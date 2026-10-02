La vendemmia è un’occasione imperdibile per far trascorrere ai bimbi un’intera giornata a contatto con la natura, impegnandoli in attività come la recisione dei grappoli, la loro raccolta e, ovviamente, la pigiatura dell’uva a piedi nudi. Si tratta di una delle cose da fare in autunno con i bambini più suggestive e caratteristiche. Nel nostro Bel paese sono davvero tante le aziende vinicole e le tenute che permettono di assistere a questa antica tradizione, al Nord, al Centro e al Sud.

Nella maggior parte dei casi alla vendemmia si abbinano anche altre attività didattiche o ludiche, pranzi al sacco e merende. Il periodo della vendemmia generalmente è previsto per il mese di settembre, ma in alcune zone d’Italia è possibile vendemmiare fino a fine ottobre.

Perché la vendemmia didattica è un’esperienza perfetta per i più piccoli

La vendemmia ha alle spalle una tradizione antica e conserva quindi una forte valenza storica e culturale. Con il passare degli anni le tecniche si sono evolute, ma ormai da qualche tempo si stanno riscoprendo quelli che in passato erano veri e propri rituali come la pigiatura con i piedi e la raccolta a mano.

Molte aziende agricole e fattorie didattiche propongono ogni anno, generalmente nei mesi di settembre e ottobre, attività esperienziali destinate a tutta la famiglia volte a far rivivere la magia della vendemmia.

Questa attività agricola è uno strumento didattico in piena regola: unisce gioco e apprendimento, rispetto per la natura e spirito di condivisione. Durante la raccolta e la pigiatura i bambini mettono alla prova i loro sensi. Toccando la buccia degli acini e la terra affinano il tatto, mentre osservano i colori dell’autunno, assaggiano l’uva e respirano l’odore del mosto scoprendo, tra una foglia che scricchiola e i vari rumori della natura, suoni mai sentiti prima.

Trascorrendo alcune ore a stretto contatto con la terra e osservando da vicino gli insetti che popolano la vigna, i bambini – specialmente se abituati alla vita in città – maturano una diversa sensibilità nei confronti dell’ecosistema. La vendemmia, inoltre, non è un’attività individuale ma di gruppo. Vendemmiare è un modo come un altro per imparare a collaborare e a socializzare.

Di seguito, gli appuntamenti ancora in corso da non perdere per il 2026 divisi per regione.

Trentino Alto Adige

Il Trentino Alto Adige è una regione colma di bellezze naturalistiche in cui la tradizione vinicola è molto radicata, quindi non sorprende che la vendemmia sia un momento particolarmente sentito e che venga celebrato con iniziative ad hoc, tra cui alcune adatte ai bimbi.

Consorzio turistico Piana Rotaliana, Königsberg

Tempo di Vendemmia è un’iniziativa promossa dal Consorzio turistico Piana Rotaliana Königsberg di Mezzolombardo, tra Trento e Bolzano. Tra passeggiate per i vigneti e degustazioni, tutta la famiglia può provare l’emozione unica di fare la vendemmia. L’evento proseguirà fino a fine ottobre.

Consorzio turistico Piana Rotaliana Königsberg, Corso del Popolo 35 – Mezzolombardo (TN)

Festa dell’Uva, Merano

La Festa dell’Uva di Merano, di scena nei giorni dal 16 al 18 ottobre, ha alle spalle una storia secolare. Al termine della vendemmia, i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi nel segno delle tradizioni altoatesine tra balli, canti, giochi e piatti tipici.

Festa dell’Uva di Merano – Merano (BZ)

Veneto

Il Veneto è una delle regioni con più antica tradizione vinicola italiana. Tra le sue colline troviamo infatti vigneti che producono vini molto noti come Lugana, Bardolino, Colli Euganei, solo per citarne alcuni. La vendemmia è dunque un momento topico per questa zona e ci sono tanti posti dove andare con i bambini.

Bardolino, Festa dell’Uva e del Vino

La Festa dell’Uva e del Vino di Bardolino si terrà fino al 5 ottobre. Un’iniziativa adatta sia ai grandi che ai più piccoli, pensata per riscoprire le antiche tradizioni contadine. Tra spettacoli teatrali, convegni, mostre e incontri tematici, l’evento è uno dei più attesi dell’anno.

Festa dell’Uva e del Vino – Bardolino (VR)

Lombardia

In Lombardia sono stati organizzati numerosi eventi in occasione della vendemmia 2026. Poco fuori Milano oppure nelle altre province, gli appuntamenti da segnare in agenda non mancano di certo.

Zerbosco, Montù Beccaria

È consigliata ai bambini a partire dai 2 anni la vendemmia didattica di Zerbosco. Una giornata in una vera azienda vinicola che concilia divertimento e conoscenza. Sono previste raccolta, pigiatura a piedi nudi e visita alla cantina.

Zerbosco, Frazione Zerbo 1A – Montù Beccaria (PV)

Piemonte

Le Langhe, in Piemonte, sono una splendida cornice per il rito della vendemmia, tra panorami mozzafiato e stradine immerse nella natura. Le iniziative in programma faranno sicuramente felici i vostri bimbi.

Festa della Vendemmia, Cuneo

Cascina Fontanette in provincia di Cuneo propone fino al 4 ottobre la Festa della Vendemmia. I visitatori potranno cimentarsi nella raccolta e nella pigiatura manuale, tra musica e degustazioni. Per i bambini sono previste anche attività creative come body painting e spettacoli di animazione.

Cascina Fontanette, Via Stazione 31 – Santo Stefano Belbo (CN)

Toscana

Il Centro Italia accoglie molti vigneti e nelle varie regioni sono state organizzate, anche quest’anno, vendemmie a portata di bambino. Tra le più suggestive quelle che hanno luogo in Toscana tra le colline del sienese e nel grossetano.

Tenuta Torciano, Ulignano

La Tenuta Torciano di Ulignano (frazione di San Gimignano) ospita un’esperienza di vendemmia guidata rivolta a tutta la famiglia, per apprendere informazioni e nozioni interessanti sul mondo del vino. Aperta anche ai bambini, prevede raccolta dell’uva, una visita nelle varie aree operative dell’azienda e una degustazione rilassante con pranzo.

L’evento andrà avanti fino al 10 novembre.

Tenuta Torciano, Via Crocetta 18 – San Gimignano (SI)

Merenda del Vignaiolo, Saturnia

Fino al 25 ottobre, tutti i giorni (ore 15:00, 15:30, 16:00) la Fattoria La Maliosa accoglie la Merenda del Vignaiolo, un’occasione per tornare bambini e assaporare l’atmosfera della vendemmia.

Facendo merenda con pane, uva, vino e zucchero, bambini, ragazzi e adulti potranno vivere in prima persona la raccolta dell’uva e seguirne tutte le fasi di trasformazione fino al prodotto finito: l’inebriante vino maremmano.

Fattoria La Maliosa, fraz. di, Località Podere Monte Cavallo – Saturnia (GR)

Campania

Se vi state chiedendo dove fare vendemmia con i bambini in Campania, abbiamo selezionato per voi due location – rispettivamente nell’avellinese e nel salernitano – entrambe molto accattivanti.

Tenuta Cavalier Pepe, Sant’Angelo All’Esca

La Tenuta Cavalier Pepe, nel cuore dell’Irpinia, organizza per i bambini giornate di vendemmia ogni fine settimana fino al 18 ottobre. I piccoli potranno cimentarsi nella raccolta dei grappoli e nella pigiatura. Ci saranno anche degustazioni di vini per gli adulti e di marmellate per i bambini.

Tenuta Cavalier Pepe, Via Francesco de Sanctis – Sant’Angelo All’Esca (AV)

Consigli pratici per la giornata: come vestirsi e cosa portare con sé



I bambini devono indossare indumenti comodi e che si possono sporcare, quindi è preferibile scegliere per loro abiti che non siano nuovi di zecca o comunque di cui non devono preoccuparsi troppo. Sono consigliati t-shirt e pantaloni corti, cui eventualmente aggiungere una felpa se le giornate sono ormai troppo fresche.

Per quanto riguarda le scarpe, meglio indossare delle scarpe chiuse. Vanno bene sia le scarpe da ginnastiche che gli stivali di gomma. Un cappello e un K-Way possono tornare utili, così come un cambio completo da indossare al termine della vendemmia, qualche asciugamano e delle buste di plastica per riporre scarpe e abiti utilizzati per la giornata.

Molte aziende agricole e fattorie didattiche forniscono un piccolo kit del vendemmiatore che include cestino, forbici e qualche snack. Per evitare imprevisti si consiglia di informarsi per sapere se è prevista una merenda o se è incluso il pranzo. Se così non dovesse essere, basta equipaggiarsi con una borraccia d’acqua e un paio di piccoli spuntini.

Per fare la vendemmia di solito si paga una quota di partecipazione (i prezzi sono piuttosto contenuti) che copre l’attività in sé, gli strumenti e, come anticipato, spesso anche una merenda o un pranzo al sacco. È richiesta quasi sempre la prenotazione perché i posti sono nella maggior parte dei casi limitati.

Contattare la struttura prescelta con qualche giorno di anticipo permette di ultimare velocemente questi dettagli di carattere pratico. Allo stesso modo conviene verificare, al momento della prenotazione, l’età consigliata: le vendemmie accolgono, in genere, i bambini a partire dai 3-4 anni e sempre sotto la supervisione di un adulto.

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In breve La vendemmia è per i bambini un’occasione unica di apprendimento oltre che un momento di gioia e convivialità. Organizzano attività di questo tipo molte aziende agricole e fattorie didattiche, abbinando a momenti come la raccolta e la pigiatura workshop e laboratori. Tutto ciò che occorre è un abbigliamento comodo. Bisogna quasi sempre prenotare ed è prevista una quota di iscrizione.

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