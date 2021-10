Alzarsi ogni mezz’ora è il segreto dello star bene

Il segreto dello star bene? Prendersi una pausa regolare dalla sedentarietà e alzarsi ogni mezz’ora dalla sedia. Che si sia al lavoro magari in smart working oppure nel tempo libero si stia guardando la Tv, leggendo o semplicemente riposando sul divano alzarsi anche per poco basta per aiutare a migliorare i livelli di zucchero nel sangue e la salute in generale. È questo il consiglio che arriva da uno studio svedese del Karolinska Institutet pubblicato sull’American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

Movimento minimo ma a cadenza regolare

Dai dati raccolti basta anche un modesto intervento di tre minuti ogni 30 minuti in termini di attività fisica per ottenere un piccolo miglioramento della glicemia e delle fluttuazioni di zucchero nel sangue. «Interrompere anche per poco uno stile di vita sedentario» evidenzia Erik Naslund, l’autore senior dello studio «offre benefici metabolici positivi ed è per questo che si caldeggia anche un movimento minimo, ma a cadenza regolare». Nella vita pratica, Naslund suggerisce che alzarsi più volte durante i periodi in cui si sta seduti produce maggiori benefici che alzarsi una volta sola per più tempo.

Meno zucchero e colesterolo cattivo nel sangue

Per tre settimane, il team di ricerca ha seguito 16 adulti obesi che conducevano uno stile di vita sedentario o avevano un lavoro per il quale stavano seduti tutto il giorno. Per 10 ore al giorno, un fitness tracker ha ricordato ogni 30 minuti a ciascun partecipante di alzarsi e muoversi. Durante periodi di attività di tre minuti, le persone coinvolte nello studio hanno svolto attività di intensità da bassa a moderata come camminare o salire le scale. I ricercatori hanno confrontato i dati di coloro che erano attivi nelle pause obbligate con quelli di un gruppo che invece non faceva pause. È emerso che i primi avevano livelli di colesterolo Ldl, cioè cattivo, più bassi e livelli di zucchero nel sangue altrettanto inferiori, oltre che meno picchi e cali nella glicemia. Le pause di attività, tuttavia, non hanno migliorato la tolleranza al glucosio complessiva per la quale evidentemente non erano sufficienti pochi minuti di movimento.

Le attività consigliate

Va bene alzarsi ogni mezz’ora ma che cosa fare nei tre minuti di attività? Basta semplicemente camminare a passo veloce nella stanza oppure fare un paio di rampe di scale. In alternativa si può salire e scendere dalle punte dei piedi una ventina di volte, un esercizio che per altro serve per mettere in moto la circolazione che rallenta quando si sta seduti.

Un’idea FARE LA BICICLETTA DA SDRAIATI Il top del movimento da fare nella pausa di 3 minuti? Alzare le gambe in aria e pedalare nel vuoto, ottimo movimento per sollecitare il circolo venoso e linfatico e scongiurare la pesantezza alle gambe.

Fonti / Bibliografia Three weeks of interrupting sitting lowers fasting glucose and glycemic variability, but not glucose tolerance, in free-living women and men with obesity | American Journal of Physiology-Endocrinology and MetabolismUnder free-living conditions, breaking sitting modestly increased activity behavior. Breaking sitting was insufficient to modulate glucose tolerance or the skeletal muscle lipidome. Activity breaks...

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.