può salire fino al Monte Cavallo, oppure ammirare le magnifiche cascate di Stanghe. Imperdibile è il Mondo Avventura Montagna a Racines, un’escursione semplice pensata apposta per i piccoli, con 16 stazioni interattive e percorribile facilmente anche con il passeggino. Perché poi non fermarsi a giocare nel Bosco Avventura? Si tratta di un’area gioco attrezzata con percorsi di arrampicata, scivoli e un laghetto con zattera in cui vivere fantastiche avventure.

Se scegliete Vipiteno e cercate una vacanza di puro relax, il posto ideale per alloggiare è lo Schneeberg Family Spa Resort, un vero e proprio borgo pensato interamente per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Non manca nulla: dall’immenso giardino con giochi di legno in cui è anche possibile interagire con pony, caprette e coniglietti, all’area Wellness e spa con spazi riservati agli adulti, dove godersi i tanti trattamenti benessere mentre i bambini si divertono al Family-Acquapark BergiLand, una piscina con scivoli e una sauna tutta per loro.

6) Nova Levante

Se si vuole andare alla scoperta della Val D’Ega, un punto di partenza ottimo è Nova Levante, che si trova ad appena mezz’ora da Bolzano. Si tratta di un paesino piccolo e suggestivo, circondato dalle vette delle Dolomiti ed immerso nella natura che piacerà sicuramente a chi cerca un’oasi in cui rilassarsi circondati dal verde. Per una passeggiata suggestiva, si può andare al Lago di Caressa, un vero e proprio gioiello che offre panorami pieni di romanticismo.

Proprio qui c’è l’Hotel Engel Gourmet & Spa, una meta all’insegna del benessere, dove gli ospiti possono vivere un’esperienza unica che comprende buon cibo, cucinato secondo la trazione ed utilizzando prodotti locali e una gran quantità di trattamenti esclusivi pensati apposta per rigenerare mente e corpo. Si tratta di un luogo ideale dove soggiornare con i bambini, soprattutto se molto piccoli: l’hotel offre infatti un servizio di assistenza neonati e programmi di animazione, che organizzano anche laboratori di cinema, artigianato, musica e giochi di movimento.

7) Obereggen

Se siete amanti delle escursioni, Obereggen è la località che fa per voi: da qui parte infatti un reticolo di circa 500 km di sentieri che vi porterà alla scoperta delle Alpi e della Val d’Ega, tra paesaggi mozzafiato, boschi e vallate.

Qui vicino, si trova il Maria Adventure Family Hotel & Lodge, un luogo in cui regna un’atmosfera familiare e un grande amore per la montagna, grazie anche all’esperienza del proprietario, che è un guida alpina e coinvolgerà i più piccoli in tante interessanti scoperte sulla natura che li circonda, mentre i genitori possono godersi una vacanza rilassante usufruendo dei servizi benessere dell’hotel e della piscina panoramica.

8) Pejo

Questa località è immersa nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio ed è una meta molto frequentata sia in inverno che in estate dagli appassionati di sci e passeggiate. In particolare, la Val di Pejo e la vicinissima Val di Sole sono zone suggestive in cui è possibile vivere avventure indimenticabili insieme ai bambini, alla scoperta del paesaggio montano.

Se si cercano strutture dove alloggiare a Pejo, che permettano di rilassarsi e godersi appieno l’esperienza della vacanza in montagna, irrinunciabili sono l’Hotel Vioz – Family Hotel & Apartments e l’Hotel Rosa Degli Angeli.

L’Hotel Vioz offre l’opportunità di prenotare camere o Apartsuite, per chi desidera una maggiore libertà ed è dotato di una nuovissima Spa collegata a due piscine riscaldate, una interna e una esterna che permette di rilassarsi godendo della vista del paesaggio circostante. Punto di forza della struttura è la grande attenzione alle famiglie, per cui sono previsti tanti servizi dedicati, dall’animazione, all’organizzazione di escursioni pensate ah hoc per i più piccoli. In più, ci sono numerose attività interessanti da fare, per tutte le età: Yoga all’aperto, seguiti da un’istruttrice di Yoga Edi e la passeggiata nel parco dell’hotel per imparare a riconoscere le erbe spontanee del territorio.

A Pejo Fonti c’è anche l’Hotel Rosa Degli Angeli, un family hotel con un programma di animazione per tutta la famiglia, pieno di attività divertenti ed istruttive dedicate alla montagna, che comprende anche escursioni e visite guidate.

9) San Vigilio di Marebbe

Situato ai piedi delle Dolomiti, San Vigilio di Marebbe si trova nel cuore del Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies. Paesaggi suggestivi e avventure per gli amanti della vita sportiva sono assicurati in questo luogo incastonato tra le montagne.

Le famiglie con bambini possono soggiornare all’Hotel Bellavista Emma, dove i piccoli ospiti sono i benvenuti, sempre al centro dell’attenzione. Qui, i piccoli possono divertirsi con l’animazione, oppure rilassarsi con un percorso benessere dedicato interamente a loro, dove godersi un bel massaggio, fare un bagno nel cioccolato, oppure giocare sotto i getti d’acqua spruzzati dalla fontana forma di unicorno!

Con i bambini in Val d’Aosta

10) Cogne

Immersa tra le montagne, Cogne è una meta ideale per soggiornare in Val d’Aosta con i più piccoli: dalle tranquille passeggiate in paese, ai giochi e le corse nel Prato di Sant’Orso, alle escursioni e le gite nel Parco del Gran Paradiso, tantissime sono le attività a misura di bambino. Tra le cose da fare assolutamente, c’è sicuramente la camminata fino alle Cascate di Lillaz, che affascineranno grandi e piccoli con la loro bellezza e l’acqua cristallina.

A Cogne si trova un luogo in cui le famiglie sono le protagoniste, l’Hotel Sant’Orso. Qui i bimbi possono rilassarsi con i loro genitori, usufruendo di trattamenti pensati apposta per la loro età, come il Baby ritual e Little princess, mangiare piatti preparati per andare incontro ai loro gusti il più possibile e persino ricevere in omaggio un morbido peluche e un cocktail analcolico a misura di bambino offerto dalla struttura.

11) Courmayeur

Un altro caposaldo delle vacanze in montagna è Courmayeur. Tra passeggiate sui monti, ad ammirare le vette del Monte Bianco, contatto con la natura e buon cibo, anche i più piccoli vivranno una vacanza indimenticabile. Vale la pena visitare il giardino botanico Saussurea per conoscere da vicino fiori e vegetazione alpina ad alta quota.

Perché poi non riposarsi in un luogo pieno di confort? L’Hotel Le Massif offre servizi dedicati ai più piccoli, dalle escursioni per bambini, alle attività ludico-didattiche alla scoperta della montagna.

12) Gressoney

In questa località ai piedi del Monte Rosa vi sembrerà di trovarvi catapultati in un mondo magico. I paesaggi fatati, le visite al Castello Savoia e le tipiche case walser, vi faranno pensare di essere stati catapultati dentro un libro di fiabe. Da non perdere, per scoprire le peculiarità e a storia del territorio, una visita all’Ecomuseo Walser.

Per coccolare tutta la famiglia basta prenotare all’Hotel Lo Scoiattolo, in cui ogni ambiente è pensato per immergere gli ospiti nell’atmosfera calda e accogliente della montagna, tra dettagli in legno e relax nella “stube“, una stanza tipica delle zone di montagna dove ritrovarsi per chiacchierare o sorseggiare insieme un tè. Proprio qui, troverete anche un simpatico angolo allestito con giochi destinato ai bambini.

Dove andare in montagna in Lombardia

13) Chiesa Valmalenco

Tra le località montane più suggestive che si possono trovare in Lombardia c’è anche Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio. È una tappa fissa per chi ama sciare, ma anche quando non c’è la neve offre tantissime possibilità, soprattutto per le famiglie e i bambini.

Tra le cose da fare in zona, ci sono le passeggiate al Lago Palù e al Lago Entova, che offrono suggestivi panorami da ammirare e sulle rive dei quali fermarsi a riposare dopo la passeggiata, perché no, facendo un bel pic nic. Imperdibile e amatissimo dai bimbi, il Parco delle Marmotte di Chiareggio, dove si possono ammirare i simpatici animaletti da vicino, nel loro habitat.

In zona, per riposare dopo tutte le avventure della giornata, c’è l’Hotel Meublè la Betulla, che offre camere per tutte le esigenze e una zona wellness per tornare dalla vacanza rigenerati.

Vacanze con i bambini in Tirolo

14) Valdaora

Famosa per attirare escursionisti e sciatori, Valdaora è un paradiso per le famiglie con bambini, che qui possono trovare un mondo a loro misura dove vivere esperienze sorprendenti e magiche. Perché, ad esempio, non passeggiare con gli alpaca godendosi il panorama, oppure avventurarsi nei percorsi sospesi tra gli alberi del Parco Avventura Kronaction?

Si può anche passare un pomeriggio al Mondo Bimbi Valdaora, uno spazio al limitare del bosco, con casette sugli alberi, percorsi di arrampicata e un parco acquatico dove passare le giornate più calde. Tra le escursioni da organizzare assolutamente, c’è quella al Lago di Anterselva, mentre gli amanti della bicicletta possono percorrere la pista ciclabile della Val Pusteria che segue il corso del fiume Rienza fino in Austria.

Se vi state chiedendo dove alloggiare nella vostra vacanza a Valdaora, non potete perdervi l’Hotel Fameli, un posto in cui i piccoli e le loro famiglie troveranno un’attenzione speciale e tante attività da fare, dalle esperienze culinarie nell’Atelier del Gusto, dove i bambini possono preparare pizze e biscotti, ai laboratori con materiali naturali provenienti dal bosco, alle escursioni e cacce al tesoro che gli permetteranno di scoprire il paesaggio intorno.

15) Sillian

Nel bel mezzo dell’Alta Pusteria, nel Tirolo Orientale, si trova Sillian, un punto di riferimento da cui partire alla scoperta dell’Austria, tra Nordic Walk, escursioni e camminate lungo sentieri che si prestano bene anche alle passeggiate con i bimbi.

Tra le mete da non perdere, se si va in vacanza con i bambini, c’è il Villaggio degli Gnomi, a Sillian, dove giocare tra scivoli, giochi d’acqua, un mini autodromo e le pareti da arrampicata e poco lontano è possibile scoprire il luogo di produzione dei dolci Loaker, immergendosi in un mondo di prelibatezze. Da vedere, anche le rovine del Castello di Heinfes, per immergersi nella storia.

Come base per le mille avventure in Alta Pusteria, si può scegliere il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian ****S , un posto ideale per le famiglie con bambini anche molto piccoli che optano per un soggiorno rigenerante. Laboratori, escursioni e giochi all’aperto aspettano i più piccoli, mentre mamma e papà si rilassano alla Spa e in piscina. Per ragazzi dai 12 anni in su, c’è l’esperienza di un percorso benessere ad hoc, con trattamenti per le pelli impure e manicure.

Dove andare in montagna in Veneto

16) San Vito di Cadore

San Vito di Cadore, incantevole borgo situato nel cuore delle Dolomiti bellunesi, è un’altra meta montana a misura di bambino. In questa località i più piccoli possono divertirsi nelle aree giochi del parco comunale e nell’Happy Park, una zona di verde molto estesa con campi sportivi, aree specifiche per giocare, punti ristoro e terrazze per prendere il sole.

Se si desidera visitare un luogo di natura “selvaggia” e incontaminata, nelle vicinanze è presente il Lago di Mosigo, raggiungibile dal centro di San Vito percorrendo la strada pedonale. Questo paradiso naturale è caratterizzato dalla presenza di aree gioco realizzate completamente in legno, aree famiglia attrezzate per picnic e barbecue e una piccola funicolare.

Per i bimbi che amano gli animali segnaliamo, invece, il Parco Naturale di Park Des Dolomites, un ambiente dedicato alla salvaguardia della fauna e della flora locale. Questo parco ospita un’intera famiglia di daini e un’area dedicata alla Falconeria, dove soggiornano il gufo reale, la civetta, il falco di Harris e molti altri predatori alati.

A prescindere dalla meta, vi ricordiamo che quando ci si concede una vacanza in montagna, immersi nella natura, è importantissimo proteggere adeguatamente i bambini dal sole e, nondimeno, dagli insetti per scongiurare la tanto temuta puntura di zecca, i morsi dei ragni e le punture di api e vespe.

Foto di copertina di Josh Willink via Pexels.com

In breve

Le montagne italiane offrono una varietà infinita di paesaggi e attività per una vacanza indimenticabile con i bambini. Tra le mete turistiche alpine più attrezzate, segnaliamo 16 località tra Trentino Alto Adige, Val d’Aosta, Lombardia, Tirolo e Veneto particolarmente adatte alle esigenze di tutta la famiglia.

