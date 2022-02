Alcol in gravidanza: quali i danni al cervello dei bambini?

Il consumo di alcol in gravidanza è estremamente rischioso, perché può esporre non solo la mamma, ma anche il bebè a conseguenze pericolose. In particolare, induce delle alterazioni nello sviluppo del cervello() del feto, che possono provocare diversi disturbi nel bambino una volta nato. L’ennesima conferma arriva da uno studio condotto da un team di ricercatori austriaci dell’Università di Vienna, presentato al meeting annuale della Radiological Society of North America (RSNA), che ha “fotografato” i danni cerebrali dei feti di gestanti dedite al consumo di alcolici.

Lo studio su 500 future mamme

Lo studio ha coinvolto 500 donne incinte, tutte fra la 20a e la 37a settimana di gravidanza. Le partecipanti sono state invitate a rispondere a un questionario che aveva lo scopo di indagare sul loro stile di vita e sulle loro abitudini e, in particolare, di capire se alcune di loro consumassero alcolici durante la gravidanza.

Dall’analisi dei risultati è emerso che ben 51 donne avevano l’abitudine di bere alcol nonostante lo stato di gravidanza. Gli autori hanno sottoposto questo gruppo di partecipanti e un gruppo di controllo, costituito da un numero simile di donne che però non bevevano alcolici, a una risonanza fetale, un esame che permette di analizzare il cervello del feto. Lo scopo era capire se l’abitudine di bere alcolici durante la gestazione potesse essere nociva per lo sviluppo cerebrale del bambino.

Confermate le alterazioni

L’analisi delle risonanze fetali ha mostrato discrepanze significative fra i due gruppi. Il cervello dei feti delle donne che consumavano alcol in gravidanza presentavano diverse differenze strutturali rispetto al cervello dei feti di donne che non bevevano. Queste differenze erano presenti in svariate regioni del cervello.

Quello di questo studio non è un risultato che stupisce perché gli effetti nocivi del consumo di alcol in gravidanza sono noti da anni. Gli autori della ricerca hanno spiegato che è probabile che l’esposizione del feto all’alcol si associ a uno sviluppo anomalo del suo cervello.

Questo potrebbe aiutare a capire come mai i bambini che sono stati esposti agli alcolici durante la gestazione e sviluppano la sindrome feto-alcolica possono andare incontro a ritardi nel linguaggio, problemi comportamentali e disturbi dell’apprendimento.

Da sapere! Il consumo di alcol durante la gravidanza può causare diverse conseguenze. Per esempio, può associarsi a un aumentato rischio di aborto, parti pretermine e sottopeso alla nascita e può predisporre i bambini a problemi di attenzione e iperattività, deficit cognitivo, malformazioni di vario tipo.

