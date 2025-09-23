L’Eccellenza in Vetta: torna la Festa dello Speck a Plan de Corones

Plan de Corones si prepara ad accogliere un evento che incanta palati e cuori. Torna anche quest’anno l’attesissima Festa dello Speck dell’Alto Adige – Speckfest, un appuntamento imperdibile per chi è innamorato della tradizione, dei paesaggi spettacolari e del gusto autentico della montagna.

Il 27 e 28 settembre 2025 la celebre regione dolomitica, amatissima in tutte le stagioni, ospiterà l’evento culinario tra le cime e i sapori: un appuntamento imperdibile per chi ama i gusti prelibati e adatto a tutte le famiglie.

L’atmosfera sarà unica, poiché la festa si svolge sulla vetta panoramica di Plan de Corones, situata a 2.275 metri di altitudine. Qui, le Dolomiti incontrano la profonda cultura gastronomica altoatesina, offrendo agli ospiti una vista mozzafiato a 360° sulla principale catena alpina.

Lo speck protagonista di storia, territorio e passione

Il re indiscusso della manifestazione è lo Speck Alto Adige IGP, vera eccellenza che racconta la storia, il territorio e la passione di una regione. Questo prodotto è l’espressione di una tradizione secolare, portata avanti con dedizione dai produttori locali.

Promosso dal Consorzio dello Speck Alto Adige, in collaborazione con la Regione dolomitica Plan de Corones, l’evento vede la partecipazione di espositori ufficiali del Consorzio e di altri produttori selezionati. Questi esperti racconteranno l’eccellenza del loro lavoro attraverso un percorso ricco di degustazioni, abbinamenti creativi, dimostrazioni e racconti diretti al pubblico.

Un Viaggio Sensoriale e Culturale

La Festa dello Speck è pensata per tutti: dalle famiglie agli appassionati di gastronomia, dagli escursionisti ai semplici curiosi. Sarà un vero percorso tra sapori autentici e tradizioni, arricchito da stand tematici dedicati alle specialità tipiche, che includono l’artigianato locale e i prodotti a Km0.

Tra baite in festa e profumo di Speck, l’esperienza sarà completata dalla vivacità della musica tradizionale dal vivo, permettendo ai visitatori di scoprire i segreti dello Speck Alto Adige IGP e di assaporare la vera anima dell’Alto Adige in questi due giorni.

Come arrivare a Plan de Corones

Raggiungere la vetta è comodo e accessibile, grazie agli impianti di risalita operativi da diverse località, tra cui Brunico/Riscone, San Vigilio/Passo Furcia e Valdaora/Casola.

E anche in caso di maltempo, l’atmosfera non sarà compromessa: se necessario, l’evento si trasferirà nella vicina Brunico, dove sarà garantita la stessa calda e autentica atmosfera, tra sapori e sorrisi. Anche la redazione di Bimbisaniebelli sarà a Plan de Corones per la Festa dello Speck! Vi aspettiamo in vetta!

