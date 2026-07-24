L’estate mette alla prova l’organismo di tutti in generale, quello delle gestanti in modo particolare. Questi i consigli della dottoressa Laura Mazzotta, medico estetico, specialista in Igiene e Medicina Preventiva e Nutrizione Clinica presso il Poliambulatorio AEsthe Medica di Ferrara per l’alimentazione in estate in gravidanza. Essenziale innanzitutto idratarsi bene e seguire la dieta mediterranea, puntando sulla qualità senza “mangiare per due”.

Pasti piccoli e frequenti prevengono cali pressori e problemi digestivi, tutelando anche la sicurezza alimentare. Una corretta alimentazione in gravidanza in estate non serve soltanto a controllare il peso, ma rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione per la salute della mamma e del bambino.

Ogni gravidanza è però diversa: eventuali patologie come diabete gestazionale, ipertensione, anemia o particolari esigenze nutrizionali richiedono un piano alimentare personalizzato, da definire insieme al ginecologo e al nutrizionista. Le indicazioni generali sono un valido punto di partenza, ma non sostituiscono mai il parere del professionista che segue la gravidanza.

Cosa mangiare

L’aumento delle temperature in estate favorisce una maggiore perdita di liquidi e sali minerali attraverso la sudorazione, mentre i cambiamenti fisiologici nei nove mesi rendono più frequenti disturbi come stanchezza, gonfiore alle gambe, pressione arteriosa più bassa, digestione lenta e senso di pesantezza. A questo si aggiunge il maggiore fabbisogno nutrizionale necessario per sostenere la crescita del bambino. Questo va sempre ricordato però non significa “mangiare per due”, bensì nutrirsi meglio e con maggiore attenzione alla qualità degli alimenti.

L’alimentazione in gravidanza in estate deve avere come obiettivo quello di mantenere un buon stato di idratazione, garantire tutti i nutrienti indispensabili allo sviluppo fetale e, allo stesso tempo, evitare i rischi legati sia alle infezioni alimentari sia alla conservazione non corretta dei cibi, più frequenti quando le temperature sono elevate.

La dieta ideale per la futura mamma continua a essere quella mediterranea: ricca di frutta e verdura di stagione, cereali integrali, legumi, pesce, olio extravergine di oliva e proteine magre. I pasti dovrebbero essere piccoli ma frequenti, distribuiti nell’arco della giornata, così da evitare lunghi digiuni che potrebbero accentuare nausea, cali glicemici o pesantezza digestiva.

L’idratazione rappresenta uno degli aspetti più importanti. Nella maggior parte delle gravidanze è consigliabile assumere circa 2-2,5 litri di liquidi al giorno, salvo diverse indicazioni del ginecologo. L’acqua resta sempre la scelta migliore; possono contribuire anche tisane consentite in gravidanza (sempre previo parere medico), frutta fresca e verdure ricche di acqua come cetrioli, zucchine, pomodori, anguria e melone.

I cibi consigliati

L’alimentazione in gravidanza in estate dovrebbe privilegiare alimenti facilmente digeribili e ricchi di vitamine, fibre e minerali.

Sono particolarmente indicati:

frutta fresca di stagione (anguria, melone, pesche, albicocche, prugne)

verdure crude ben lavate e disinfettate oppure cotte

cereali integrali

legumi

pesce ben cotto due o tre volte alla settimana

carni bianche

uova completamente cotte

latticini e formaggi preparati con latte pastorizzato

frutta secca in piccole quantità.

Primo trimestre

Nel primo trimestre molte donne convivono con nausea, vomito, alterazioni del gusto e riduzione dell’appetito. In questa fase può essere utile:

consumare piccoli pasti ogni 2-3 ore

preferire alimenti secchi al risveglio, come fette biscottate o crackers

al risveglio, come fette biscottate o crackers scegliere pasti semplici e poco elaborati

assumere alimenti ricchi di vitamina B6, naturalmente presente in cereali integrali, legumi, banana e carne bianca

naturalmente presente in cereali integrali, legumi, banana e carne bianca continuare un’adeguata integrazione di acido folico secondo prescrizione medica.

in estate risultano spesso meglio tollerati piatti freddi come insalate di cereali integrali con verdure cotte, pollo oppure legumi, sempre preparati e conservati correttamente.

Secondo trimestre

Generalmente l’appetito migliora e aumenta il fabbisogno di proteine, calcio, ferro e acidi grassi essenziali. È il momento ideale per costruire pasti completi ed equilibrati.

Ogni pranzo o cena dovrebbe contenere:

una quota di carboidrati complessi

proteine di qualità

abbondanti verdure

olio extravergine d’oliva.

Sono molto utili:

pesce azzurro ben cotto

legumi

yogurt naturale

formaggi freschi da latte pastorizzato

verdure a foglia verde

frutta ricca di vitamina C, che facilita l’assorbimento del ferro.

Terzo trimestre

Negli ultimi mesi di gravidanza diventano più frequenti reflusso gastroesofageo, digestione lenta e senso di sazietà precoce. Per questo motivo è consigliabile:

ridurre le porzioni

aumentare il numero dei pasti

evitare pasti abbondanti nelle ore serali

limitare alimenti molto grassi o piccanti

mantenere un buon apporto proteico

continuare a garantire un adeguato apporto di ferro e calcio.

Anche la stipsi, molto frequente in questa fase, può essere contrastata con una buona idratazione, fibre alimentari da verdura, frutta e cereali integrali e una regolare attività fisica compatibile con la gravidanza.

Cosa evitare

Alcuni alimenti devono essere evitati durante tutta la gravidanza, indipendentemente dalla stagione:

carne e pesce crudi

sushi e carpacci

salumi crudi come prosciutto crudo, speck, bresaola e salame (salvo diversa indicazione del medico in presenza di adeguata immunità verso la toxoplasmosi)

latte crudo

formaggi ottenuti da latte non pastorizzato

uova crude

maionese artigianale con uova crude

germogli crudi

frutta e verdura non accuratamente lavate

bevande alcoliche.

È inoltre opportuno evitare le bevande zuccherate: l’acqua rimane la bevanda ideale per soddisfare l’aumentata sete estiva. Da moderare anche l’assunzione di caffeina, attenendosi alle raccomandazioni del ginecologo.

A cosa fare attenzione

In estate aumentano i rischi di contaminazioni batteriche e di tossinfezioni alimentari. Gli alimenti deperibili non dovrebbero rimanere fuori dal frigorifero troppo a lungo, soprattutto durante picnic, giornate al mare o viaggi.

È fondamentale inoltre lavare accuratamente frutta e verdura, soprattutto se consumate crude, utilizzando abbondante acqua corrente ed eventualmente prodotti specifici per la disinfezione degli alimenti secondo le indicazioni riportate in etichetta.

Idee menu settimanale estivo

Lunedì

Colazione : yogurt greco con avena e pesche

: yogurt greco con avena e pesche Spuntino : albicocche

: albicocche Pranzo : insalata di farro con zucchine, pomodorini e pollo

: insalata di farro con zucchine, pomodorini e pollo Merenda : mandorle e una mela

: mandorle e una mela Cena: merluzzo al forno con patate e verdure

Martedì

Colazione : pane integrale con ricotta e marmellata senza zuccheri aggiunti

: pane integrale con ricotta e marmellata senza zuccheri aggiunti Spuntino : melone

: melone Pranzo : pasta integrale con pomodoro e basilico, insalata

: pasta integrale con pomodoro e basilico, insalata Merenda : yogurt

: yogurt Cena: frittata ben cotta con zucchine e pane integrale

Mercoledì

Colazione : latte o bevanda vegetale fortificata e cereali integrali

: latte o bevanda vegetale fortificata e cereali integrali Spuntino : pesca

: pesca Pranzo : riso integrale con ceci e verdure

: riso integrale con ceci e verdure Merenda : frutta fresca

: frutta fresca Cena: petto di tacchino alla piastra con verdure grigliate

Giovedì

Colazione : yogurt con frutti di bosco ben lavati

: yogurt con frutti di bosco ben lavati Spuntino : una banana

: una banana Pranzo : cous cous integrale con verdure e pollo

: cous cous integrale con verdure e pollo Merenda : noci

: noci Cena: orata al forno con zucchine

Venerdì

Colazione : pane integrale con crema 100% di frutta secca

: pane integrale con crema 100% di frutta secca Spuntino : anguria

: anguria Pranzo : pasta integrale con pesto leggero e pomodorini

: pasta integrale con pesto leggero e pomodorini Merenda : yogurt

: yogurt Cena: lenticchie con verdure e pane integrale

Sabato

Colazione : yogurt con frutta fresca

: yogurt con frutta fresca Spuntino : prugne

: prugne Pranzo : insalata di riso integrale con tonno al naturale, mais e verdure

: insalata di riso integrale con tonno al naturale, mais e verdure Merenda : frutta

: frutta Cena: pollo al forno con patate e insalata

Domenica

Colazione : pancakes integrali con frutta fresca

: pancakes integrali con frutta fresca Spuntino : pesca

: pesca Pranzo : pasta con ragù di verdure e parmigiano

: pasta con ragù di verdure e parmigiano Merenda : yogurt

: yogurt Cena: salmone ben cotto con verdure e pane integrale

Foto di Matilda Wormwood

In breve In estate le future mamme dovrebbero seguire i principi della dieta mediterranea portando in tavola frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre ben cotte. Fare pasti piccoli e frequenti aiuta a prevenire nausea, digestione lenta e cali di pressione. È fondamentale poi evitare cibi crudi o poco sicuri per proteggersi da possibili infezioni.

Fonti / Bibliografia AEsthe Medica Ferrara, Dott. Laura Mazzotta - Chirurgia Estetica FerraraPoliambulatorio specializzato in Medicina Estetica e cura della Pelle. Direttore Sanitario Laura Mazzotta. Per appuntamenti 05321771571

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