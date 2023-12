Weekend sulla neve con i bambini: le mete a dimensione famiglia

Ci sono bambini che amano la neve, altri che hanno un po’ di timore delle piste innevate: in ogni caso, avvicinare i bambini al mondo dello sci e dello snowboard è un compito che richiede pazienza e prudenza, oltre a qualche piccolo accorgimento per non spegnere il loro entusiasmo. Proprio per questo motivo a volte è meglio affidare i bimbi ad un esperto maestro di sci, oltre a scegliere delle destinazioni a misura di bambino: vediamo insieme alcune delle più belle mete per un weekend sulla neve con i bambini!

Le mete per un weekend sulla neve in Trentino

Il Trentino è di sicuro una delle regioni più ricche di località sciistiche innevate e di piste a misura di bambino. Scopriamo alcune delle più belle!

Andalo – Fai della Paganella

Nelle località di Andalo e Fai della Paganella potrete trovare diverse scuole di sci con maestri preparati che insegneranno ai bambini a sciare in sicurezza e divertendosi. Ci sono poi parchi giochi sulla neve con giostre e gonfiabili, piste di snow-tubing e piste per slittini, gommoni e bob. Quando sarete stanchi di sciare, avrete inoltre la possibilità di pattinare sul ghiaccio o di fare una gita nel bosco su una slitta tirata da cavalli. Da non perdere la BiblioIgloo, una biblioteca trasparente in mezzo ai campi da sci.

Val di Fiemme

Anche in Val di Fiemme preparatissimi maestri di sci accompagnano i bambini nei loro primi passi sulla neve in un paesaggio da fiaba. Finito di sciare, i piccoli potranno divertirsi nello ski-kindergarden con tapis roulant, tubby e slittini. Nella valle ci sono poi quattro parchi dove trascorrere del tempo divertendosi: il Regno di Cermislandia sull’Alpe Cermis a Cavalese, Bip Club a Pampeago, il Regno dei Draghi a Predazzo e la Tana degli Gnomi – Laricino Park a Bellamonte.

Val di Fassa

In Val di Fassa ci sono tante opzioni per poter trascorrere un weekend sulla neve con i bambini. A partire dai tre anni i bimbi potranno infatti giocare nei parchi giochi sulla neve tipici del Trentino, i kindergarden, dove personale esperto si prenderà cura dei bambini proponendo giochi e animazione tra piste per slittini, snow-tubing, gonfiabili e tappeti elastici. Per i più grandicelli non mancano maestri di sci esperti e piste adatte per ogni livello di abilità.

Madonna di Campiglio

Madonna di Campiglio non ha bisogno di presentazioni: questa località delle Alpi offre tante possibilità per un weekend sulla neve con i bambini adatte davvero a tutte le esigenze. Praticamente tutte le scuole di sci della zona offrono formule specifiche per i piccoli sciatori tra i 6 e i 13 anni e corsi baby per i piccolissimi, che potranno imparare a sciare divertendosi. Non solo sci: nel miniclub La Baita del Bimbo vengono proposte tante attività divertenti, mentre chi ha finito di sciare può regalarsi una corsa sulla slitta tirata dai cani, una visita ad una fattoria didattica invernale, laboratori didattici, giochi e visite guidate.

Alpe di Siusi, Alto Adige

Questa località fa parte del comprensorio Dolomiti Superski ed è perfetta per una settimana bianca con i bambini o per un weekend sulla neve con tutta la famiglia. Molte delle piste da sci della zona sono adatte ai bambini per le loro pendenze dolci, per i tracciati semplici e per l’ambiente tranquillo e soleggiato. I più esperti potranno invece provare la Seiser Alm Ronda, il cosiddetto volo delle streghe: consiste in sette stazioni lungo le piste da sci dover provare attrazioni divertenti come il fun park per bambini o gli impianti di speedtrap e selftimer.

Weekend sulla neve con i bambini in Lombardia

Anche la Lombardia è una regione ricca di mete sciistiche tutte da scoprire insieme ai nostri bambini!

Pontedilegno – Passo del Tonale

Questo famoso comprensorio lombardo offre piste facili e molto lunghe che saranno la gioia di sciatori principianti e di livello intermedio. In località Valena e Valbiolo troviamo i tracciati più adatti ai bambini, con percorsi che permetteranno loro di impratichirsi con gli sci. Per i più piccoli c’è il Fantaski Leolandia, un parco giochi sulla neve che comprende anche servizi di miniclud e di babysitting e dove è possibile partecipare a lezioni di sci adatte al loro livello.

Bormio

Bormio si trova nel cuore dell’Alta Valtellina e offre campi scuola dedicati ai bambini e aree sulla neve a loro dedicate. Tra le attrazioni spiccano il Funslope e il Family Park. Il primo è un divertente percorso fatto di onde e curve paraboliche, mentre il Family Park dispone di una struttura per il freestyle ricca di slide, salti e trick alla portata di tutti. Non manca nemmeno il Gormiti Park, dove fare i primi passi sugli sci o lanciarsi in emozionanti discese in slittino.

Weekend sulla neve con i bambini in Valle d’Aosta

La tranquilla Valle d’Aosta offre molte possibilità di trascorrere delle belle giornate sulla neve con i bambini.

Torgnon

Torgnon è una tranquilla località della Valle d’Aosta che potrebbe essere perfetta per una settimana bianca con i bambini. Qui le piste sono assolate per tutta la giornata e i tracciati delle piste da sci non sono troppo difficili; un Winter Park, inoltre, permetterà ai vostri bambini di divertirsi con campo scuola, tapis roulant e discese su cui sfrecciare con i ciambelloni. Per i più piccoli, poi, c’è una Baby Area con scivoli gonfiabili, tappeti elastici e tyrolienne.

Breuil – Cervinia

In questo comprensorio sciistico ci sono molte aree dedicate ai bambini. Il Campetto Cretaz, ad esempio, offre una pista di pattinaggio e un Kid Zone Fun Park, un parco giochi sulla neve riservato ai bambini fino a 10 anni di età, che potranno divertirsi con scivoli, gonfiabili e altre attrazioni. A Plan Maison, inoltre, è attivo un tapis roulant per tutte le età che permette ai piccoli sciatori di lanciarsi in discese a tema con percorsi figurati.

Vacanze sulla neve con i bambini in Piemonte

Le località in cui trascorrere un weekend sulla neve con i bambini non mancano nemmeno in Piemonte!

Limone Piemonte

Quella di Limone Piemonte è una meta sciistica perfetta per un weekend sulla neve con i bambini. La Riserva Bianca offre tante piste adatte ad ogni livello, dai principianti ai più esperti, mentre a Limone un Kinderpark accoglierà i più piccoli per i primi passi sugli sci e tanti giochi divertenti. Se volete allontanarvi per un pomeriggio dalle piste, inoltre, potreste visitare il bordo di Vernante, chiamato il Paese di Pinocchio grazie ai murales a tema che decorano le sue strade.

Bardonecchia

Bardonecchia si trova in Alta Val di Susa, a circa 1300 metri di altitudine. Qui è facile trovare scuole di sci per partecipare a lezioni individuali o di gruppo per ogni livello di esperienza per poter muovere i primi passi sugli sci oppure migliorare le proprie capacità. Per i più piccoli c’è anche anche una pista di snowtubing e un kindergarten dove fino ai cinque anni si potrà prendere confidenza con la neve insieme a maestri professionisti.

Weekend sulla neve con i bambini in Abruzzo

Anche nell’Italia centrale è possibile sciare e divertirsi sulla neve con i bambini; l’Abruzzo, in particolare, è una regione ricca di mete interessanti per tutta la famiglia. Il comprensorio Skipass Alto Sangro è il più grande della regione, con i suoi oltre 100 chilometri di piste che si snodano tra Roccaraso, Pescasseroli e Pescocostanzo. Qui i bambini potranno partecipare alle prime lezioni di sci oppure semplicemente divertirsi sulla neve, ad esempio nel Kinderheim di Montepratello dove potranno giocare con gonfiabili, scivoli e altalene oppure a Scivolandia, a Pizzalto, un simpatico asilo sulla neve gestito da personale esperto. A Coppo dell’Orso un parco giochi sulla nece offre 8 piste da snowtubing e bob, giostre e aree ristoro, mentre a Campo Felice un parco giochi sulla neve farà felici i bambini con castelli gonfiabili, discese in slittino, bob e snowtubing.

In copertina foto di Aiky82 da Pixabay

