Quando in Val Ridanna giunge l’inverno, i boschi si fanno silenziosi e la neve ricopre i sentieri: nell’aria si diffonde una sensazione di magia.

È in questo scenario che lo Schneeberg Family Spa Resort**** si prepara ad accogliere il prossimo inverno con tante novità pensate per rendere la vacanza un’esperienza speciale per tutta la famiglia.

Qui la montagna non è soltanto una destinazione da esplorare, ma un mondo da abitare giorno dopo giorno, lasciandosi sorprendere da attività diverse e atmosfere sempre nuove. La neve invita alle prime sciate, l’acqua riscaldata richiama il piacere del gioco e la Spa offre un rifugio avvolgente dopo una giornata trascorsa all’aria aperta.

Il segreto di una vacanza in famiglia ben riuscita è proprio questo: trovare un luogo capace di accompagnare i desideri di ogni età, senza rinunciare alla libertà di scegliere il ritmo delle proprie giornate. Allo Schneeberg, tra divertimento, natura e benessere, ogni momento può trasformarsi in un piccolo ricordo da custodire.

BergiLand, un regno d’acqua ancora più magico

La grande novità dell’inverno è nel cuore del BergiLand, il parco acquatico indoor dove il divertimento assume i colori della fantasia. Tra castelli, gallerie nella roccia, piscine tematiche e scivoli, anche le giornate più fredde diventano occasioni per giocare e lasciarsi trasportare dall’immaginazione.

La nuova stagione porta con sé una vasca dedicata ai bambini, progettata per arricchire ulteriormente l’esperienza acquatica e offrire spazi adatti ai piccoli ospiti. Un’aggiunta preziosa per le famiglie, che possono trovare ambienti pensati per accompagnare i bambini nelle loro prime avventure in acqua, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza e della supervisione degli adulti.

Anche gli intervalli tra un tuffo e l’altro acquistano un nuovo significato grazie alla nuova area relax all’interno del parco acquatico. E quando arriva il momento di scendere dagli scivoli, una scenografica illuminazione a forma di mongolfiera trasforma il percorso in un viaggio immaginario tra le nuvole.

Il risultato è un universo acquatico capace di sorprendere i bambini e regalare momenti spensierati ai genitori. Dalle piscine adatte anche ai neonati alle attrazioni più vivaci, il BergiLand invita a riscoprire il piacere di giocare insieme, senza che il meteo debba necessariamente dettare il programma della giornata.

Una Spa da 10.000 metri quadrati

Se per i bambini il richiamo è quello dell’acqua e dell’avventura, per gli adulti il benessere prende forma in una dimensione altrettanto suggestiva. Lo Schneeberg mette a disposizione oltre 10.000 metri quadrati dedicati alla Spa, con piscine riscaldate interne ed esterne, zone relax, saune e trattamenti ispirati alla tradizione alpina.

Tra le esperienze più caratteristiche spiccano il bagno alle erbe della Val Ridanna e il trattamento alla crema di burro di capra, proposte che evocano i profumi e i sapori del territorio. Anche i piccoli ospiti possono trovare trattamenti dedicati, per avvicinarsi al mondo del benessere attraverso esperienze adeguate alla loro età.

A rendere ancora più interessante la nuova stagione è il rinnovamento completo della storica area saune al piano inferiore. Gli ambienti sono stati ripensati e ristrutturati secondo uno stile alpino contemporaneo, conservando quell’atmosfera accogliente che invita a rallentare e ritrovare il piacere della quiete.

Particolare attenzione è riservata alla sauna per famiglie, una formula che permette di condividere anche il tempo del wellness, avvicinando i bambini a nuove esperienze in un contesto adatto.

Per chi desidera invece silenzio e privacy, la zona Adults Only offre saune senza costume, una piscina a sfioro lunga 25 metri e una terrazza panoramica sul paesaggio della Val Ridanna.

Così, mentre i bambini si divertono tra piscine e attività organizzate, anche i genitori possono ritagliarsi momenti preziosi per sé. Una combinazione che rende il soggiorno più equilibrato, alternando l’energia del gioco al piacere di una pausa rigenerante.

Dalle prime sciate al miniclub

Fuori dalle finestre, l’inverno racconta un’altra storia, fatta di piste innevate, boschi silenziosi e montagne da esplorare. La vacanza sulla neve allo Schneeberg comincia direttamente nel parco dell’hotel, dove un tappeto magico di 45 metri accompagna i bambini nei primi passi sugli sci, trasformando l’apprendimento in un gioco.

A circa due chilometri si trova lo skilift Gasse, gratuito per gli ospiti, mentre i comprensori di Racines-Giovo e Monte Cavallo permettono di scegliere tra piste adatte ai principianti e tracciati più impegnativi. Le famiglie possono inoltre contare sul supporto dello staff per individuare la scuola sci più adatta e organizzare le lezioni con maestri qualificati di sci e snowboard.

Per chi ama sperimentare, il centro di allenamento di Ridanna offre anche la possibilità di avvicinarsi al biathlon, sotto la guida di istruttori esperti e secondo le modalità previste dalla struttura. Slittino, scialpinismo, passeggiate invernali e gite in carrozza completano un ventaglio di esperienze che invita a vivere la montagna in tanti modi differenti.

E quando le guance diventano rosse per il freddo, il ritorno al tepore dell’hotel segna l’inizio di una nuova avventura. Il Miniclub propone laboratori creativi, mini go-kart e parete d’arrampicata, mentre la Active Arena sorprende con la Valo Arena interattiva e il tappeto elastico digitale ValoJump.

A rendere tutto più semplice contribuiscono il servizio di babysitting, compreso nel soggiorno per i bambini dai 3 anni in su secondo le condizioni previste, e la possibilità di acquistare lo skipass dei comprensori vicini direttamente alla reception. Anche la fermata dell’autobus per il centro storico di Vipiteno, proprio di fronte all’hotel, facilita gli spostamenti senza complicare l’organizzazione familiare.

Sorprese ogni giorno

Allo Schneeberg l’inverno non si esaurisce con le piste da sci. Quando il pomeriggio si accorcia e la neve invita a rientrare, la sala giochi accoglie grandi e piccoli con biliardo, calcetto, ping pong e air hockey. Il programma settimanale di animazione aggiunge tornei di bowling, serate bingo e altre occasioni per condividere momenti divertenti.

Anche le escursioni con le ciaspole, organizzate dallo staff, permettono di scoprire il volto più tranquillo della valle, attraversando boschi imbiancati e paesaggi che sembrano usciti da un libro illustrato. Il calendario delle attività cambia durante la stagione, offrendo nuovi spunti per vivere ogni soggiorno in modo diverso.

Il bello di una vacanza così è poter alternare giornate dinamiche a momenti più lenti, senza dover rinunciare alle proprie preferenze. Una mattina può cominciare sulla neve e proseguire tra le piscine riscaldate; un pomeriggio può essere dedicato al gioco, mentre la sera si trasforma in un’occasione per ritrovarsi dopo tante piccole avventure.

Il fascino del Natale a Vipiteno

A pochi chilometri dal resort, Vipiteno si prepara a vivere una delle stagioni più suggestive dell’anno. Dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, il suo storico Mercatino di Natale animerà il centro con l’edizione dedicata alle campane, la Glockenweihnacht. La Torre delle Dodici, le melodie del carillon, le bancarelle artigianali e le specialità locali compongono un’atmosfera capace di conquistare adulti e bambini.

Dicembre porta con sé anche l’apertura stagionale degli impianti di Racines-Giovo, prevista dal 4 dicembre 2026 al 4 aprile 2027, oltre alle tradizioni di San Nicolò, alle domeniche d’Avvento e agli appuntamenti delle festività. La sfilata dei Krampus aggiunge una nota di mistero alle vie del paese, con maschere e costumi che affascinano e sorprendono.

Tra gennaio e marzo 2027, il calendario continua con il Carnevale, le fiaccolate serali, il Golf on Snow e gli eventi dedicati agli sport invernali. A inizio marzo, Ridanna torna inoltre protagonista del biathlon internazionale con una tappa della IBU Cup, mentre lo sci di primavera invita a godersi le giornate più luminose.

Per chi desidera alternare sport e cultura, il Museo Provinciale delle Miniere di Ridanna racconta la storia mineraria della valle attraverso gallerie e testimonianze del passato. Nei dintorni, le Cascate di Stanghe regalano scenari spettacolari, con rocce e formazioni ghiacciate che, quando le condizioni lo consentono, trasformano il paesaggio in una scultura naturale.

Sapori alpini e attenzione all’ambiente

Dopo una giornata trascorsa tra neve e acqua, anche la tavola diventa parte della magia. La cucina dello Schneeberg celebra i sapori dell’Alto Adige con piatti della tradizione come i canederli e il Kaiserschmarrn, affiancati dalla pizza cotta nel forno a legna. Il menu comprende proposte adatte anche ai bambini, così che il momento del pasto possa diventare un’altra occasione per stare insieme.

Il resort presta attenzione anche alla sostenibilità, grazie a una centrale idroelettrica e a un sistema di teleriscaldamento alimentato a cippato di legno di scarto. Una scelta che valorizza le risorse locali e accompagna la vacanza con una maggiore attenzione all’ambiente montano.

Scopri qui tutto il fascino dello Schneeberg Family Spa Resort****

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.