Le vacanze invernali non sono solo in montagna. Per chi non ama la neve, non scia o semplicemente non se la sente di portare i bambini piccoli ad alta quota ci sono molte altre mete alternative dove poter trascorrere un periodo di svago e relax durante l’inverno.

Dai mercatini di Natale e le luminarie ai musei, passando per i parchi di divertimento e i piccoli borghi, scopriamo insieme dove portare i bambini in vacanza in inverno da Nord a Sud.

Verona, dal Children’s Museum ai parchi divertimento

Verona è una città sempre molto suggestiva, ma dà il meglio di sé in inverno e soprattutto nel periodo natalizio. Ogni anno si tiene il Mercatino di Natale di Norimberga, tra stand di leccornie, intrattenimento, giochi e molto altro.

Nella città di Romeo e Giulietta si trova anche il Children’s Museum, attrattiva imperdibile per i più piccoli. Pensato per i bambini dagli 0 ai 12 anni, ospita percorsi artistici, attività didattiche e laboratori scientifici.

Nei pressi della città sorgono, inoltre, alcuni dei parchi di divertimento più importanti di Italia, tra cui Gardaland.

Torino, tra lunapark e una visita al Museo Egizio

Torino si veste a festa in questo periodo dell’anno. Nella città sabauda è tornato Natale in Giostra, evento giunto alla sua 45esima edizione che ha trasformato il Parco Dora in un lunapark.

Le famiglie con bambini possono fare anche una capatina al Museo Egizio, simbolo del capoluogo piemontese, che ospiterà fino al 2 aprile 2025 la mostra Gli Egizi e i doni del Nilo.

Genova: l’Acquario Village e la Città dei Bambini e dei Ragazzi

L’Acquario di Genova è una delle mete più quotate per le vacanze invernali con i bambini, complice una fitta programmazione di eventi. Fino al 6 gennaio 2025 sono previsti appuntamenti speciali dedicati alla conoscenza delle scogliere coralline, nell’ambito di un nuovo percorso a tema dedicato a SpongeBob.

Un altro posto da visitare è la Città dei Bambini e dei Ragazzi, experience museum dedicato ai 5 sensi con eventi a tema, quiz e giochi per mettere alla prova i bambini e le loro abilità. Per saperne di più visitare cittadeibambini.net.

Arezzo, la Città del Natale

Ad Arezzo si rinnova l’appuntamento con il Mercato Tirolese Italiano, mercatini di Natale ospitati in Piazza Grande con tantissimi espositori dal Tirolo.

Quest’anno ci sono interessanti novità per i bambini: la Fortezza Medicea della città accoglie una Casa di Babbo Natale grande e davvero speciale, un’area completamente rinnovata dove i piccoli possono divertirsi ed emozionarsi lungo un meraviglioso percorso incantato.

Sant’Angelo, il paese dei murales

Sant’Angelo, borgo nelle campagne viterbesi quasi al confine con l’Umbria, è noto anche come il Paese delle Fiabe per via dei tantissimi murales ispirati al mondo dei cartoni animati e della fantasia che decorano le sue mura.

I bambini potranno incontrare Mary Poppins, Pocahontas, Peter Pan e moltissimi altri personaggi fantastici. Un luogo magico in cui perdersi e stupirsi, da visitare in compagnia di tutta la famiglia.

Napoli: tra i vicoli di San Gregorio Armeno e This Is Wonderland

Napoli è una delle città più belle da visitare nel periodo invernale. I suoi vicoli sono densi di tradizione e folklore, a partire dal quartiere di San Gregorio Armeno interamente dedicato ai presepi.

Per i bambini (e non solo) la città partenopea, inoltre, accoglie This Is Wonderland – Alice Christmas Edition, un vero e proprio percorso narrativo che si snoda in un mondo incantato di oltre 40.000 metri quadri tra scenografie, luci e ambientazioni ispirate al classico di Lewis Carroll. La location ospita anche il Villaggio di Babbo Natale, allestimenti natalizi e diverse attività di animazione.

L’appuntamento è al Laghetto di Fasilides della Mostra d’Oltremare.

Salerno: Luci d’Artista e Costiera Amalfitana

Le Luci d’Artista di Salerno sono giunte ormai alla loro XIX edizione e continuano a stupire, attirando ogni anno tantissimi visitatori. La città, a misura di famiglia e di bambini, si trasforma in questo periodo dell’anno in un tripudio incantato di luci.

Salerno è una meta strategica per chi desidera raggiungere le principali località della Costiera Amalfitana, con paesaggi mozzafiato anche in inverno e, se possibile, ancora più belli e godibili grazie all’atmosfera natalizia.

