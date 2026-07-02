Una scelta mirata e attenta dei sandali estivi per la gravidanza può fare davvero la differenza nella routine quotidiana delle future mamme. A partire dal secondo trimestre, infatti, molte donne si ritrovano a fronteggiare il problema dei piedi gonfi e questa condizione è destinata a peggiorare in estate, per via del caldo.

A prescindere dall’estetica e dai gusti personali, ci sono dei requisiti da tenere sempre presenti in fase di acquisto. I sandali per la gravidanza non devono essere né alti né completamente rasoterra. È importante che non ci siano stringhe da allacciare o cinturini alla caviglia (a meno che non si abbia la fortuna di avere ancora le caviglie sottili), mentre sono di aiuto fasce elastiche e fibbie regolabili. La pianta deve essere larga e la suola antiscivolo per ridurre al minimo il rischio di cadute.

Sandali comodi: Birkenstock e Geox tra le migliori marche

Birkenstock è una delle marche che, più frequentemente, vengono scelte dalle donne incinte durante il periodo estivo. Tra le novità dell’estate l’iconico modello Gizeh rivisitato in chiave floreale: i sandali infradito più venduti del marchio sono decorati da tante piccole applicazioni tridimensionali a fiore che li rendono romantici e femminili.

Birkenstock, Gizeh Flower Embellishment. Prezzo: 150,00€ su birkenstock.com

Tra i sandali donna comodi da usare in gravidanza si distinguono anche i sandali Birkenstock Arizona, tra i modelli bestseller e ormai vero e proprio classico senza tempo del periodo estivo. Questi sandali ciabatta con due fibbie regolabili sul collo del piede sono comodissimi e garantiscono un buon sostegno per la schiena.

Il merito è del plantare con forma anatomica che avvolge la pianta prendendosi cura delle articolazioni, quali caviglie e ginocchia. A seconda delle misure dei propri piedi, è possibile scegliere tra pianta stretta e pianta larga per avere un sostegno completo del peso e maggiore equilibrio, complice una base di appoggio più estesa.

Birkenstock, Sandali Arizona. Prezzo: 79,94€

I modelli a ciabatta sono facili da indossare e quindi molto pratici per le donne incinte che, specialmente negli ultimi mesi della gravidanza, non riescono ad abbassarsi in completa autonomia. Le fibbie regolabili sono l’ideale perché assecondano i cambiamenti dei piedi risultando confortevoli nonostante il gonfiore.

Se piace il modello a ciabatta di Birkenstock, sono tanti i brand a proporre alternative ugualmente valide per affrontare il periodo della gravidanza. Le ciabatte Geox Brionia, per esempio, sono dotate di suola traspirante e di fibbie regolabili. La tomaia non è foderata e risulta molto fresca anche nelle giornate estive più torride. Il modello con borchie è di grande tendenza quest’estate.

Geox, Brionia Sandali donna. Prezzo: 58,91€

Anche Lola Casademunt propone un sandalo flat molto pratico e non per questo meno glamour, caratterizzato da cinghie decorate con dettagli metallici e da un design comodo e versatile. La suola ammortizzata assicura comfort estremo a ogni passo.

Lola Casademunt, Sandalo Piatto con Cinghie e Dettagli Metallici. Prezzo: 109,00€ su lolacasademunt.com

A tutto comfort con Skechers e Teva

Un altro fattore da tenere in considerazione è la tipologia di materiale. I migliori sandali estivi per la gravidanza sono quelli realizzati in materiali morbidi semisintetici o naturali e soprattutto traspiranti Questi si adattano meglio alla forma del piede e lo fanno sudare di meno. Una buona idea è scegliere modelli senza stringhe, laccetti o cinturini alla caviglia. Le fasce larghe a incrocio, che avvolgono il piede senza soffocarlo, sono un buon compromesso.

Modelli di questo tipo si trovano sia nella grande distribuzione che nelle collezioni di brand specializzati nella produzione di calzature comode come Skechers. I sandali On-The-Go 600 sono dotati di plantare ammortizzato ed ergonomico per non gravare sulla schiena, mentre le fasce a incrocio sono elastiche e si adattano alla forma del piede.

Skechers, On-The-Go 600 Infradito. Prezzo: 49,95€

I nuovi Skechers Reggae Slim sono il compromesso ideale tra stile casual e sportivo. La linea si distingue per la suola flessibile ammortizzata, cinturini elasticizzati e plantare Memory Foam. Si tratta di calzature vegane e lavabili in lavatrice.

Skechers, Reggae Slim. Prezzo: 46,99€

Sono molto apprezzati dalle donne in gravidanza anche i sandali donna Teva. Nascono come calzature da trekking, ma sono così comodi e colorati che è un peccato non indossarli in città. I cinturini e le fibbie sono regolabili, quindi non stringono i piedi, e la suola è antiscivolo.

Teva, Original Universal Sandali Donna. Prezzo: 55,98€

C’è poi un plus: tutti i modelli Teva sono ecosostenibili, in quanto realizzati in Repreve, un’innovativa fibra sostenibile ricavata dalla plastica riciclata.

Teva, Hurricane Sandali Donna. Prezzo: 80,59€

Sandali estivi fashion in gravidanza: i trend del momento

La comodità è la prima caratteristica da ricercare quando ci si approccia all’acquisto di sandali estivi per la gravidanza. Ciò non significa, però, che le future mamme debbano rinunciare allo stile. Ogni stagione ha i suoi trend e quelli per quest’estate mettono d’accordo proprio tutte conciliando praticità e glam.

Ricordano molto le Boston di Birkenstock – tra i modelli più acquistati e gettonati degli ultimi anni – queste ciabatte donna stile sabot di Biomodex. Come tutte le creazioni del brand, sono comodissime e anatomiche.

Biomodex, Startek Ciabatta. Prezzo: 45,00€

Sono tornate alla ribalta anche le Crocs, gli zoccoli-sabot più comodi (e stilosi) di sempre. Sono realizzati con un materiale molto particolare: né plastica né gomma come potrebbe sembrare, ma una speciale miscela di resina a cellule chiuse chiamata Croslite. Questa caratteristica rende gli zoccoli Crocs estremamente leggeri e antiscivolo, oltre ad assicurare un’ottima resistenza agli odori e all’umidità e un’ammortizzazione superiore a quella delle comuni scarpe.

Crocs, Zoccoli Unisex. Prezzo: 31,99€

Per le amanti dello stile romantico, via libera a leziosi fiocchi e a silhouette più sottili. I sandali Bowy di Doctor Scholl hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono caratterizzati da un maxi fiocco iperfemminile. Il plantare in sughero ed ergonomico rende confortevole la camminata e tiene il piede ben saldo nella giusta posizione.

Doctor Scholl, Sandalo Bowy. Prezzo: 49,96€

In gravidanza non sono da sottovalutare neppure le espadrillas, purché siano aperte sui lati e facili da mettere. Toni Pons ha una selezione molto ricca di modelli comodi e pratici ma glam perfetti per la dolce attesa.

Toni Pons, Etna Sandalo cross platform. Prezzo: 71,25€

Sandali estivi eleganti

Possono presentarsi delle occasioni in cui occorrono necessariamente delle scarpe eleganti adatte all’uso in gravidanza, magari per eventi che richiedono un look da cerimonia.

Le scarpe con il tacco alto andrebbero evitate perché obbligano a una postura scomoda e possono provocare cadute e slogature, oltre che aggravare il gonfiore dei piedi. Al contempo, è bene ricordare che anche le scarpe completamente basse, come i sandali rasoterra, sono da evitare specialmente se si ha in programma di doverle indossare per molte ore di seguito.

Le zeppe basse sono un buon compromesso e anche i sandali con tacco basso o medio (al massimo di 4-6 centimetri) sono solitamente ben tollerati dalle donne incinte.

Queen Helen, Sandali Zeppa Strass. Prezzo: 24,95€

Per le occasioni che prevedono un dresscode più elegante i sandali infradito con tacco o con zeppa sono una valida soluzione alternativa, soprattutto se scelti in versione gioiello. Nei negozi e online si trovano molti modelli preziosi, firmati da brand come Queen Helena. Sceglieteli senza cinturino alla caviglia o al massimo con cinturino elastico o solo posteriore per riuscire a indossarli in modo agevole.

Queen Helena, Sandali Gioiello Infradito Tacco Basso Strass. Prezzo: 55,00€

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In breve I sandali estivi per la gravidanza devono essere prima di tutto confortevoli, dalla calzata solida in modo da garantire supporto e stabilità. Meglio evitare i cinturini alla caviglia e prediligere, invece, i modelli regolabili. Per le occasioni eleganti si consigliano zeppe comode e tacchi larghi medi o bassi.