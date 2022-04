Più che un vero e proprio obbligo è un consiglio saggio: meglio non ricorrere alle tinte in gravidanza. La ragione sta nel fatto che i cambiamenti ormonali dell’attesa determinano una condizione del tutto nuova per l’organismo che a sua volta può portare a un aumento delle reazioni irritative e allergiche, magari anche verso sostanze e prodotti sempre usati in precedenza, tinte comprese. Se proprio non vi si vuole rinunciare, ecco quale tinta comprare in gravidanza.

Quali tinte usare in gravidanza?

Sarebbe meglio evitare qualsiasi prodotto a base chimica, anche le tinte senza ammoniaca proprio per scongiurare qualsiasi rischio di reazione localizzata al cuoio capelluto oppure sistemica. «In alternativa funzionano le tinte vegetali che sono preparate con una combinazione di erbe cosiddette tintorie perché utilizzate sin dall’antichità per colorare» spiega Michele Rinaldi, esperto nella colorazione vegetale.

Come fare con i capelli bianchi in gravidanza?

È sempre possibile ricorrere alle tinte vegetali che si possono fare sui capelli naturali e anche su quelli precedentemente tinti, anche con tinture ad ossidazione. «Permettono di coprire i capelli bianchi se non superano il 70% della capigliatura e sono perfette anche per mascherare la ricrescita oppure per creare riflessi che danno vivacità alla chioma» spiega Rinaldi in merito a quale tinta comprare in gravidanza.

L’hennè si può usare in gravidanza?

Regala riflessi di un rosso più o meno acceso in base al colore di partenza della chioma. «L’hennè è una delle piante tintoriali più conosciute e impiegate per la colorazione dei capelli» spiega l’esperto. Ma occorre fare molta attenzione al momento dell’acquisto perché è anche una delle piante che maggiormente si presta ad essere mescolata con sostanze non naturali ma chimiche per potenziare l’effetto colore. In gravidanza quindi meglio affidarsi a un parrucchiere che abbia conoscenza delle piante tintorie.

