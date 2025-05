Protezione solare in città: buone abitudini da tenere a mente e creme da giorno

Man mano che la stagione avanza e il sole si fa più intenso è importante non dimenticarsi della protezione solare per evitare danni alla pelle e mettere un freno al processo di invecchiamento.

Una regola che vale in qualunque situazione ci si trovi, anche in città dove i raggi possono raggiungere le zone esposte semplicemente camminando per strada, fermandosi in un parco quando i bambini giocano, guidando o stando vicino ai finestrini di un autobus visto che le radiazioni Uva e Uvb possono attraversare il vetro.

Necessaria per tutti, la protezione solare quotidiana lo è a maggior ragione durante la gravidanza quando l’esposizione ai raggi per via del particolare quadro ormonale può favorire la comparsa di macchie scure. I solari per la città sono formulazioni leggere, che non ungono e non lasciano tracce: proteggono e insieme idratano e mantengono a lungo morbida la pelle.

Perché proteggersi anche in città

Usare un solare quando ci si espone è una buona abitudine che ormai molti sembrano adottare. Lo conferma una ricerca dall’Osservatorio Heliocare condotta su 1667 italiani che ha rilevato come il 93% utilizzi una protezione solare durante l’esposizione. Ma l’85% di chi mette uno schermo protettivo lo fa solo in situazioni particolari, in vacanza oppure quando fa sport all’aria aperta.

Dimenticando così che il sole può fare danni anche quando lo si prende in città. Si potrebbe dire persino soprattutto in città, visto che le ore di sole che si passano in un ambiente urbano, da maggio in poi quando l’irraggiamento diventa importante, spesso sono maggiori di quelle che si trascorrono in vacanza. In città, infatti, il sole si prende camminando per strada, sedendosi a un tavolino all’aperto di un bar, su una panchina al parco, ma anche facendo giardinaggio sul balcone, persino spostandosi in macchina o in autobus dal momento che i raggi Uv passano i vetri.

Le parti esposte come viso, collo, décolleté, braccia e mani sono quindi a rischio. Non tanto di scottarsi, a meno che non si resti sedute sulla panchina in un parco per ore guardando i bambini giocare, quanto di invecchiare prima del tempo favorendo la formazione di rughe e macchie scure. Senza dimenticare che un accumulo di radiazioni, prese giorno dopo giorno, può provocare alterazioni del DNA cellulare con conseguenze negative per l’intero organismo, favorendo in particolare lo sviluppo di tumori cutanei.

Come proteggersi, i consigli della dermatologa

«Dovrebbe passare il messaggio che proteggersi dai danni dei raggi Uv non è una raccomandazione legata alla stagione oppure un gesto da limitarsi ai giorni di vacanza o a quando si sta a lungo sotto il sole» commenta la dottoressa Ines Mordente, dermatologa e divulgatrice scientifica a Milano. «Decidere di proteggersi sempre dai raggi solari, che sono presenti tutto l’anno e agiscono purtroppo in modo silenzioso ma dannoso, è quindi un’attenzione importante che si rivolge a un organo esteso come la pelle, per altro molto vulnerabile».

Un discorso che vale in ogni fase della vita ma a maggior ragione in gravidanza. In attesa, infatti, la pelle risulta più delicata e quindi maggiormente vulnerabile nei confronti dell’aggressione quotidiana dei raggi; senza dimenticare il fatto che l’azione degli ormoni, interagendo con le radiazioni Uv, rende più facile la formazione di macchie scure.

Tutto questo dimostra quanto sia importante applicare ogni giorno una protezione solare sulle aree esposte, in particolare sul viso puntando su formulazioni messe a punto in maniera specifica per la vita cittadina, leggere per non interferire con il trucco e non appesantire i tratti, non untuose e arricchite con vitamine e antiossidanti che ne potenziano l’azione protettiva e anti-age. Volendo anche in versione colorata, perfetta per dare uniformità e vitalità all’incarnato.

Le regole da tenere a mente

Sempre stando alla ricerca Heliocare, solo il 18% degli intervistati differenzia i solari in base alle situazioni di utilizzo contro un 48% che usa lo stesso prodotto tutto l’anno e solo un 28% che impiega una protezione diversa per il viso e per il corpo. Cosa è bene fare quindi?

Scegliere solari ad hoc . I protettori per la città sono formule con Spf dal 30 al 50+ e una capacità schermante su tutto lo spettro solare, dai raggi Uvb a quelli Uva, dagli infrarossi che favoriscono fenomeni di infiammazione cronica fino alla luce blu, ritenuta una dei maggiori responsabili dell’invecchiamento della pelle. In molti prodotti l’effetto protettivo si estende anche allo smog, altro fattore che può indebolire la barriera protettiva cutanea, creare infiammazione, esasperare la sensibilità della pelle e, in combinata con i raggi, favorire la comparsa di rughe, macchie e cedimenti.

. I protettori per la città sono e una capacità schermante su tutto lo spettro solare, dai raggi Uvb a quelli Uva, dagli infrarossi che favoriscono fenomeni di infiammazione cronica fino alla luce blu, ritenuta una dei maggiori responsabili dell’invecchiamento della pelle. In molti prodotti l’effetto protettivo si estende anche allo smog, altro fattore che può indebolire la barriera protettiva cutanea, creare infiammazione, esasperare la sensibilità della pelle e, in combinata con i raggi, favorire la comparsa di rughe, macchie e cedimenti. Usarli nel modo giusto . Il primo elemento da tenere in considerazione è la dose di prodotto che quando si parla di solari conta se ci si vuole assicurare una giusta protezione anche in città. Questo significa che è sempre opportuno essere generosi al momento dell’applicazione, ricordando di proteggere con il solare non solo il viso ma tutte le parti che possono essere esposte, il collo, il décolleté, le mani, eventualmente le braccia. «Attenzione poi che l’applicazione del solare dovrebbe sempre essere l’ultimo step della skincare routine quotidiana» spiega la dottoressa Mordente. Questo vuole dire che applicare il solare e poi passare sul viso le dita o i pennelli per truccarsi rischia di portare via buona parte del prodotto e vanificare così l’effetto protettivo.

. Il primo elemento da tenere in considerazione è se ci si vuole assicurare una giusta protezione anche in città. Questo significa che è sempre opportuno essere generosi al momento dell’applicazione, ricordando di proteggere con il solare non solo il viso ma tutte le parti che possono essere esposte, il collo, il décolleté, le mani, eventualmente le braccia. «Attenzione poi che l’applicazione del solare dovrebbe sempre essere l’ultimo step della skincare routine quotidiana» spiega la dottoressa Mordente. Questo vuole dire che applicare il solare e poi passare sul viso le dita o i pennelli per truccarsi rischia di portare via buona parte del prodotto e vanificare così l’effetto protettivo. Riapplicare sempre la protezione. Decidere di usare la protezione solare è già un buon passo. «Ma da solo non basta per scongiurare i danni del sole» continua la dermatologa. «La protezione di uno schermo solare infatti è “a tempo”: questo vuole dire che il prodotto va comunque rimesso ogni due ore o comunque almeno prima di uscire per la pausa pranzo o per il rientro a casa dopo essere stati in un luogo chiuso».

Creme viso

Come per i solari che si utilizzano in vacanza, anche quelli che si impiegano per la protezione in città si possono scegliere in base alle diverse esigenze di pelle e anche tenendo conto delle abitudini e degli stili di vita. «Importante controllare sempre che le formulazioni contengano filtri ad ampio spettro, in grado di arginare l’azione dannosa sia dei raggi Uva che accelerano il processo di invecchiamento cutaneo, sia degli Uvb responsabili delle scottature e di altri danni alla pelle» precisa la dermatologa. «Preziosa anche la presenza di sostanze idratanti che mantengono l’equilibrio cutaneo, lenitive per offrire comfort alla pelle durante il giorno e di antiossidanti che potenziano ulteriormente la protezione e aiutano a preservare il capitale di giovinezza della pelle».

Protezioni alte

Sulle zone sempre esposte anche in città, in particolare il viso, è sempre opportuno scegliere un solare con una protezione alta che non dovrebbe mai essere inferiore al 30. I solari con SPF 50 o 50+ sono indicati in modo particolare per le pelli molto chiare, facili ad arrossarsi, non più giovanissime in funzione di prevenire le rughe e per le donne in attesa così da evitare la comparsa di macchie scure.

La proposta Goovi per la protezione del viso è la Crema Viso Lovers in The Sun SPF 50+ in un pratico flacone airless che permette di usare il prodotto fino all’ultima goccia evitando gli sprechi. Oltre a proteggere da Uva, Uvb e infrarossi, contiene acido ialuronico e niacinamide che contrastano la disidratazione e beta-glucano dall’azione lenitiva e riparatrice.

Anche la consistenza è importante in tema di solari: più un prodotto è facile da applicare, piacevole sulla pelle, leggero, non untuoso, più risulta facile essere costanti nell’usarlo.

Il Milky Serum SPF 50 di EspressOh, pur garantendo massima protezione da Uva e Uvb, ha una consistenza lieve in siero, capace di mantenere idratata la pelle, senza appesantirla. Leggerissimo, si assorbe subito, non lascia residui e regala una pelle luminosa. Da segnalare la presenza nella formula di vitamina E ed estratto di Physalis angulata che aiutano a prevenire danni ossidativi indotti dall’esposizione solare.

Specifico per l’utilizzo in città, Bee Sun Safe Daily Age Repair di Apivita aiuta ad arginare i danni del sole e anche quelli dell’inquinamento grazie a una formula che contiene un complesso a base di propoli antiossidante brevettata a cui si aggiungono l’alga marina per preservare integre le riserve idriche della cute e la niacinamide al 3% per migliorare la luminosità del viso.

Serve una protezione ancora più puntuale nel caso di una pelle tatuata. I tatoo rischiano infatti di sbiadirsi e perdere definizione ad opera dei raggi: proteggerli aiuta quindi a preservare nel tempo la nitidezza del tratto e del disegno. La Crema Solare SPF 50 Etoo è studiata per le pelli tatuate, ma ideale anche per tutte le pelli sensibili. La ricca formula con Lutein-Q, Tanning Factor, Endocalmine, Coenzima Q10 ed Endo-ceramidi contribuisce a mantenere l’equilibrio e la morbidezza della cute.

Le protezioni su misura

Le pelli con esigenze specifiche necessitano di protezioni specifiche anche in città.

Le pelli che pur essendo sensibili godono di un incarnato per natura scuro possono scegliere per la protezione quotidiana in città un solare con Spf 30. La Crema Solare per pelli Ultrasensibili proposta da L’Erbolario è un prezioso trattamento protettivo che si prende cura della pelle con burri di karitè e di cacao, olio di sesamo, estratto oleoso di carota, gamma orizanolo, esteri della cera di jojoba e insaponificabile dell’olio di oliva che nutrono a fondo per evitare secchezza e screpolature oltre che prevenire increspature da disidratazione e rughe da photoaging.

Uno stick solare come quello proposto dalla linea Sun Douglas con un SPF 50+ è la soluzione più pratica e veloce per essere certi che la pelle sia protetta in qualsiasi momento: lo si può portare facilmente in borsetta e applicarlo se ci si siede a un tavolino all’aperto, tenerlo in macchina, facendo comunque attenzione che non resti esposto direttamente al sole, o nel cassetto della scrivania per rinnovare di frequente l’applicazione nei punti più delicati come il contorno occhi, il naso, le aree dove sono presenti cicatrici fresche.

E’ il caso di quelle grasse e a tendenza acneica: anche se apparentemente il sole può migliorarle, resta comunque il rischio di danni solari senza la giusta protezione. Un solare come Hyséac Fluido Opacizzante Spf 50+ di Uriage funziona come un vero e proprio trattamento per la pelle con imperfezioni grazie alla sua azione seboregolatrice a cui si associa un effetto mat per contrastare le lucidità che facilmente si formano con il caldo.

Heliocare 360° A-R Emulsion SPF50+ è la protezione ideale per le pelli sensibili con tendenza all’arrossamento e alla couperose, due problematiche che si accentuano con un’esposizione non protetta ai raggi Uv. Come tutti i prodotti della gamma è formulato con brevetto Fernblock®, a base di Polypodium leucotomos, per garantire una copertura ad ampio spettro contro UVA, UVB, luce visibile e infrarossi, contrastando lo stress ossidativo e i segni dell’invecchiamento.

La Cipria solare minerale SPF 30 di Hawaiian Tropic rende intuitivo il gesto della protezione: la polvere leggerissima si applica infatti in modo facile e veloce su tutto il viso con il pennello da sola o sopra il trucco e si rimette durante il giorno quando necessario. I filtri minerali a base di ossido di zinco rispettano anche le pelli più delicate, offrendo una protezione efficace e non irritante, mentre i minerali marini assorbono il sebo in eccesso per evitare lucidità.

Protezione e make up

La gamma delle proposte solari per il viso è sempre più ampia e comprende una serie di formule che all’azione protettiva combinano un effetto make up che rende immediatamente più omogenea e uniforme la pelle. Sono perfette quindi per la vita cittadina, in sostituzione di fondotinta o di altri prodotti da trucco senza SPF e quindi poco adatti all’estate.

Il Fondotinta Compatto SPF 50 della linea Defence Sun di BioNike protegge e insieme uniforma l’incarnato. Con filtri minerali, efficaci contro Uva e Uvb e ben tollerati anche dalle pelli sensibili, minimizza le imperfezioni senza marcare i tratti resistendo al sebo e al sudore. Come tutti gli altri prodotti in gamma ha una formula ecocompatibile e biodegradabile in acqua di mare e un packaging riciclato e riciclabile.

Da anni Bionike si impegna a fondo nella salvaguardia dell’ambiente marino, non solo creando prodotti con formule biodegradabili ed ecocompatibili con l’ambiente marino, ma anche sostenendo attivamente progetti di salvaguardia ambientale. Nel 2025 questo impegno diventa ancora più concreto: il brand è infatti diventato Founding Partner dell’Alleanza “30×30 Italia”, una campagna volta a creare aree marine protette nei mari italiani, in modo da proteggerne almeno il 30%. Bionike ha anche scelto di supportare il progetto CAMPUS AMP, un programma di Worldrise creato per formare giovani laureati che diventeranno custodi delle aree marine protette.

BB Magic SPF50+ Sun Effect di Rougj+ è la soluzione ideale per chi cerca protezione, idratazione e un effetto uniformante molto naturale. Con la sua consistenza leggera, si adatta a qualsiasi incarnato riscaldandolo con dolcezza e rendendolo luminoso e vitale senza appesantire i tratti

Ideale come base per il trucco e in sostituzione del fondotinta, 365 Protection Ultra 100 Color SPF 50+ Korff è un fluido protettivo per il viso colorato con un’azione antimacchia e antirossore che lo rende perfetto per le pelli più sensibili come quelle delle donne in attesa che facilmente si arrossano anche senza un’esposizione diretta al sole. Contiene bisabololo, acido ialuronico e vitamina per idratare e calmare.

In breve La protezione solare è indispensabile anche in città per proteggere la pelle dai danni del sole evitando il rischio di un invecchiamento precoce. Una buona regola importante in modo particolare per le mamme in attesa perché le radiazioni Uv possono favorire la comparsa di macchie scure. I solari da città sono leggeri, non untuosi e arricchiti con principi attivi che mantengono la pelle idratata.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.