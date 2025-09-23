Torna la Festa dello Speck a Brunico, nel cuore pulsante della Val Pusteria

Brunico, cuore pulsante della Val Pusteria, si prepara ad accogliere un evento che incanta palati e cuori. Torna anche quest’anno l’attesissima Festa dello Speck dell’Alto Adige – Speckfest, un appuntamento imperdibile per chi è innamorato della tradizione, dei paesaggi spettacolari e del gusto autentico della montagna.

Il 27 e 28 settembre 2025 la celebre regione dolomitica, amatissima in tutte le stagioni, ospiterà l’evento culinario tra le cime e i sapori: un appuntamento imperdibile per chi ama i gusti prelibati e adatto a tutte le famiglie.

La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città: un’atmosfera affascinante, tutta da vivere, tra Piazza Tschurtschenthaler e Piazza Municipio.

Lo speck protagonista di storia, territorio e passione

Il re indiscusso della manifestazione è lo Speck Alto Adige IGP, vera eccellenza che racconta la storia, il territorio e la passione di una regione. Questo prodotto è l’espressione di una tradizione secolare, portata avanti con dedizione dai produttori locali.

Promosso dal Consorzio dello Speck Alto Adige, in collaborazione con la Regione dolomitica Plan de Corones, l’evento vede la partecipazione di espositori ufficiali del Consorzio e di altri produttori selezionati. Questi esperti racconteranno l’eccellenza del loro lavoro attraverso un percorso ricco di degustazioni, abbinamenti creativi, dimostrazioni e racconti diretti al pubblico.

Un Viaggio Sensoriale e Culturale

La Festa dello Speck è pensata per tutti: dalle famiglie agli appassionati di gastronomia, dagli escursionisti ai semplici curiosi. Sarà un vero percorso tra sapori autentici e tradizioni, arricchito da stand tematici dedicati alle specialità tipiche, che includono l’artigianato locale e i prodotti a Km0.

Tra baite in festa e profumo di Speck, l’esperienza sarà completata dalla vivacità della musica tradizionale dal vivo, permettendo ai visitatori di scoprire i segreti dello Speck Alto Adige IGP e di assaporare la vera anima dell’Alto Adige in questi due giorni.

Una calda e autentica atmosfera ci attende a Brunico, tra sapori e sorrisi. Anche la Redazione di Bimbisaniebelli sarà presente! Vi aspettiamo!

