Beauty routine corpo in estate: prodotti che rinfrescano e consigli per stare bene

La beauty routine per il corpo ha una stagionalità. I bisogni della pelle, infatti, cambiano al cambiare delle condizioni metereologiche esterne. In estate l’obiettivo principale è rinfrescarsi per vincere il caldo che, in particolar modo in città, crea una situazione di disagio. Vediamo insieme, quindi, come adeguare la beauty routine alla stagione estiva, quali sono i prodotti migliori da usare per ritrovare freschezza e i consigli preziosi per stare bene.

Tips per mantenere la pelle elastica e idratata

Il sole e il caldo, sommati agli sbalzi di temperatura e all’aria secca dei locali condizionati, prosciugano le riserve idriche della cute. Ancora più facilmente del solito può succedere, quindi, che la pelle si ritrovi secca e spenta, in alcuni punti persino ruvida e inspessita. Una condizione che suggerisce di puntare sull’idratazione per la beauty routine del corpo in estate. Il passaggio chiave resta l’applicazione dopo la doccia di una formula idratante che, per non dare fastidio con il caldo, dovrebbe avere una consistenza il più possibile leggera. Sono preziosi in questa direzione i fluidi a base di sostanze idratanti, ma anche di vitamine e sali minerali che offrono alla pelle una ricarica di energia e vitalità. La Crema Rivitalizzante Corpo & Mani della nuova linea Verbena de L’Erbolario ha un frizzante profumo agrumato e una formula con estratto e acqua distillata ricavata dalle foglie di verbena che rinfresca e tonifica. Aloe e acido ialuronico sono invece gli ingredienti a cui la Crema Corpo Idratante di Leocrema affida il compito di preservare per 48 ore l’idratazione della pelle assicurando con la sua leggerezza una piacevole sensazione di freschezza. Ha una consistenza leggera che si assorbe subito senza ungere il Latte Corpo Express Idrata&Profuma di Spuma di Sciampagna, in un pratico formato spray no gas che permette di vaporizzarlo in ogni punto del corpo, senza fatica. Nature’s nella sua nuova linea Giglio Marino propone la Crema Corpo Fluida che coccola la pelle ammorbidendola con una formulazione 96% naturale, mentre con un profumo fresco frizzante di verbena, giglio di mare e sale marino regala all’applicazione una piacevole sensazione di rivitalizzante freschezza. Note fresche e salate che riproducono tra le pareti di casa la fresca sensazione della brezza marina anche per Douglas Home Spa La Résidente Seathalasso Body Lotion, lozione leggera immediatamente assorbita dalla pelle.

Dopo una giornata di sole o comunque passata all’aria aperta si può affidare il gesto dell’idratazione a un doposole, formula messa a punto in maniera specifica per “dissetare” la pelle riarsa dal caldo. Il DopoSole Crema Gel Idratante Rinfrescante di Dermolab ha una consistenza fresca e non grassa e aiuta a ripristinare la naturale elasticità della cute prevenendo aridità e screpolature. Senza profumo e conservanti, nickel tested, il Latte Spray Doposole della linea Defence Sun di BioNike ha un’immediata azione rinfrescante che conforta le pelli più sensibili e intolleranti, anche quelle delle mamme in attesa. È leggero e freschissimo all’applicazione Aloe Vera Gel di Lovrén che sfrutta le proprietà emollienti, idratanti e calmanti dell’aloe.

Tips per rinfrescarsi e ritemprarsi

Se apportare idratazione è importante, altrettanto lo è evitare che la barriera protettiva della cute si impoverisca lasciando che l’acqua evapori dagli strati profondi della cute, alterando un equilibrio delicato e portando alla secchezza. Occorre, quindi, prestare attenzione alla doccia, gesto di profondo benessere durante la stagione calda, o meglio al detergente che si usa sotto il getto. La beauty routine per il corpo dell’estate suggerisce che sia delicatissimo, meglio se arricchito con sostanze emollienti che aiutano a ricompattare il film idrolipico che protegge la cute e ne preserva integra la funzione barriera. Saugella Intimo & Corpo con il suo sistema prebiotico si prende cura, con un unico gesto, di detergere con uguale dolcezza sia la pelle che le zone intime rispettandone i delicati equilibri, in tutte le fasi della vita, anche in gravidanza e in allattamento. È delicato, rispettoso della pelle ma anche dell’ambiente grazie alla sua formula solida il Gel Doccia Solido Basis Sensitive Lavera, pratico da portare in vacanza o da usare dopo la piscina grazie a una formula dolce che lava corpo e capelli insieme. Si può usare per tutta la famiglia, sin dalla nascita, Topialyse Olio Lavante di SVR, detergente cremoso in olio ad azione antisecchezza da usare sotto la doccia anche per detergere il viso, proposto anche nella pratica ricarica eco. «Il consiglio è comunque sempre quello, anche se fa molto caldo, di non passare sotto il getto freddo perché il corpo reagisce all’eccessivo shock termico alzando la temperatura» commenta Sara Colombari, docente di estetica, sul web come @ioelacosmetica. «Meglio una doccia tiepida che volendo si può concludere passando un getto freddo sulle gambe, dalle caviglie fino all’inguine per seguire il senso della circolazione e stimolarla».

Prodotti top per la beauty routine corpo in estate

Ma quali sono i cosmetici che non dovrebbero mancare nella beauty routine corpo in estate? Innanzitutto, i deodoranti che tengono a freno la formazione dei cattivi odori, offrendo non solo benessere ma anche sicurezza nelle azione quotidiane. Lycia Nature Vapo ha una formula vegana senza sali d’alluminio che garantisce freschezza fino a 48 ore e una frizzante profumazione di yuzu e zenzero. Nel caso di una pelle intollerante e allergica, e anche per quella ipersensibile delle mamme in gravidanza, Dermafresh propone il delicatissimo Alfa Latte. Il DeoDetergente Antiodore di Sauber è adatto anche alle pelli sensibili: tiene sotto controllo i cattivi odori da ascelle, mani e piedi e preserva la morbidezza della cute con miele di manuka, un particolare tipo di miele dalla Nuova Zelanda antibatterico, idratante e lenitivo.

Sempre per regalarsi un fresco benessere si può anche ricorrere alle acque profumate. Hanno una componente idratante che permette di combinare l’effetto rinfrescante immediato con un’azione emolliente che contribuisce a preservare il giusto livello di idratazione della cute. Tesori d’Oriente propone l’Acqua Profumata Aromatica ai sentori vivificanti di tè verde e verbena. Ha un esotico profumo di ananas Lost Paradise, l’acqua aromatica di Baïja che trasporta con la mente verso spiagge tropicali. Per le mamme in attesa dalla pelle molto delicata che hanno bisogno di prodotti con formule ultradolci senza profumazioni, il consiglio è quello di avere sempre con sé un’acqua termale come quella della linea Bariésun di Uriage per un effetto rinfrescante immediato, dalla testa ai piedi. Altrettanto delicata è l’Acqua Lenitiva di Mediterranea Pharma che si può vaporizzare su viso e corpo come immediato Sos ritemprante e addolcente. Ha una piacevole nota aromatica estiva e rinfrescante Nettare di Pesca Acqua Termale Spray Aquardens, ricca di oligoelementi che aiutano la pelle a mantenere equilibrio e benessere. In vacanza nei momenti in cui non ci si espone in maniera diretta al sole ci si può rinfrescare con una vaporizzazione di Fillerina Solare Acqua Spray: arricchita con acido ialuronico, potenzia l’idratazione della pelle perché non si inaridisca.

Anche in estate chi aspetta un bebè non può trascurare l’applicazione di un olio che aiuti a mantenere l’elasticità della pelle prevenendo il rischio di smagliature. Di Linea MammaBaby® fa parte l’Olio Corpo Multivitaminico: con una composizione perfettamente bilanciata di oli naturali dall’alta concentrazione vitamininica ha una spiccata azione tonificante. La prerogativa dell’olio, peraltro, è quella di poterlo applicare anche sulla pelle ancora umida, dopo la doccia: si stende velocemente e poi ci si avvolge in una salvietta in modo che penetri subito lasciando la pelle morbidissima. Il Baby Oil di Ambaduè è adatto anche per le mamme in attesa non solo per la sua formula dolcissima che calma, nutre e protegge ma anche per la profumazione studiata per infondere benessere. Skin Food Olio Secco Ultra Leggero di Weleda offre il nutrimento intensivo degli oli vegetali e degli estratti di viola del pensiero, calendula, rosmarino e camomilla bio, il tutto senza ungere.

Cosmetici effetto ice contro la pesantezza

Un altro dei fastidi tipici dell’estate sono sicuramente le gambe gonfie e pesanti, un problema che si accentua in gravidanza, soprattutto negli ultimi mesi, per via del peso del pancione. I prodotti specifici per le gambe a effetto ice sono un prezioso supporto. «Volendo si possono anche tenere in frigorifero per amplificare l’effetto freddo che regalano all’applicazione» commenta l’estetista. «Si applicano con un delicato massaggio, dal basso verso l’alto e possibilmente tenendo le gambe sollevate, se il volume della pancia in attesa lo consente». Il segreto di trattamenti crioterapici sta nella formula che combina estratti vegetali, come il mentolo, che hanno un naturale effetto rinfrescante con principi attivi come rusco, centella dall’azione drenante: attivano il microcircolo e favoriscono l’eliminazione dei liquidi e delle tossine che danno gonfiore.

Becos SuperBody Crema Gel Drenante Gambe Leggere si assorbe immediatamente, dando leggerezza e benessere con il suo deciso effetto ice. L’idrolato di menta è l’ingrediente chiave di Nuagemma Lozione Gambe Menta e Nocciola arricchita con olio di nocciola che nutre ammorbidendo la pelle. Pratica versione spray che consente un’applicazione facile anche per le mamme con il pancione per Crio Spray Gambe Leggere della linea Mar Morto di Bottega Verde a base di Sali del Mar Morto dalla forte azione drenante. L’azione defatigante del Gel Gambe Leggere di Biofficina Toscana è affidata, invece, all’estratto di eucalipto dal profumo vivificante. Agisce con decisione sul microcircolo il Drenante Gambe Criogel Intensivo di Somatoline Expert, prezioso anche per rimodellare le gambe in leggerezza.

Nel frigorifero possono essere tenuti anche i prodotti rinfrescanti per i piedi affaticati, altro inconveniente che facilmente si presenta nella stagione estiva. «Si possono applicare dopo un pediluvio con acqua tiepida alla quale si possono aggiungere prodotti specifici per la detersione dei piedi, evitando invece la classica manciata di sale che ha una forte azione disidratante sulla pelle» commenta Colombari. La Crema Piedi Rinfrescante Tecniwork contiene un pool di sostanze che alleggeriscono, come la canfora e il mentolo, insieme a ingredienti come l’olio di tea tree che, con la sua naturale azione antibatterica, aiuta a tenere sotto controllo problematiche tipicamente estive come le micosi. Fedua propone invece Foot Balm, balsamo idratante che rinfresca e rilassa con menta e uva: usato ogni giorno, dopo il pediluvio, aiuta anche a mantenere morbida la pelle, evitando ispessimenti e screpolature.

In sintesi La beauty routine per il corpo in estate punta a regalare freschezza e benessere nelle giornate più torride dell’anno. Parte, quindi, dalla doccia che suggerisce l’uso di un detergente molto delicato per non impoverire le difese della cute aggredita nella bella stagione da caldo e sole. Continua con l’idratazione, gesto chiave per l’equilibrio della pelle: fluidi leggeri, oli setosi che si assorbono subito e acque aromatiche arricchite con sostanze emollienti aiutano a mantenere il giusto livello di idratazione nella cute preservandola dalla secchezza. Tra i prodotti che rinfrescano vanno elencati anche quelli che aiutano ad alleggerire le gambe gonfie per il caldo. Tra i consigli per star bene va ricordato, infine, quello di affidarsi a un deodorante delicato per sentirsi sempre sicure, mentre per le mamme in attesa importante non trascurare l’applicazione quotidiana di una formula elasticizzante che prevenga il rischio di smagliature.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.