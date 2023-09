Rigenerare i capelli dopo l’estate: consigli utili e prodotti per risanarli

E’ questo il momento di rigenerare i capelli dopo l’estate. Basta un’occhiata attenta, infatti, per notare i danni che sole, caldo, bagni in mare e in piscina hanno provocato sulla fibra lasciandola arida, spenta e fragile. Occorre intervenire ora per evitare che al cambio di stagione la chioma si indebolisca ancora di più andando incontro a un maggior rischio di caduta. Vediamo insieme allora i consigli utili e i prodotti più adatti per risanare i capelli aiutandoli a riprendere morbidezza, luce e vitalità.

Come rigenerare i capelli dopo l’estate: consigli utili

Tagliare o non tagliare è il primo dubbio che sorge quando ci si trova a chiedersi come rigenerare i capelli dopo l’estate. Un passaggio in salone, del resto, non fa mai male. Anche solo pochi millimetri di taglio permettono infatti di eliminare le punte, la parte in genere più danneggiata del capello. «Essendo molto lontane dal bulbo e ricevendo quindi scarso nutrimento, le punte risentono in modo particolare dei danni che le aggressioni estive provocano alla fibra» spiega la dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa Aideco, Associazione italiana dermatologia e cosmetologia. «L’esposizione al sole, infatti, e il calore che l’accompagna determinano un assottigliamento della fibra che diventa più fragile con doppie punte e capelli spezzati. Per azione dei raggi Uv si innesca poi un processo di foto-ossidazione della cheratina che porta il colore, sia quello naturale che a maggior ragione quello artificiale, a sbiadire. A questo si aggiunge l’azione fortemente inaridente della salsedine, del cloro in piscina e dell’aria condizionata». Tutto questo rappresenta un forte stress per il capello, in particolare per le mamme che hanno appena avuto un bebè e che vedono un naturale indebolirsi della chioma. In ogni caso persino le chiome delle donne in attesa che godono in genere di ottima salute per via della stimolazione ormonale soffrono per le aggressioni estive. Prenotare un appuntamento dal parrucchiere può essere quindi una buona soluzione. Una sforbiciata infatti, sia pur minima, togliendo le punte danneggiate, rende la capigliatura subito più luminosa. I saloni offrono poi un lungo menù di trattamenti riparatori perfetti per i capelli rovinati nel post-estate.

Rigenerare i capelli dopo l’estate: lo shampoo giusto

A casa la prima strategia da mettere in atto per rigenerare i capelli dopo l’estate è scegliere lo shampoo adatto. «In questa fase con una fibra danneggiata, oltre che da sole e salsedine, anche da ripetute docce magari con prodotti non proprio adatti, lo shampoo diventa un alleato prezioso» commenta la cosmetologa. Ma quali sono le caratteristiche che deve avere lo shampoo che aiuta a rigenerare i capelli dopo l’estate? La cosmetologa precisa che deve innanzitutto rispettare il film idrolipidico di protezione dei capelli che risulta indebolito proprio dalle aggressioni della bella stagione. Un film protettivo danneggiato lascia fuoriuscire l’acqua dalla fibra, ne altera l’equilibrio e apre la strada a secchezza e fragilità. «Naturalmente la prima qualità che uno shampoo deve possedere è la sicurezza e la tollerabilità, sempre e a maggior ragione se lo si usa in attesa» continua l’esperta. L’aggiunta di sostanze idratanti e nutrienti fa in modo che lo shampoo da semplice gesto di pulizia diventi un trattamento di cura per il capello. E’ il caso dello Shampoo dolce SOS Castagna di Biofficina Toscana che alla delicatezza nel lavaggio unisce l’azione riparatrice del bioliquefatto di castagna bio toscana, della cheratina e dell’estratto di lino.

Biofficina Toscana, Shampoo dolce SOS Castagna. Prezzo: 15,52 € su Amazon

Se poi, soprattutto nel post partum, i capelli tendono ad essere più deboli del solito è opportuno cercare di rinforzarli sin dal lavaggio con formule ricche di sostanze attive. Biothymus AC Active Shampoo Volumizzante favorisce l’attività del bulbo pilifero prolungando la fase di crescita del capello con aminoacidi, vitamine, pantenolo e peptidi.

Biothymus AC Active Shampoo Volumizzante. Prezzo: 12,70€ su Amazon

Biotina, retinolo e inositolo sono gli ingredienti rinforzanti e rivitalizzanti dello Shampoo Energizzante Stimolante Pro Crescita in vendita da Capello Point.

Shampoo Energizzante Stimolante Pro Crescita. Prezzo: 19,99€ su Amazon

Per rigenerare i capelli dopo l’estate è importante anche curare con particolare attenzione l’alimentazione. Banditi gli stravizi tipici del periodo estivo, è bene puntare sull’azione protettiva e rivitalizzante delle vitamine e degli antiossidanti contenuti nella frutta e nella verdura di stagione, dall’uva ai frutti di bosco, dalla zucca ai primi cavoli. Alle mamme che hanno finito di allattare il consiglio del dottor Angelo Labrozzi, farmacista, esperto in caduta dei capelli, è quello di consumare un buon bicchiere di vino, meglio se rosso, ovviamente senza mai esagerare. Questo perché, spiega l’esperto, il vino è ricco di polifenoli antiossidanti che arginano i danni provocati dai radicali liberi prodotti in quantità per via delle aggressioni estive. «Proprio per evitare un eccesso di radicali liberi attenzione anche a non esagerare con l’attività fisica» commenta il dottor Labrozzi. «Fare movimento è un toccasana per la salute della chioma: stimola la circolazione apportando più ossigeno e nutrimento ai bulbi piliferi e aiuta a ridurre lo stress che impatta negativamente sulla forza della chioma. Ma se camminare, nuotare, andare in bicicletta o fare comunque un’attività fisica moderata è benefico per i capelli, non lo è impegnarsi in sforzi eccessivi che fanno aumentare la produzione di adrenalina e noradrenalina togliendo energia al capello e rendendolo più fragile». Fare sport comporta comunque una maggior sudorazione e questo suggerisce l’impiego nei giorni in cui ci si allena di uno shampoo ad azione purificante per liberare il cuoio capelluto dalle impurità che possono essere d’ostacolo all’ossigenazione dei bulbi. Lo Shampoo Nero Detossinante BioKap sfrutta l’effetto purificante di argilla nera e carbone vegetale, sostanze naturali che assorbono le tossine senza impoverire il cuoio capelluto.

Biokap, Shampoo Nero Detossinante. Su Amazon

Se l’attività fisica scelta è il nuoto attenzione invece a proteggere la fibra dal cloro che inaridisce e scolora rendendo ancora più fragile il capello in questo momento delicato. La proposta di Biopoint è Swim Cap Crema Protettiva capace di formare sul capello una guaina isolante; si applica sulle lunghezze sotto la cuffia, prima di entrare in vasca.

Biopoint, Swim Cap Crema Protettiva

Prodotti capelli rovinati post estate

«Allo shampoo va sempre fatta seguire l’applicazione di un balsamo o di una maschera che hanno il compito non solo di districare e facilitare la piega ma anche di apportare alla fibra quello che le serve per preservare elasticità, morbidezza e forza» commenta la dottoressa Vasselli. In questo momento servono in modo particolare formulazioni che presentino un’elevata concentrazione di sostanze dall’azione idratante, nutriente e restitutiva per riparare i capelli rovinati dall’estate. La proposta di Pantene è il Balsamo Dissetante della linea Idratati & Lucenti che agisce in profondità riparando e rigenerando il capello con essenza di baobab e biotina.

Pantene, Balsamo Dissetante Idratanti & Lucenti

Per un’azione nutriente intensa si può scegliere anche un balsamo spray che, proprio perché non deve essere sciacquato, ha la possibilità di “lavorare” a lungo sulla fibra. Il Balsamo Spray Capelli Secchi de L’Erbolario alla formula ricca e rigenerante associa una consistenza lieve che non appesantisce neppure i capelli fini.

L’Erbolario, Spray Capelli Secchi. Prezzo: 8,47€ su Amazon

La strategia ricostituente per i capelli rovinati nel post estate prevede che al balsamo si alterni una maschera. Il tempo di posa prolungato e la concentrazione di principi attivi fa sì infatti che l’impacco vanti un’intensa capacità ristrutturante e rigenerante. La cheratina, costituente naturale del capello, insieme con oli vegetali e proteine del grano e della seta sono gli ingredienti che regalano un deciso effetto rinforzante alla Maschera Rigenerante Aquam di Mediterranea.

Mediterranea, Maschera Rigenerante Aquam

Profondamente nutriente, Joico H-Pak Intense Hydrator aiuta a rinsaldare le cuticole che rivestono il capello in modo che possa trattenere acqua al suo interno.

Joico, H-Pak Intense Hydrator. Prezzo: 24,91€ su Amazon

Importante quando si usa la maschera è applicarla sempre con cura: ne basta una quantità pari a una noce per i capelli corti, due per quelli medi e così via da stendere con le dita sulle lunghezze evitando le radici che possono appesantirsi. Il tempo di posa consigliato va sempre rispettato con cura prima di procedere a un accurato risciacquo con acqua tiepida. L’acqua troppo calda andrebbe infatti evitata, anche in fase di lavaggio, perché tende a disidratare e impoverire la fibra. Le mamme in attesa che preferiscono affidarsi a prodotti naturali possono fare un impacco con un olio di mandorle puro come quello proposto da Omnia Botanica: si applica sempre sulle lunghezze, ciocca per ciocca e si lascia agire per mezz’ora avvolgendo la testa con una salvietta inumidita con acqua calda oppure con una cuffia in plastica.

Omnia Botanica, olio di mandorle. Prezzo: 6,99€ su Amazon

Per un impacco rigenerante si possono sfruttare anche le ore del riposo notturno. Miracle Night&Day Serum della linea Yes Nourish di Elgon si applica sulle lunghezze prima di andare a dormire in modo che di notte moltiplichi la sua azione ristrutturante.

Elgon, Miracle Night&Day Serum Yes Nourish

Di giorno è utile invece per dare morbidezza alle punte. La fase finale dopo il lavaggio e la cura? L’asciugatura che richiede particolare attenzione. Meglio evitare piastre e ferri che inaridiscono ancora di più il capello, abbassare la temperatura del phon e appena possibile lasciare asciugare i capelli all’aria.

Trattamenti anti caduta per capelli

I capelli rovinati nel post estate, se non vengono riparati con un’immediata strategia di rinforzo, arrivano al cambio di stagione indeboliti e fragili. Il rischio di caduta si fa così più concreto, soprattutto per le mamme che hanno appena partorito e che soffrono di una condizione di indebolimento generale che coinvolge anche la chioma. Ecco perché è bene intervenire subito appena si nota che i capelli si spezzano e cadono in maniera più copiosa del solito. Non è mai il caso di farne un dramma perché si tratta di un fenomeno temporaneo, il cosiddetto telogen effluvium, che in genere si va risolvendo da solo nell’arco di qualche mese. Sostenere però la vitalità dei bulbi offrendo loro ossigeno e nutrimento è utile per tagliare sul tempo e ritrovare più rapidamente una chioma piena e vitale. Supportate da numerosi studi scientifici che ne hanno verificato l’efficacia, le fiale di Crescina Ri-Crescita Mito contengono una serie di complessi brevettati a base di varie sostanze attive in grado di penetrare in profondità agendo sui follicoli piliferi per stimolarli e contrastare il diradamento.

Crescina Ri-Crescita Mito fiale. Prezzo: 190,00€ su Amazon

A base di ginseng, noto per le sue proprietà energizzanti e tonificanti, il Siero Fortificante di Yves Rocher è stato messo a punto proprio per rispondere alla problematica di una caduta occasione dovuta al cambio di stagione, allo stress, alle variazioni ormonali.

Yves Rocher, Siero Fortificante

Chi predilige le formulazioni naturali ha a disposizione la Lozione Anticaduta della linea KH Bio di Keramine H, 99% naturale con centrifugato di zenzero stimolante e rivitalizzante.

KH Bio Keramine H, Lozione Anticaduta

Per un’efficace azione di rinforzo sui capelli è comunque importante agire anche dall’interno. Serve un’alimentazione equilibrata e varia dove non manchino le proteine, elementi costitutivi strutturali del capello, le vitamine e gli antiossidanti. Al termine dell’allattamento è possibile anche affidarsi agli integratori che combinano varie sostanze naturali utili per dare forza al capello. Inside Caps di Ringana favorisce il naturale ciclo di vita del capello con estratto di germogli di pisello e germogli di grano saraceno in polvere ricchi di oligoelementi che stimolano la produzione di cheratina e collagene, proteine che danno elasticità e forza al capello.

Ringana, Inside Caps

Trico S di Officina Speziale punta sull’azione ricostituente del miglio che risulta efficace nel dare vitalità ai capelli che stanno crescendo. Da ricordare sempre che gli integratori vanno assunti sotto supervisione del medico o del farmacista.

Officina Speziale, Trico S

In breve Dopo una lunga estate di caldo e di sole i capelli presentano il conto. Sono aridi e spenti, indeboliti e facilmente esposti al rischio di spezzarsi e cadere. E’ importante intervenire subito quindi per rigenerare i capelli rovinati nel post-estate. Per questo servono prodotti mirati, dallo shampoo alle maschere fino ai trattamenti anti caduta, ma anche attenzioni a tavola e sane abitudini di vita come fare movimento senza eccessi.

