Che si tratti di un matrimonio, di un battesimo o di una comunione, scegliere il giusto look da cerimonia in gravidanza può essere complicato, soprattutto negli ultimi mesi.

Gli abiti restano la soluzione ideale per vestirsi in gravidanza, nonché la più pratica perché non richiedono grande impegno in termini di abbinamenti. A fare la differenza è la scelta del taglio giusto: quelli stile impero e con linea svasata ben si adattano alle esigenze delle donne in dolce attesa.

Non mancano le alternative, dalle jumpsuit ai completi con pantaloni palazzo che scendono morbidi accompagnando la figura. Affidarsi ai brand di abbigliamento premaman è consigliato, anche se nei primi mesi di gestazione è possibile vestirsi tranquillamente nei negozi abituali prendendo alcuni accorgimenti.

Abiti eleganti e comodi

Quando si è in gravidanza il corpo attraversa molti cambiamenti. I più evidenti sono quelli che coinvolgono il basso ventre, che si fa più pronunciato, e in secondo luogo il seno, che si ingrandisce facendo guadagnare una o più taglie nell’arco dei 9 mesi di gestazione.

Anche le altre parti del corpo tendono ad ammorbidirsi, per cui è importante indossare abiti che siano sì eleganti, quindi adatti a un contesto formale come una cerimonia, ma anche comodi e morbidi.

I tessuti leggeri e impalpabili come georgette e chiffon sono i più adatti, insieme a quelli elasticizzati come il jersey e la viscosa. Per quanto riguarda i modelli, gli abiti da cerimonia premaman stile impero sono tra i più apprezzati dalle donne in gravidanza. Il taglio sotto il seno divide l’abito in due parti: un corpetto, generalmente più avvitato, e una gonna ampia e fluida che accarezza la pancia.

I più comodi in assoluto sono gli abiti chemisier, con cinturino sotto il seno e a incrocio. Sono davvero pratici e possono essere utilizzati anche nel periodo dell’allattamento.

Bonprix, Abito premaman e da allattamento con stampa floreale. Prezzo: 49.99€ su bonprix.com

Bonprix, Abito di chiffon da cerimonia. Prezzo: 45,99€ su bonprix.com

Herzmutter, Abito Lungo per la maternità e la Gravidanza. Prezzo: 49,99€

Il taglio sotto il seno può essere sia orizzontale che a triangolo, particolarmente comodo negli ultimi mesi di gravidanza. Gli scolli a V moderati sono quelli che più valorizzano il décolleté, che diventa florido e generoso. Un altro modello da prendere in considerazione è l’abito ad A o a trapezio dal taglio svasato. Questa tipologia di abito si allarga verso il fondo ma risulta leggermente più aderente al corpo.

Se il punto di forza della futura mamma sono le spalle è bene metterle in mostra. Gli abiti con scollo all’americana e incrociati dietro il collo, in questo caso, rappresentano la scelta migliore.

H&M, MAMA Maxiabito voluminoso. Prezzo: 44,99€ su hm.com

Mango, Vestito stampato con collo all’americana. Prezzo: 99,99€ su mango.com

Outfit modaioli

I primi mesi della gravidanza sono quelli che più permettono di sbizzarrirsi e di giocare con gli outfit, scegliendo look modaioli che si discostano dal classico abito da cerimonia.

Nel primo trimestre il pancino è ancora poco evidente e la maggior parte delle donne non sperimenta grandi cambiamenti fisici. È quindi possibile indossare capi di abbigliamento non troppo diversi dal solito, riutilizzando qualcosa che fa già parte del proprio guardaroba oppure acquistando qualcosa della propria taglia abituale.

Le tute eleganti da cerimonia, per esempio, sono ormai da alcuni anni un must e molti brand le inseriscono nelle loro collezioni.

Attesa Maternity, Miranda P. Tuta premaman in viscosa stampata a pois. Prezzo: 165,90€ su attesa.it

Le jumpsuit possono essere indossate anche quando la pancia diventa più morbida se scelte con taglio sotto il seno e con pantaloni che non fasciano troppo l’addome.

Prenatal, Jumpsuit premaman nera maniche corte. Prezzo: 39,99€ su prenatal.com

H&M, MAMA Tuta Halterneck. Prezzo: 39,99€ su hm.com

Chi non ha ancora rivelato di essere in gravidanza e non vuole dare nell’occhio può indossare un abito midi o un tubino corto, magari facendo layering con un coprispalle, una stola dalle linee ampie o un blazer over.

Un’idea di tendenza? Gonna satin, top lingerie e un maxi blazer in stile mannish a completare il look.

H&M, MAMA Gonna in satin con bordo in pizzo. Prezzo: 34,99€ su hm.com

H&M, MAMA Top con pizzo. Prezzo: 34,99€ su hm.com

Mango, Blazer Revers Impunture. Prezzo: 3000,00€ su mango.com

Abbinamenti con pantaloni

Chic ed eleganti, i look da cerimonia con pantaloni sono anche comodi e molto versatili. Pensiamo ai tailleur e ai coordinati: trattandosi di spezzati, i capi che li compongono possono essere sfruttati sia in combo che da soli.

Per la stagione estiva sono consigliati i completi composti da top e pantaloni, da portare con una giacca se la cerimonia prevede un rito in chiesa e c’è quindi bisogno di tenere coperte le spalle.

Mango, Pantaloni maglia wideleg. Prezzo: 69,99€ su mango.com

Mango, Top asimmetrico maglia sottile. Prezzo: 49,99€ su mango.com

H&M, MAMA Set in jersey goffrato 2 pezzi. Prezzo: 39,99€ su hm.com

Se la gravidanza è agli inizi, come abbiamo già sottolineato, non è necessario adottare accortezze particolari. Dopo il primo trimestre l’aspetto del look che va studiato con maggiore attenzione è, invece, la scelta dei pantaloni. I modelli a palazzo sono l’ideale, soprattutto se si hanno problemi di gambe stanche e doloranti e mal si sopportano gli indumenti attillati.

H&M, MAMA Set 2 pezzi in maglia traforata. Prezzo: 59,99€ su hm.com

Meglio acquistare dei pantaloni con elastico in vita o con coulisse, che risultino morbidi e regolabili per assecondare eventuali problemi di gonfiore.

Attesa Maternity, Viola M – Casacca kimono premaman in viscosa con laccetti. Prezzo: 119,90€ su attesa.it

Attesa Maternity, Guendalina LG – Pantalone premaman a palazzo. Prezzo: 115,90€ su attesa.it

Colori e stampe

Non ci sono colori da evitare per i look da cerimonia in gravidanza. I colori scuri come il blu sono consigliati anche alle donne in dolce attesa, specialmente per la sera. La maggior parte dei brand che si occupa di abbigliamento premaman, però, punta su palette dai colori chiari e tenui, in particolar modo per le cerimonie che hanno luogo di giorno.

Il rosa cipria, l’azzurro polvere e il verde salvia, così come il glicine e il giallo burro, sono tutti colori pastello desaturati che ben si armonizzano con la bellezza radiosa delle future mamme.

Via libera, soprattutto per le cerimonie estive, a colori vibranti come l’arancio, il color terracotta, il magenta e il verde smeraldo. Sono nuance luminose e brillanti che valorizzano la pelle abbronzata e si addicono alle grandi occasioni che numerose si susseguono nella bella stagione.

Non sono di certo bandite le fantasie, ma in questo il caso il discorso si fa più spinoso. Motivi geometrici e stampe a righe, per esempio, potrebbero non risultare donanti e non valorizzare le rotondità della dolce attesa. Meglio scegliere fantasie astratte o stampe floreali, tra l’altro sempre di grande tendenza.

Gli accessori che non possono mancare

Gli accessori impreziosiscono il look e aggiungono quel twist che fa la differenza. Anche l’abito più minimal ed essenziale acquista un’allure glamour se abbinato a una bella borsetta.

Le tendenze di quest’anno suggeriscono per gli eventi e le cerimonie modelli davvero particolari e ricercati, come clutch in madreperla e pochette interamente rivestite di piume e paillettes.

Mango, Pochette effetto perlato. Prezzo: 49,99€ su mango.com

Corios, Pochette con piume. Prezzo: 35,99€

La scelta delle scarpe è fondamentale, e non solo per questioni di stile. Trovare delle scarpe comode da indossare in gravidanza, specialmente eleganti, può risultare difficile.

Gioseppo, Ballerine intrecciate in pelle. Prezzo: 54,92€

Se non si sopportano i tacchi sono consigliate ballerine e slingback, insieme ai sandali bassi gioiello per l’estate. Meglio non indossare calzature rasoterra ma sempre leggermente rialzate per ammortizzare il peso e non gravare sulla schiena.

Marco Tozzi, Sandalo donna Feel Me. Prezzo: 38,78€

Sandali e scarpe con il tacco medio sono un buon compromesso per slanciare la figura ma stare comunque comode.

Melluso, Sandalo in pelle cut-out nude. Prezzo: 129,90€

I tacchi più adatti alla gravidanza, in particolar modo quando ci si avvicina al termine, sono quelli larghi che garantiscono una camminata stabile e sicura.

In copertina Foto di Freepik.diller Via Magnific.com

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In breve I look da cerimonia in gravidanza devono essere eleganti ma comodi. Abiti stile impero e chemisier sono l’ideale per chi ha il pancione, così come i completi che prevedono i pantaloni palazzo e le jumpsuit dalle linee morbide. Attenzione agli accessori, in particolar modo alle scarpe: i tacchi non sono banditi, ma è meglio sceglierli larghi e non troppo alti.