La vendemmia è un’occasione imperdibile per far trascorrere ai bimbi un’intera giornata a contatto con la natura, impegnandoli in attività come la recisione dei grappoli, la loro raccolta e, ovviamente, la pigiatura dell’uva a piedi nudi. Si tratta di una delle cose da fare in autunno con i bambini più suggestive e caratteristiche. Nel nostro Bel paese sono davvero tante le aziende vinicole e le tenute che permettono di assistere a questa antica tradizione, al Nord, al Centro e al Sud.

Nella maggior parte dei casi alla vendemmia si abbinano anche altre attività didattiche o ludiche, pranzi al sacco e merende. Il periodo della vendemmia generalmente è previsto per il mese di settembre, ma complici i recenti cambiamenti climatici è possibile vendemmiare addirittura fino a novembre.

Di seguito, gli appuntamenti da non perdere per il 2024.

Trentino Alto Adige

Il Trentino Alto Adige è una regione colma di bellezze naturalistiche in cui la tradizione vinicola è molto radicata, quindi non sorprende che la vendemmia sia un momento particolarmente sentito e che venga celebrato con iniziative ad hoc, tra cui alcune adatte ai bimbi.

Consorzio turistico Piana Rotaliana, Königsberg

Tempo di Vendemmia è un’iniziativa promossa dal Consorzio turistico Piana Rotaliana Königsberg di Mezzolombardo, tra Trento e Bolzano. Tra passeggiate per i vigneti e degustazioni, tutta la famiglia può provare l’emozione unica di fare la vendemmia.

Consorzio turistico Piana Rotaliana Königsberg, Corso del Popolo 35 – Mezzolombardo (TN)

Festa dell’Uva, Merano

La Festa dell’Uva di Merano, di scena nei giorni 19-20 ottobre, ha alle spalle una storia secolare. Al termine della vendemmia, i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi nel segno delle tradizioni altoatesine tra balli, canti, giochi e piatti tipici.

Festa dell’Uva di Merano – Merano (BZ)

Veneto

Il Veneto è una delle regioni con più antica tradizione vinicola italiana. Tra le sue colline troviamo infatti vigneti che producono vini molto noti come Lugana, Bardolino, Colli Euganei, solo per citarne alcuni. La vendemmia è dunque un momento topico per questa zona: ecco dove andare con i bambini.

Vendemmia dei piccoli all’Azienda Agricola Fugolo in Valpolicella

Anche il Veneto è una regione ricca di vigneti. Domenica 6 ottobre alle 10:30, a Pescantina, l’Azienda Agricola Fugolo in Valpolicella organizza una vendemmia per grandi e piccoli, con la caratteristica pigiatura dell’uva. A seguire saranno disponibili una merenda per i bambini e un aperitivo per i grandi.

Azienda Agricola Fugolo, Via Moceniga 38 – Pescantina (VR)

Lombardia

In Lombardia sono stati organizzati numerosi eventi in occasione della vendemmia 2024. Poco fuori Milano oppure nelle altre province, gli appuntamenti da segnare in agenda non mancano di certo.

Azienda agricola Calatroni, Santa Maria della Versa

L’Azienda agricola Calatroni propone la vendemmia in famiglia tutti i weekend di settembre, dalle ore 10:30. Sono previsti approfondimenti didattici sulla tecnica della vendemmia, con camminate in vigna e pigiatura a piedi nudi. È incluso anche il pranzo con menù fisso, per adulti e per bambini. Eventualmente è possibile optare per la variante con apericena, a partire dalle 15:45.

Azienda agricola Calatroni, Via Canova 7 – Santa Maria della Versa (PV).

Agriturismo Murnee, Busto Garolfo

Tutte le domeniche fino al 27 ottobre presso l’Agriturismo Murnee di Busto Garolfo è possibile avere accesso all’esperienza della pigiatura, con eventuale picnic facoltativo. I bimbi potranno pigiare l’uva ed entrare in contatto con i tanti animali della fattoria.

Agriturismo Murnee, Via Villoresi 40 – Busto Garolfo (MI)

Zerbosco, Montù Beccaria

È consigliata ai bambini a partire dai 2 anni la vendemmia di Zerbosco. Una giornata in una vera azienda vinicola che concilia divertimento e conoscenza. Sono previste raccolta, pigiatura a piedi nudi e visita alla cantina.

Zerbosco, Frazione Zerbo 1A – Montù Beccaria (PV)

Piemonte

Le Langhe, in Piemonte, sono una splendida cornice per il rito della vendemmia, tra panorami mozzafiato e stradine immerse nella natura. Le iniziative in programma faranno sicuramente felici i vostri bimbi.

Cascina Fontanette, Santo Stefano Belbo

Cascina Fontanette organizza ogni weekend di settembre, dalle 10:00 alle 16:00, la Festa dell’uva con degustazione di piatti tipici delle Langhe. L’esperienza della vendemmia, per bambini e per adulti, include pigiatura, visita delle cantine e visita al borgo di Neive, caratteristico paesino poco distante, il tutto accompagnato da musica e animazione.

Cascina Fontanette, Via Stazione 31 – Santo Stefano Belbo (CN)

Vendemmia didattica Cantina Romana, Dogliani

Tutti i sabati e tutte le domeniche di settembre è di scena la Vendemmia didattica di Cantina Romana. L’appuntamento è alle ore 10:00 per la colazione con torcetti zuccherati e focaccine. La giornata continua con la partenza per la vigna, la raccolta, un rinfresco con degustazione di succo d’uva per i bimbi e, ovviamente, la pigiatura dell’uva con i piedi.

Cantina Romana, Località Barroeri 16 – Dogliani (CN)

Emilia Romagna

L’Emilia Romagna è una regione d’Italia molto apprezzata per i suoi vini, a partire dal Lambrusco, e non manca di proporre iniziative per le famiglie davvero interessanti e sfiziose.

Castello di Gropparello

La vendemmia al Castello di Gropparello si svolge tutte le domeniche di settembre. I bambini vengono coinvolti nella vendemmia e possono pigiare a piedi nudi l’uva in grandi tinozze di legno.

Castello di Gropparello, Parco del Castello di Gropparello ingresso Via Roma 82/1 – Gropparello (PC)

Tenuta Bettozza, Sasso Marconi

Anche Tenuta Bettozza, a Sasso Marconi, rinnova l’appuntamento con la vendemmia per le famiglie e per i bambini fino a fine settembre. È previsto un gustoso pranzo alle 12:45, seguito dalla vendemmia alle 15:00 con pigiatura dell’uva per i bimbi. Ci saranno anche animazione, giochi, disegni e pittura.

Tenuta Bettozza, Via Moglio 50 – Sasso Marconi (BO)

Toscana e Umbria

Il Centro Italia accoglie molti vigneti e nelle varie regioni sono state organizzate, anche quest’anno, vendemmie a portata di bambino.

Tenuta Torciano, Ulignano

La Tenuta Torciano di Ulignano (frazione di San Gimignano) ospita un’esperienza di vendemmia guidata rivolta a tutta la famiglia, per apprendere informazioni e nozioni interessanti sul mondo del vino. Aperta anche ai bambini, prevede raccolta dell’uva, una visita nelle varie aree operative dell’azienda e una degustazione rilassante con pranzo.

Tenuta Torciano, Via Crocetta 18 – San Gimignano (SI)

Vendemmia di una volta Vigneto di Saio, Assisi

Spostiamoci in Umbria con la Vendemmia di una volta, organizzata dal Vigneto di Saio di Assisi. Un percorso alla scoperta del vino e della viticoltura per tutta la famiglia che include anche la pigiatura dell’uva con i piedi e un picnic in vigna a pochi passi dalla Basilica di San Francesco.

Vigneto di Saio, Via Campiglione 94/A – Assisi (PG)

Lazio

Fare la vendemmia con i bambini a Roma e nel Lazio è facile grazie all’impegno delle tenute e delle aziende vinicole che ogni anno, in questo periodo, aprono le loro porte ai curiosi visitatori. Di seguito, qualche indirizzo di cui prendere nota.

Azienda vitivinicola Donnardea, Ardea

A circa 20 km da Roma, l’Azienda Vitivinicola a conduzione familiare Donnardea organizza la Vendemmia dei bambini tutti i sabati e tutte le domeniche di settembre. I bimbi possono partecipare a laboratori, seminari e dimostrazioni pratiche inerenti l’antica arte della vendemmia. Sono previste anche degustazioni dei migliori vini italiani per gli adulti.

Azienda Vitivinicola Donnardea, Via Fosso di Valle Caia 7 – Ardea (RM)

Agriturismo Il Solengo, Montelibretti

Un altro indirizzo da segnare in agenda per fare la vendemmia con i bambini nel Lazio è l’Agriturismo Il Solengo. L’appuntamento è per tutti i sabati fino a metà ottobre. I bambini possono raccogliere l’uva nel vigneto e pigiarla per poi raccogliere il mosto.

Agriturismo Il Solengo, Via Cupicci 1 – Montelibretti (RM)

Abruzzo

La vendemmia con i bambini in Abruzzo si fa a Cantine Aperte in Vendemmia, evento previsto per domenica 29 settembre e domenica 6 ottobre. A organizzare l’evento è l’Azienda La Vinarte che propone raccolta dell’uva a mano, pigiatura a piedi nudi e con torchio, tra degustazioni e musica popolare.

Azienda La Vinarte, Via Provinciale della Rocca 17 – Santa Maria Imbaro (CH)

Campania

Se vi state chiedendo dove fare vendemmia con i bambini in Campania, abbiamo selezionato per voi due location – rispettivamente nell’avellinese e nel salernitano – entrambe molto accattivanti.

Tenuta Cavalier Pepe, Sant’Angelo All’Esca

La Tenuta Cavalier Pepe, nel cuore dell’Irpinia, organizza per i bambini giornate di vendemmia ogni fine settimana fino al 20 ottobre. I piccoli potranno cimentarsi nella raccolta dei grappoli e nella pigiatura. Ci saranno anche degustazioni di vini per gli adulti e di marmellate per i bambini.

Tenuta Cavalier Pepe, Via Francesco de Sanctis – Sant’Angelo All’Esca (AV)

Vendemmia degli gnomi all’Oasi Vivinatura Lago Sele, Eboli

Per una vendemmia originale e diversa dal solito, l’Oasi Vivinatura Lago Sele organizza la Vendemmia degli gnomi, fino al 29 settembre. Il programma prevede passeggiata nel bosco con gli gnomi, distribuzione di una box di benvenuto per i bambini (che include anche il kit dello gnomo), pigiatura nei tini e picnic con ascolto della storia di Aceto e Fata Vendemmia.

Oasi Vivinatura Lago Sele, Santa Cecilia Località Torretta – Eboli (SA)

