Bambini e montagna è un binomio affascinante, da gestire però con buon senso. Una vacanza in alta quota è l’occasione per un’esperienza indimenticabile.

Passeggiate, luce intensa, i primi approcci con la natura e le altezze richiedono però attenzione e prudenza. In questo modo, tra bambini e montagna potrà nascere un rapporto meraviglioso che continuerà anche più avanti con gli anni. Vediamo insieme come gestire le prime esperienze sui monti.

I benefici della montagna per i bambini

Una vacanza in montagna rappresenta una fonte di benessere per i bambini, ma comporta anche qualche rischio per la salute, legato all’altitudine e all’irradiazione solare intensa.

I piccoli sono più attivi . Le prime camminate sui sentieri comportano dispendio energetico e anche con il semplice giocare all’aperto attivano il sistema neuromuscolare, bruciano calorie e regolano la sensazione dell’appetito.

. Le prime camminate sui sentieri comportano dispendio energetico e anche con il semplice giocare all’aperto attivano il sistema neuromuscolare, bruciano calorie e regolano la sensazione dell’appetito. La respirazione migliora . In montagna l’aria è più pura e priva di inquinanti e allergeni. Le mucose delle vie respiratorie si disinfiammano rapidamente, i sintomi di eczemi e dermatiti si attenuano.

. In montagna l’aria è più pura e priva di inquinanti e allergeni. Le mucose delle vie respiratorie si disinfiammano rapidamente, i sintomi di eczemi e dermatiti si attenuano. I bimbi riposano meglio . L’attività fisica, la vita all’aria aperta, la luce stimolano la produzione di endorfine e regolano i ritmi circadiani, rendendo i piccoli più svegli al mattino e predisposti a un buon sonno nelle ore notturne.

. L’attività fisica, la vita all’aria aperta, la luce stimolano la produzione di endorfine e regolano i ritmi circadiani, rendendo i piccoli più svegli al mattino e predisposti a un buon sonno nelle ore notturne. La digestione è più semplice. L’appetito dei bimbi in montagna può aumentare, ma la digestione avviene più facilmente grazie all’attività fisica e alla presenza di ioni negativi che esercitano un’azione stimolante sull’apparato digestivo.

I possibili rischi

La luce solare è forte. In alta montagna i raggi solari sono intensi e ancora più aggressivi. È bene proteggere gli occhi dei bambini con occhiali o mascherine adatte alla loro età.

Occorre proteggere la pelle. L’esposizione al sole intensa e prolungata, ad esempio durante le lunghe passeggiate e gite in alta quota, può provocare scottature e irritazioni sulla pelle dei più piccoli. Un prodotto protettivo con elevato filtro solare va quindi applicato con regolarità.

Sport da praticare solo in sicurezza. I piccoli che si avvicinano per la prima volta ad attività come sci e pattinaggio andrebbero seguiti da istruttori esperti. Inoltre, devono indossare le protezioni previste dalla legge.

Scopri come preparare la pelle dei bambini al sole

Il Decalogo per la sicurezza in montagna

La montagna è un ambiente ideale per rafforzare il legame bambino-genitori, promuovere esperienze di inclusione emotiva, stimolare il benessere psicofisico. Inoltre, favorisce l’attenzione e il rispetto per l’ambiente fin dai primi anni di vita.

Per godere appieno dei benefici della montagna e ridurre i rischi, il Gruppo di Studio Pediatria di Montagna della Società italiana di pediatria con la collaborazione della Commissione Centrale Medica del Cai hanno messo a punto un elenco di consigli utili per i genitori.

Ecco le regole da ricordare.

Prima di tutto la sicurezza e i ritmi del bambino. Controllare sempre le previsioni meteo ed evita di rischiare se il tempo è incerto. Ricordarsi che per un bambino la montagna è scoperta, gioco e avventura: rispetta i suoi tempi senza forzare il passo, non ci sono record da battere e la passeggiata deve rimanere un piacere, non uno stress Quando ci si reca in montagna con un bambino piccolo è importante tenere conto delle sue esigenze di igiene, nutrimento e riposo. Si deve quindi provvedere a portare pappe in contenitori termici, assicurarsi di avere pannolini per il cambio e di poter accedere a rifugi dove nutrire e cambiare il piccolo in tranquillità Un bambino piccolo ha un sistema di adattamento alla temperatura molto diverso da quello degli adulti. Attenzione quindi al freddo e al caldo intenso, utilizzando abbigliamento termico, creme di protezione solare, e occhiali da sole Non c’è motivo per coinvolgere i bambini nella sfida alle cime ad altitudini per le quali occorrono una preparazione e un allenamento che i piccoli non possiedono. Per esempio, è bene evitare di sottoporre i bambini ai rapidi cambiamenti di quota, in funivia e talvolta anche in macchina, prima delle età scolare. Il cambio di pressione può infatti causare dolore alle orecchie e favorire talvolta le otiti Con i lattanti e, in generale, bambini della prima infanzia è bene evitare di salire o scendere velocemente da quote superiori ai 1600 metri. Il consiglio è valido in particolare se si hanno bimbi nati prematuri, soggetti a malattie respiratorie o cardiache, oppure che rischiano anemia Se si sale rapidamente in quota, soprattutto sopra i 2500 metri e specialmente se il bambino presenta già stanchezza, oppure se fa molto freddo, può comparire il mal di montagna. Questo malessere è caratterizzato da sintomi come stanchezza intensa, irritabilità, cefalea, nausea, inappetenza, vomito e disturbi del sonno. In presenza di tali malesseri è opportuno scendere a quote inferiori In montagna, soprattutto in estate, è necessario prestare attenzione alle punture da insetti, specie quelle da imenotteri (come api e vespe) soprattutto se il bambino è allergico e ha già avuto reazioni. In questo caso, anche in montagna è necessario avere con sé i farmaci salvavita come l’adrenalina, l’antistaminico e il cortisone ed essere preparati all’uso corretto dei farmaci che devono essere sempre presenti nello zaino Gli occhi e la pelle dei piccoli vanno protetti dai raggi solari con occhiali adatti e con l’applicazione di creme solari ad alto indice protettivo In montagna occorre abbigliamento tecnico, adatto al clima. Per sicurezza è bene avere nello zaino indumenti asciutti di riserva e una mantellina o un piccolo ombrello. I bambini trasportati negli zainetti o nelle fasce stanno fermi e si raffreddano molto più velocemente dei genitori che camminano. Bisogna coprirli di più e toglierli dallo zainetto di tanto in tanto per farli muovere e sgranchire (se riescono a camminare), così da aiutare la loro circolazione e scaldarsi L’alimentazione e l’idratazione sono importanti. Lo stimolo della sete può essere meno intenso ma è essenziale offrire spesso acqua o bevande arricchite in sali minerali e a basso contenuto di zuccheri. È importante assicurarsi di avere scorte di liquidi e cibi solidi in caso di escursioni.

In breve I pediatri e gli esperti del Club Alpino Italiano forniscono consigli importanti per un buon rapporto tra bambini e montagna. Per godere al massimo dei benefici è importante rispettare i ritmi dei più piccoli, assicurare loro comfort durante il gioco all’aperto e le camminate, non raggiungere altitudini eccessive.

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