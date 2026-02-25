Baby Snow Park: i più belli d’Italia

I baby snow park sono aree ludiche specializzate nei comprensori sciistici italiani, progettate appositamente per i bambini più piccoli e le famiglie, offrendo un’introduzione sicura e divertente al mondo della neve senza la necessità di sciare.

Queste zone, spesso recintate e sorvegliate, includono attrazioni come piste per slittini, snow tubing con gommoni, gonfiabili giganti, tappeti elastici, labirinti innevati e mini-parchi avventura, serviti da tapis roulant o skilift per risalite facili e gratuite.

Nati per rendere accessibili le vacanze invernali anche ai non sciatori, questi parchi promuovono divertimento attivo, sviluppo motorio e socializzazione in un ambiente protetto, con animatori, mascotte e noleggi attrezzature inclusi.

1) Kinder Park Lupigno a Livigno

Situato nel cuore di Livigno, presso la Scuola Sci Centrale, il Kinder Park Lupigno è un vero paradiso per i più piccoli.

Il protagonista assoluto è il lupo Lupigno, la simpatica mascotte che accoglie i bambini in un’area recintata e sicura, ideale per muovere i primi passi sulla neve. Il parco offre un mix perfetto di apprendimento e divertimento: dispone di tapis roulant per facilitare la risalita dei piccoli sciatori, percorsi con ostacoli colorati, gonfiabili, tappeti elastici e una pista dedicata alle prime scivolate.

Oltre all’area sciistica, il parco propone un ricco programma di animazione che coinvolge i bambini in giochi di gruppo e attività ludiche. La struttura è pensata per permettere ai genitori di affidare i figli a personale qualificato, garantendo un’esperienza formativa in un ambiente protetto e stimolante, dove il gioco diventa lo strumento principale per scoprire la montagna d’inverno.

Kinder Park Lupigno, Via Plan, 273, Livigno (SO)

2) Snow Park Prato Nevoso

Lo Snow Park di Prato Nevoso è un punto di riferimento internazionale per gli amanti del freestyle e del divertimento sulla neve nelle Alpi Marittime.

Situato nella conca della stazione sciistica, si distingue per ampiezza e varietà delle strutture, suddivise in aree specifiche per diversi livelli di abilità: dalle linee “easy” per i principianti alle zone “pro” per i rider più esperti.

Il parco è dotato di numerosi jump, rail e box mantenuti quotidianamente per garantire la massima sicurezza e performance. Una caratteristica distintiva è l’illuminazione notturna, che permette di frequentare il parco anche dopo il tramonto in un’atmosfera suggestiva

L’area è un centro di aggregazione giovanile con musica ed eventi, servita da una seggiovia quadriposto dedicata che assicura risalite veloci, massimizzando il tempo dedicato alle acrobazie e al puro divertimento sulla neve.

Snow Park Prato Nevoso, Via Corona Boreale, 1 Frabosa Sottana (CN)

3) Baby Snow Park Ziano di Fiemme

Il Baby Snow Park di Ziano di Fiemme è un’area ludica soleggiata e accogliente, perfetta per le famiglie che cercano un ambiente tranquillo e sicuro nella Val di Fiemme.

Questo parco giochi sulla neve è stato progettato per offrire svago ai bambini di tutte le età, con un focus particolare sulla varietà delle attività.

Tra le principali attrazioni spiccano i lunghi scivoli per i gommoni (tubing), che garantiscono discese emozionanti ma sicure, e un pratico tapis roulant che facilita la risalita senza fatica. I bambini possono divertirsi con i castelli gonfiabili, tunnel colorati e una pista per slittini.

La posizione strategica nel fondovalle lo rende facilmente accessibile e ideale anche per chi non scia, offrendo un’alternativa perfetta per trascorrere una giornata all’aria aperta tra giochi sulla neve, risate e momenti di relax per i genitori in un contesto montano autentico.

Baby Snow Park Ziano, Loc. Belvedere, Ziano di Fiemme (TN)

4) Nevelandia Piancavallo

Nevelandia è il più grande parco giochi sulla neve del Friuli Venezia Giulia, situato nella splendida cornice di Piancavallo. È un’immensa area dedicata al divertimento formato famiglia, dove i bambini possono esplorare diverse zone tematiche.

Il parco include piste per la discesa con i gommoni (snow tubing), un’area recintata dedicata ai primi passi sugli sci con tappeti mobili e ampi spazi per slitte e bob.

Uno dei punti di forza è il villaggio dei pupazzi di neve e i numerosi gonfiabili che colorano il paesaggio.

Nevelandia è animata da musica e personale che organizza giochi e intrattenimento, rendendo ogni giornata dinamica e coinvolgente. La sicurezza è prioritaria, con aree ben delimitate che permettono ai più piccoli di correre e scivolare in libertà, mentre i genitori possono godersi il sole e guardare i propri figli divertirsi in un ambiente protetto e organizzato.

Nevelandia, Via Sandro Pertini, 4, Piancavallo (PN)

5) Cermislandia

Situato all’arrivo della cabinovia sull’Alpe Cermis, a Cavalese, Cermislandia è un kinderheim e parco giochi in quota che offre una vista mozzafiato sulle Dolomiti.

È il luogo dove i bambini possono giocare all’aria aperta in totale sicurezza, seguiti da uno staff esperto di animatori. Il parco dispone di una pista per slittini e gommoni, un tapis roulant per le risalite e un’ampia area con giochi in legno e percorsi didattici.

In caso di maltempo o per i momenti di riposo, la struttura offre un accogliente spazio interno riscaldato dove si svolgono laboratori creativi e attività manuali.

Cermislandia è progettato per integrare il gioco con la scoperta della natura montana, permettendo ai genitori di sciare sulle rinomate piste del Cermis sapendo che i propri figli sono impegnati in attività ricreative di qualità, tra aria pura, neve e nuove amicizie.

Cermislandia, Via Cermis, 38033 Cavalese (TN)

6) Biancaneve Snowpark di Peio

Il Biancaneve Snowpark si trova a Cogolo di Peio, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, ed è una stazione dedicata interamente al divertimento di bambini e principianti.

Questo parco sulla neve è un vero e proprio centro ricreativo multifunzionale che offre una pista per lo sci alpino servita da uno skilift e un campo scuola dotato di tapis roulant. L’attrazione principale per i non sciatori è l’area tubing, dove si scivola velocemente su grandi ciambelle colorate.

Il parco è arricchito da un’area giochi con gonfiabili, scivoli e percorsi per le slitte.

Grazie all’illuminazione artificiale, il parco è spesso aperto anche in serata, offrendo un’atmosfera magica sotto le stelle. È il luogo ideale per le famiglie che desiderano un ambiente intimo e meno affollato, dove l’apprendimento dello sci avviene in modo ludico e senza stress.

Biancaneve Snowpark, Via di Sant’Antonio, Cogolo, Peio (TN)

7) Fun Kids Area Campo Felice

La Fun Kids Area di Campo Felice è uno degli spazi dedicati ai bambini più attrezzati dell’Appennino abruzzese. Situata alla base della stazione sciistica, l’area è pensata per accogliere i piccoli ospiti e guidarli nella loro prima esperienza con la neve.

Il parco è caratterizzato da ampi spazi colorati con figure didattiche e ostacoli morbidi che aiutano l’apprendimento dell’equilibrio sugli sci. Dispone di moderni nastri trasportatori coperti per facilitare le risalite proteggendo i bambini dal vento.

Oltre allo sci, l’area offre zone dedicate al gioco libero, con gonfiabili e percorsi ludici che stimolano coordinazione e movimento.

La presenza costante di maestri qualificati e animatori assicura che il divertimento avvenga sempre in condizioni di massima sicurezza, rendendo Campo Felice una meta d’elezione per le famiglie che frequentano le montagne del centro Italia.

Fun Kids Area Campo Felice, SS 696 del Parco Regionale Sirente-Velino, Rocca di Cambio (AQ)

8) Snow Fun Park Campomulo

Il Centro Fondo Campomulo, sull’Altopiano di Asiago, ospita lo Snow Fun Park, un’area interamente dedicata allo svago sulla neve lontano dalle piste da sci alpino tradizionali.

Questo parco è celebre per le sue piste da tubing lunghe e divertenti, dove adulti e bambini possono lanciarsi in discese mozzafiato su gommoni circolari. L’area è servita da un efficiente nastro trasportatore che elimina la fatica della risalita.

Il parco offre ampie zone per l’utilizzo di slitte e bob, garantendo divertimento per tutti i gusti. La particolarità di Campomulo è il suo contesto naturale incontaminato e la sua vocazione per il relax familiare: mentre i più piccoli si scatenano tra i giochi e la neve, gli adulti possono godersi il paesaggio dell’altopiano. È una soluzione perfetta per una giornata sulla neve all’insegna della semplicità e dell’allegria.

Snow Fun Park Campomulo, Località Campomuletto, Campomulo (VI)

9) Parco Giochi Abetone

Il Parco Giochi gestito dalla Scuola Sci Abetone è il punto di riferimento per le famiglie che frequentano l’Appennino toscano.

Situato in una posizione centrale e facilmente raggiungibile, il parco è stato concepito come un campo scuola evoluto, dove il confine tra gioco e lezione di sci sfuma per mettere i bambini a proprio agio.

L’area è dotata di strutture ludiche, sagome colorate e percorsi didattici progettati per insegnare i rudimenti dello sci in modo intuitivo. Oltre all’avviamento allo sport, il parco offre spazi per scivolare con le slitte e giocare in libertà sulla neve. L’ambiente è protetto e monitorato, ideale per far prendere confidenza con la montagna ai più piccini.

L’esperienza degli istruttori della scuola sci garantisce un approccio pedagogico corretto, rendendo ogni discesa un momento di crescita e puro svago.

Parco Giochi Abetone, Via Brennero, 273, Abetone Cutigliano (PT)

10) Weissmatten Baby Snow Park

Il Baby Snow Park Weissmatten si trova a Gressoney-Saint-Jean, incastonato nello splendido scenario del Monte Rosa.

Questo parco giochi sulla neve è particolarmente apprezzato per la sua esposizione soleggiata e per la qualità dei servizi offerti alle famiglie.

È diviso in aree tematiche che includono piste per i gommoni (tubing), settori dedicati agli slittini e ai bob, e un campo scuola per i primi passi sugli sci, tutti serviti da comodi tappeti mobili.

Una caratteristica molto amata dai bambini è la giostra, che permette di girare sulla neve in modo divertente e sicuro.

Il parco è decorato con personaggi colorati e giochi gonfiabili che stimolano l’immaginazione dei piccoli. Grazie alla sua configurazione, il Weissmatten è ideale per trascorrere intere giornate all’aperto, combinando l’attività fisica con il relax in una delle valli più suggestive della Valle d’Aosta.

Weissmatten Baby Snow Park, Località Welde, Gressoney-Saint-Jean (AO)

In breve Divertimento e sicurezza sono alla base dei parchi giochi immersi nella neve, per un primo approccio all’attività sciistica ma anche per trascorrere una giornata fuori dal comune.

