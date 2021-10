Durante la pandemia Covid-19 abbiamo imparato a dare la giusta importanza a lavare bene le mani. Un’operazione che troppo spesso viene fatta in modo fin troppo frettoloso. Ora, una ricerca portata avanti da alcuni fisici britannici e pubblicata sulla rivista Physics of Fluids rivela la durata necessaria garantirsi una pulizia ottimale: bastano 20 secondi per lavare bene le mani eliminando virus e batteri, ma occorre metterci un buon vigore. E questo vale per tutta la famiglia.

Alla base un modello matematico

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori britannici si sono serviti di un modello matematico capace di prendere in esame i maccanismi più importanti alla base del lavaggio delle mani e valutarne il tempo minimo per debellare impurità, virus e batteri. In pratica, gli studiosi hanno utilizzato delle superfici ondulate, che rappresentavano le mani e, funzionando su due dimensioni utilizzando una pellicola di liquido, le hanno sfregate tra loro simulando il lavaggio.

Agire in profondità sulle impurità

Attraverso questo modello, i ricercatori sono riusciti a scoprire come, durante il lavaggio, le impurità delle mani rimangano intrappolate tra la superficie ruvida e irregolare delle mani. Occorre dunque un vigore maggiore per eliminarle, ma anche un flusso d’acqua sufficientemente forte per rimuovere le particelle incastrate. Anche perché, le due forse si condizionano a vicenda, con la forza dell’acqua che dipende dal movimento delle mani.

L’importanza dell’energia

Come spiegato da Paul Hammond, una delle prime firme dello studio, muovendo le mani troppo lentamente o dolcemente si vanifica l’impatto che la forza dell’acqua può avere sulla particella intrappolata tra i tessuti. Un’azione energica è fondamentale per liberare le impurità ed eliminarle, così da riuscire a lavare bene le mani in 20 secondi. E questo vale in casa come quando ci si trova fuori casa, sia per gli adulti sia per i bebè.

