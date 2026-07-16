Ci sono donne che in gravidanza riscontrano difficoltà nell’utilizzare i profumi, anche quando si tratta del loro profumo del cuore. È una condizione fisiologica e molto diffusa che porta, inevitabilmente, a modificare le proprie abitudini in termini di fragranze.

I profumi che sono sempre piaciuti possono rivelarsi pesanti e invadenti quando si è incinte e alcune note olfattive risultano eccessivamente forti, perfino disturbanti.

Non è necessario rinunciare al profumo, ma torna utile alleggerirne l’intensità e moderare le vaporizzazioni. Ne abbiamo parlato con Stefania Marino, Fragrance Evaluator & Marketing Specialist, Studio Flera.

Profumi e gravidanza: un rapporto conflittuale

In gravidanza può subentrare una particolare condizione, nota come iperosmia gravidica, legata ai cambiamenti ormonali e in particolar modo all’innalzamento dei livelli di estrogeni e progestestone.

Tra i disturbi del primo trimestre più diffusi, consiste in una maggiore sensibilità agli odori. Un’avversione non solo nei riguardi di quelli sgradevoli ma anche verso tutti quegli odori che normalmente si apprezzano, come quelli dei cibi e dei profumi preferiti.

“È un fenomeno molto comune, soprattutto nel primo trimestre della gravidanza, e può modificare completamente il rapporto con il profumo” spiega Stefania Marino. “Fragranze amate fino al giorno prima possono improvvisamente risultare troppo intense o addirittura provocare nausea”.

Cosa fare in questi casi? Alcune donne incinte finiscono per rinunciare completamente all’utilizzo del profumo, ma in realtà è sufficiente prendere alcuni accorgimenti per tornane in sintonia con il proprio olfatto.

Non tutti i profumi sono uguali

I profumi vengono generalmente catalogati in base alla loro concentrazione di essenze, disciolte in base alcolica o in alcuni casi acquosa. La concentrazione varia dal 5% circa fino a oltre il 30% determinando intensità, persistenza e capacità di diffusione della fragranza.

Le principali tipologie sono:

Eau de Cologne : concentrazione intorno al 2-5% e profumazione fresca, leggera e poco persistente

: concentrazione intorno al Eau de Toilette : concentrazione tra l’8% e il 12%, scia delicata e persistenza moderata

: concentrazione scia delicata e persistenza moderata Eau de Parfum : concentrazione tra il 12% e il 18% , più resistenti e avvolgenti

: concentrazione , più resistenti e avvolgenti Extrait de Parfum: concentrazione che può arrivare fino al 20-40%, estremamente intensi e persistenti.

Stefania Marino, Fragrance Evaluator & Marketing Specialist, consiglia: “In presenza di una particolare sensibilità agli odori, come può accadere durante la gravidanza, è preferibile orientarsi verso acque profumate, Eau de Cologne o Eau de Toilette, che tendono a risultare più leggere. Nella maggior parte dei casi comunque, la sensibilità olfattiva tende a ridursi con il progredire della gravidanza”.

Attenzione, però, perché la concentrazione non è tutto. A fare la differenza sono anche la composizione della fragranza stessa e le materie prime utilizzate: “Esistono Eau de Parfum sorprendentemente leggere ed Eau de Toilette dalla scia piuttosto intensa. Il consiglio è provare il proprio profumo abituale durante la gravidanza, senza dare per scontato che continui a piacere come prima”.

Qualora il profumo di sempre dovesse risultare sgradito, ci si può orientare verso l’acquisto di una nuova fragranza virando verso caratteristiche olfattive differenti e più in linea con le esigenze del momento.

Le famiglie olfattive da preferire

Quando si parla di profumi, il gusto e la percezione sono estremamente soggettivi. Ciò non cambia in gravidanza, perché la risposta agli odori varia da donna a donna.

“Non esistono famiglie olfattive universalmente consigliate o da evitare“ spiega Stefania Marino. “Dal punto di vista percettivo, però, molte future mamme riferiscono di apprezzare maggiormente fragranze luminose, fresche e leggere”.

Risultano molto apprezzati i profumi esperidati, caratterizzati da note agrumate quali arancio dolce, limone e bergamotto. Piacciono anche gli aromatici a base di lavanda, camomilla e rosmarino. In gravidanza risultano piacevoli, inoltre, i floreali delicati, le note di tè e gli accordi acquatici, adatti in particolar modo al periodo estivo e in grado di trasmettere un’immediata sensazione di calma, freschezza e benessere.

Quali sono, invece, le famiglie olfattive che possono infastidire in gravidanza? “Possono risultare più impegnative composizioni molto ricche e avvolgenti, come le fragranze orientali o ambrate, gourmand, cuoiate o legnose e particolarmente intense. Anche alcune materie prime molto potenti, come oud, patchouli o note estremamente animali, possono risultare eccessive in presenza di ipersensibilità olfattiva. Non perché siano da evitare in gravidanza, ma semplicemente perché vengono percepite con maggiore intensità”.

Come usare il profumo in gravidanza

Anche le modalità di utilizzo del profumo ne cambiano la resa e influenzano la percezione di chi li indossa. In linea generale, è preferibile ridurre il numero di vaporizzazioni ed evitare di applicare la fragranza sulle zone più vicine al viso, come il collo o il décolleté.

Meglio spruzzare il profumo solo sui polsi o nell’incavo del gomito, per assicurarsi una scia avvolgente ma non invadente.

Ecco altre tips dell’esperta:

Il profumo preferito potrebbe non piacere più, ma solo temporaneamente. Spesso, terminata la gravidanza, si torna ad apprezzare esattamente le stesse fragranze Meglio testare sempre il profumo sulla pelle prima di acquistarlo. Attenzione agli oli essenziali in gravidanza: sono sostanze altamente concentrate e biologicamente attive. Naturale non significa innocuo e anche gli oli essenziali richiedono un utilizzo consapevole. Durante la gravidanza, soprattutto nel primo trimestre, è quindi consigliabile confrontarsi sempre con il proprio medico o con un professionista qualificato prima di utilizzarli. Quando il loro utilizzo è ritenuto appropriato, sono consigliati oli essenziali dal profilo delicato come limone, arancio dolce, mandarino, lavanda, camomilla e rosa.

I consigliati dalla Redazione

L’Erbolario ha ampliato la propria gamma di fragranze con una linea di acque profumate corpo e capelli senza alcol e con il 97% di ingredienti di origine naturale. Bamboo & Menta ha una profumazione freschissima e contempla le note olfattive menta, foglia di fico, gardenia, angelica, bamboo e iris. La formula contiene anche alcuni ingredienti funzionali come estratto di bamboo, estratto di menta acquatica e vitamina B3, rispettivamente dalle proprietà tonificanti, rinfrescanti e idratanti.

L’Erbolario, Bamboo & Menta Acqua Profumata Idratante Corpo e Capelli. Prezzo: 17,50€

Active Mist di Adesso Beauty è un’altra acqua profumata corpo e capelli da provare in gravidanza in quanto delicata e piacevolmente avvolgente. Con una formula composta per il 98,5% da ingredienti di origine naturale e senza allergeni, ha un profumo fiorito agrumato e una texture leggera che si assorbe in fretta. Tra gli ingredienti funzionali si distinguono l’estratto di hamamelis (proprietà riequilibranti e rinfrescanti) e l’estratto di melissa (proprietà rivitalizzanti).

Adesso Beauty, Active Mist. Prezzo: 22,00€ su adessobeauty.com

Le fragranze Caudalie sono tra le più vendute in farmacia e parafarmacia. Eau des Vignes è un’acqua profumata impalpabile, molto fresca ed elegante. Tra le note olfattive spiccano muschio bianco, bergamotto e iris. La formula, composta per il 92% da ingredienti di origine naturale, è dermatologicamente testata, vegan e senza coloranti artificiali.

Caudalie, Acqua Profumata Eau des Vignes. Prezzo: 22,90€ su caudalie.com

Perfumed Hair and Body Mist di Teaology: leggere, fresche e multitasking, queste acque profumate per corpo e capelli sono il tuo nuovo mai-più-senza quotidiano. Il loro superpotere? Sono nate per essere abbinate! Vaporizzate da sole o mixate tra loro danno vita a una fragranza esclusiva e 100% personalizzata.

Teaology, acque profumate per corpo e capelli. Prezzo: 19,00€ su teaologyskincare.com

Il muschio è anche uno degli ingredienti principali dell’acqua profumata corpo e capelli Calvin Klein Cotton Musk Hair & Body Perfume Mist. Insieme ai fiori bianchi, il muschio avvolge la pelle con una scia gradevole che sa di buono e di pulito.

Calvin Klein, Cotton Musk Hair & Body Perfume Mist. Prezzo: 20,90€

Costano poco e si trovano facilmente nella grande distribuzione le nuove acque corpo profumate Tesori d’Oriente. Passion Island Vaniglia e Fiori di Sale si ispira ai tramonti esotici e abbina alla sensualità e alla dolcezza della vaniglia il brio della salsedine. Da provare se si apprezzano i profumi vanigliati ma si è alla ricerca di qualcosa di più fresco e che non risulti stucchevole.

Tesori d’Oriente, Acqua Profumata Passion Island Corpo Vaniglia e Fiori di Sale. Prezzo: 4,99€

Può essere utilizzata anche in spiaggia Nuxe Sun Eau Délicieuse Parfumante, acqua profumata Nuxe che ricorda il profumo delle creme solari del brand. Le note olfattive principali sono arancio dolce, petit grain, cocco e fiori di tiaré abbinate a vaniglia e muschio.

Nuxe, Nuxe Sun Eau Délicieuse Parfumante. Prezzo: 17,99€

Helan Fior di Talco è un’acqua profumata idratante e rinfrescante che dona un’immediata sensazione di comfort. Profuma letteralmente di talco e, oltre a godere di una scia delicata e gradevole, si prende cura della pelle sfruttando l’azione di acido ialuronico, succo di aloe vera ed estratto di fiori di malva.

Helan, Fior di Talco Acqua Talcata Idratante Rinfrescante. Prezzo: 12,67€

Anche Nature’s propone un’acqua profumata che assolve funzione di trattamento. Peonia Segreta ha un raffinato profumo di peonia e rosa e, grazie agli estratti di peonia e rosa bio, idrata la pelle e la rinfresca.

Nature’s, Peonia Segreta Acqua Vitalizzante Peonia e Rosa Bio. Prezzo: 15,80€

Alcune note aromatiche sono davvero rilassanti e quasi terapeutiche. Basti pensare alla lavanda, insieme al legno di sandalo tra le note olfattive di Rituals The Ritual of Jing Pillow & Body Mist. Si tratta di un’acqua profumata per il corpo che può essere vaporizzata anche sul cuscino prima di andare a dormire per conciliare il sonno.

Rituals, The Ritual of Jing Pillow & Body Mist. Prezzo: 22,90€

Natura Acqua di Colonia Mamãe e Bebê è un’acqua di colonia davvero speciale. Perfetta per la gravidanza, può essere condivisa con il bambino sin dai suoi primi giorni di vita. Favorisce il rilassamento e abbina le note lavanda, bergamotto, mandarino, mughetto, muschio e sandalo. La formula è ipoallergenica, senza alcol e vegana.

Natura, Acqua di Colonia Mamãe e Bebê. Prezzo: 39,99€

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In copertina Foto di Freepik Via Magnifik.com

In breve Non esistono profumi specifici per la gravidanza perché la percezione degli odori è soggettiva. In presenza di iperosmia gravidica, però, sono consigliate le fragranze a bassa concentrazione di essenze (come acque profumate e Eau de Toilette). Meglio prediligere note fresche e non eccedere con le vaporizzazioni durante la giornata.

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