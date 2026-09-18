I jeans premaman rappresentano una valida alternativa ai classici jeans e sono pensati per accompagnare la futura mamma e farla sentire a proprio agio anche quando la pancia diventa molto ingombrante.

Sono comodi e permettono di vestirsi in modo casual e stiloso per l’intera gestazione, complice la versatilità che solo il denim sa garantire. Il mercato mette a disposizione tanti modelli tra cui poter scegliere, molti di più rispetto al passato, così da accontentare un po’ tutti i gusti e soddisfare diverse esigenze.

I jeans premaman con la fascia sono i più confortevoli in assoluto e sono consigliati soprattutto per la fine della gravidanza. Sono molto apprezzati dalle future mamme anche i jeans premaman senza fascia, che prevedono inserti elastici esclusivamente laterali, e quelli con coulisse regolabile. Tra le migliori marche si distinguono Kiabi e Prénatal, affiancate da Mango e H&M.

Provare in negozio prima di acquistare è preferibile per accertarsi della vestibilità, mentre se si compra online è d’obbligo armarsi di metro da sarta e prestare attenzione alla tabella misure per non sbagliare taglia.

Da quale mese si possono indossare

Come tutti gli altri capi per vestirsi in gravidanza, i jeans premaman si possono indossare in qualsiasi momento della gestazione. Si tratta, infatti, di una scelta soggettiva correlata alle proprie esigenze in termini di comfort e ovviamente a come il proprio corpo sta cambiando.

In linea generale, però, le donne introducono i jeans premaman a partire dal 4° o 5° mese di gravidanza, quando la pancia inizia a essere visibile e i soliti jeans non si allacciano più o comunque stringono risultando scomodi.

Il nostro consiglio è scegliere cosa è meglio per sé e per la propria gravidanza, assecondando le sensazioni personali e i cambiamenti della propria fisicità. Alcune mamme, per esempio, preferiscono non indossare i jeans per l’intera gravidanza e optano per capi di abbigliamento alternativi come abitini e leggings.

Altre acquistano jeans non premaman in taglie più grandi, ovviamente a vita bassa o addirittura da portare sbottonati. Se non volete rinunciare ai jeans sappiate, però, che negli ultimi mesi sarà impossibile (o comunque molto difficile) indossare modelli in denim che non siano pensati appositamente per chi ha il pancione.

Come trovare la taglia giusta durante i nove mesi

Individuare la taglia giusta per i jeans premaman è davvero semplice. I brand specializzati in abbigliamento maternity, infatti, disegnano e progettano i loro capi tenendo conto dello spazio necessario alla crescita della pancia. Basta scegliere la propria taglia abituale, tenendo sempre d’occhio quelli che sono i cambiamenti delle forme del corpo.

Cerchiamo di capire come regolarsi nei vari trimestri. Nel primo trimestre il corpo non va incontro a grandi cambiamenti, ma può subentrare una sensazione di gonfiore che rende fastidiosi i pantaloni. Una soluzione momentanea, perfetta per questo frangente, è l’utilizzo di un estensore per bottoni che permette di sfruttare i jeans abituali allentando la tensione a livello dell’abbottonatura. Questi estensori si trovano facilmente anche online e tornano davvero utili nelle prime settimane di gravidanza.

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Nel secondo trimestre la maggior parte delle donne passa all’abbigliamento premaman. La pancia si fa più rotonda ed evidente, quindi è importante scegliere jeans che la avvolgano senza stringere e fare pressione sui vasi sanguigni. A seconda della propria fisicità è possibile scegliere tra jeans con fascia o senza. La taglia da scegliere, se ci si affida ai brand premaman, è quella abituale.

Il terzo trimestre richiede massimo sostegno per il pancione, che si fa pesante e raggiunge dimensioni davvero grandi. I modelli con la fascia alta sono i più indicati e, anche in questo caso, va benissimo la propria taglia pre-gravidanza.

Attenzione, però. Per non commettere errori è bene considerare l’aumento di peso complessivo: se si aspettano dei gemelli, per esempio, potrebbe esserci bisogno di salire di una taglia.

Soprattutto se si ha intenzione di acquistare online, quindi, è bene usare un metro da sarta per misurare la larghezza dei fianchi nel loro punto più largo e le cosce. A questo punto bisogna semplicemente confrontare la circonferenza del proprio bacino in centimetri con la tabella taglie che tutte le marche (premaman e non) mettono a disposizione dei consumatori sui loro e-shop. Così facendo sbagliare taglia è praticamente impossibile.

Guida all’acquisto: i dettagli da controllare prima di comprare

Come anticipato, esistono in commercio due categorie di jeans premaman che differiscono tra loro per il tipo di supporto che offrono alla pancia delle future mamme.

Quelli con fascia alta (chiamati anche over-the-belly) coprono interamente la pancia arrivando quasi sotto il seno. La fascia è realizzata in maglia elastica quindi si adatta alle forme senza costringere.

Kiabi, Jeans premaman taglio mom. Prezzo: 25,00€ su kiabi.it

Prénatal, Pantaloni larghi in denim chiaro. Prezzo: 39,99€ su prenatal.com

Adatti al secondo e al terzo trimestre, sono consigliati soprattutto per la stagione autunnale e invernale. Possono essere percepiti come pesanti, invece, con il caldo estivo. La fascia all’occorrenza si può piegare su se stessa, risultando invisibile.

H&M, MAMA Straight Ankle Jeans. Prezzo: 39,99€ su hm.com

Ci sono poi i jeans premaman con fascia bassa o con inserti elastici (i cosiddetti under-the-belly o side-panel). Alcuni prevedono degli elastici ai lati della vita, altri frammenti di maglia elasticizzata laterali che avvolgono i fianchi. Vanno indossati al di sotto della pancia e molte mamme li preferiscono a quelli con fascia alta specialmente durante l’estate perché li trovano meno impegnativi.

H&M, MAMA Straight Low Waist Jeans. Prezzo: 39,99€ su hm.com

Mango, Jeans diritti premaman. Prezzo: 49,99€ shop.mango.com

Accanto a queste due macro-categorie se ne colloca un’altra, ovvero quella dei jeans premaman con coulisse. Dalla vita completamente elasticizzata e con coulisse regolabile, possono essere portati al di sopra o al di sotto del pancione.

H&M, MAMA Pantaloni ampi con vita a sacchetto. Prezzo: 34,99€ su hm.com

Prénatal, Pantaloni a zampa premaman denim grigio. Prezzo: 26,99€ su prenatal.com

La scelta oggi è molto ampia anche in termini di fit. Ci sono jeans premaman wide leg, ossia a palazzo e dalla gamba larga e morbida, e jeans premaman skinny elasticizzati comodi come leggings. Non mancano i modelli più particolari come i flare cropped e i barrel, attualmente di grande tendenza.

Kiabi, Jeans premaman wide leg. Prezzo: 29,00€ su kiabi.it

Mango, Jeans flare crop premaman. Prezzo: 49,99€ su shop.mango.com

Kiabi, Pantaloni in denim premaman taglio barrel. Prezzo: 29,00€ su kiabi.it

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In copertina Foto di Nikita Korchagin Via Pexels.com

In breve Usare jeans premaman, quindi specifici per la gravidanza, è consigliato specialmente negli ultimi mesi. Ci sono sia modelli con fascia alta che modelli senza fascia, da portare a vita bassa. Sono molto comodi anche i jeans premaman con coulisse. Prénatal, Kiabi, H&M e Mango sono tra le marche più apprezzate dalle future mamme.