La pelle è messa a dura prova durante il cambio di stagione per via dell’aria che si fa sempre più fredda e dei riscaldamenti spesso impostati a temperature troppo elevate.

Le neomamme si trovano ad affrontare ulteriori criticità, a partire dagli sbalzi ormonali post parto che determinano secchezza, ipersensibilità cutanea e colorito spento senza tralasciare la stanchezza e lo stress che caratterizzano questo frangente così intenso e delicato.

Ciò che occorre è una skincare autunnale per neomamme che sia efficace e non troppo impegnativa: bastano pochi step e pochi prodotti scelti ad hoc per ritrovare, giorno dopo giorno, una pelle più bella e in salute.

Attenzione: se si allatta al seno è fondamentale accertarsi che i prodotti skincare siano compatibili con l’allattamento.

Consigli per la skincare in autunno

La skincare autunnale dovrebbe, prima di tutto, supportare la pelle di viso e corpo durante il cambio di stagione provvedendo a preservarne l’equilibrio idrolipidico, già compromesso dai frequenti sbalzi di temperatura e, nel caso delle neomamme, dagli stravolgimenti ormonali che si scatenano dopo il parto.

È importante, per esempio, evitare detergenti schiumogeni troppo aggressivi. Se dopo aver lavato il viso si sente la pelle tirare, sicuramente non si sta utilizzando il prodotto giusto. Bisognerebbe, infatti, provare una sensazione di comfort e percepire la pelle morbida e idratata.

Tra gli ingredienti migliori per sieri e creme viso si distinguono l’acido ialuronico (azione idratante profonda e rimpolpante), le ceramidi (azione riparatrice) e la centella asiatica (azione lenitiva). Questi ingredienti, utilizzati a livello topico, sono tra l’altro tutti compatibili con l’allattamento.

Sono sconsigliati, invece, retinoidi e acidi come l’acido salicilico se impiegati ad alta concentrazione.

Occhiaie e gonfiori nella zona perioculare sono all’ordine del giorno dopo il parto. Prendersi cura del contorno occhi con creme e sieri specifici e applicare di tanto in tanto dei patch decongestionanti può essere di grande aiuto.

Infine, anche se in autunno le giornate nuvolose e con pioggia sono molto più frequenti rispetto a quelle di sole pieno, è buona abitudine applicare una protezione solare per il viso.

Dopo la gravidanza molte mamme si ritrovano ad avere a che fare con antiestetiche macchie scure e uno dei modi migliori per non peggiorare la situazione è proprio applicare un velo di crema con SPF come ultimo step della skincare mattutina.

Vi sono ingredienti di trattamento anti-macchie totalmente sicuri per il post parto e compatibili con l’allattamento come la vitamina C e l’acido azelaico.

Quali prodotti scegliere e quali passaggi seguire

I prodotti per la skincare autunnale agiscono su più fronti e consentono, nel caso specifico delle donne diventate mamme da poco, di intervenire su problematiche particolarmente ostiche come secchezza, arrossamenti, screpolature e discromie (pensiamo a melasma e cloasma).

Sono da preferire i prodotti con formulazioni delicate ed equilibrate, meglio se dalla texture leggera e a rapido assorbimento per quanto riguarda la skincare del mattino. Per la notte è possibile ottimizzare il tempo che si ha a disposizione puntando su formule più ricche e su ingredienti che stimolino il rinnovamento cellulare.

Le maschere viso non vanno fatte tutti i giorni ma, se adoperate con costanza, fanno la differenza: sono quella coccola in più che ogni neomamma, di tanto in tanto, dovrebbe concedersi.

Non bisogna sottovalutare neppure la cura del contorno occhi, l’idratazione delle labbra – che tendono a essere più secche in questo periodo dell’anno – e la cura del corpo. Soprattutto se si hanno problemi di smagliature, idratare e nutrire la pelle di pancia, gambe e braccia può aiutare a ridurle e, più in generale, a migliorare elasticità e compattezza.

Detersione delicata ma profonda

Tutto parte da una corretta detersione, da effettuare mattina e sera. Come già sottolineato, è importante che i detergenti non contengano tensioattivi aggressivi così da risultare delicati sulla pelle.

Alma K firma un Gel Detergente Delicato perfetto per la skincare autunnale ricco di sostanze idratanti, rinfrescanti e nutrienti come minerali del Mar Morto, estratto di cetriolo e olio di vinaccioli.

Alma K, Gel Detergente Delicato. Prezzo: 22,99€ su douglas.it

Per un incarnato uniforme e luminoso, CeraVe propone il nuovo Brightening Vitamin C Cleanser. Si tratta di un detergente in gel a base di vitamina C, niacinamide e ceramidi che schiarisce giorno dopo giorno le macchie presenti sul viso. Non altera la barriera cutanea, ma se ne prende cura rinforzando le naturali difese della pelle.

CeraVe, Brightening Vitamin C Cleanser. Prezzo: 11,59€

Soffice e idratante, la Mousse Acido Ialuronico L’Erbolario contiene acido ialuronico a diversi pesi molecolari e aminoacidi del grano che assolvono funzione riparatrice e protettiva.

L’Erbolario, Acido Ialuronico Mousse Detergente Viso. Prezzo: 19,90€

Sieri e creme viso da scegliere in base al tipo di pelle

Il siero viso è un prodotto skincare fondamentale. Formulato con un’alta concentrazione di attivi, va scelto tenendo conto delle caratteristiche della propria pelle e applicato dopo aver deterso il viso, prima della crema. Ci sono sieri viso utilizzabili sia di mattina che di sera e altri che, invece, sono pensati appositamente per agire durante la notte.

Tra questi c’è il siero Moon Drops di Barò. Ha una texture avvolgente e sfrutta l’azione sinergica di ingredienti brevettati come Gra-Phenol® (ottenuto dalle vinacce di Uva Nebbiolo Bio delle Langhe coltivato a Barolo), Revitalys® (azione rivitalizzante) e Pullulan (effetto tensore). Aiuta la pelle a ritrovare compattezza e luminosità ed è adatto in particolar modo alle pelli disidratate, spente e stressate.

Barò, Moon Drops Siero Viso Notte. Prezzo: 39,00€ su barocosmetics.com

Se il problema principale della pelle in autunno sono i rossori è bene puntare su ingredienti come l’acido azelaico. Il siero Azelaic Acid 10+ Hyaluron del brand coreano Anua idrata e lenisce la pelle mitigando arrossamenti e irritazioni.

Anua, Azelaic Acid 10+ Hyaluron. Prezzo: 29,99€ su zalando.it

Quando la pelle è ingrigita e spenta, evenienza comune in questo periodo dell’anno, tra gli attivi da prediligere spiccano la vitamina C e la caffeina. Firmano sieri viso validi a base di questi ingredienti (e consigliati anche per il post parto) Paula’s Choice e The Ordinary.

Paula’s Choice, C15 Super BOOSTER – Siero Viso con 15% Vitamina C. Prezzo: 59,00€

The Ordinary, Caffeine 3% + Escin 1% Face Serum. Prezzo: 9,60€

Dopo aver applicato il siero è il momento della crema viso. Per la neomamma che è sempre di corsa e che ha bisogno di un trattamento idratante quotidiano versatile (da giorno e da notte), Dermomamma propone una crema viso a base di acido ialuronico, vitamina C ed estratti di vite rossa adatta anche alle pelli più sensibili e delicate.

Dermomamma, Crema Viso. Prezzo: 27,90€

Non mancano i trattamenti dall’azione più specifica e mirata, come le creme viso notte effetto lifting e anti-rughe. Freshly Cosmetics ha recentemente aggiunto alla propria gamma skincare Omega Rich Well-Ageing Cream. Con il 99,9% di ingredienti naturali, idrata la pelle, la rassoda e ripara i danni cellulari ripristinando la produzione di proteine per un viso tonico, luminoso e idratato.

Freshly Cosmetics, Omega Rich Well-Ageing Cream. Prezzo: 36,95€ su freshlycosmetics.com

Sfrutta la fase notturna del ritmo circadiano della pelle Estée Lauder Advanced Night Repair. Dalla texture ricca e fondente, si avvale di acido ialuronico e peptidi che lavorano durante la notte donando al risveglio una pelle completamente rigenerata. Gli ingredienti in formula idratano in modo profondo, rinforzano la barriera cutanea e minimizzano l’aspetto delle rughe.

Estée Lauder, Advanced Night Repair Overnight Treatment. Prezzo: 96,99€ su zalando.it

Ci sono, poi, prodotti skincare che possono essere usati in qualsiasi momento della giornata. Lepo The Perfect Cream Face Mist è un siero spray ultra concentrato che idrata, leviga e illumina la pelle aiutandola a ritrovare vitalità e comfort. Contiene acido ialuronico a 4 pesi molecolari e succo di aloe vera bio. Può essere vaporizzato sul viso anche se la pelle è truccata, quindi è davvero comodissimo per l’utilizzo on-the-go.

Lepo, The Perfect Cream Face Mist. Prezzo: 23,00€ su lepo.it

Cura del contorno occhi e delle labbra

Le occhiaie sono i tra i primi segni di stanchezza con cui le neomamme si confrontano dopo il parto, per via dei frequenti risvegli notturni e dello stress. Per attenuarle e per ridurre la sensazione di gonfiore determinata dalle borse sotto gli occhi è bene utilizzare, almeno una volta al giorno, una crema specifica per il contorno occhi.

Tra le più quotate c’è la crema contorno occhi di Kiehl’s, a base di avocado e quindi particolarmente consistente. Dermatologicamente e oftalmologicamente testata, può essere usata anche da chi ha gli occhi sensibili.

Kiehl’s, Creamy Eye Treatment with Avocado. Prezzo: 40,99€ su zalando.it

Freshly firma un siero per il contorno occhi altamente innovativo a base di esosomi e peptidi che, rispettivamente, rinforzano la pelle nelle sue strutture più profonde e stimolano la naturale produzione di collagene e di elastina. Con un utilizzo costante le piccole rughe risultano attenuate e le occhiaie meno evidenti.

Freshly Cosmetics, Exosome Well-Ageing Eye Serum. Prezzo: 39,95€ su freshlycosmetics.com

Sono molto utili i patch contorno occhi, comodi perché è possibile tenerli in posa mentre si è a casa ad occuparsi del proprio bambino. I The Depuff Eyespresso di Yepoda sono a base di caffeina e tè verde e sono consigliati specialmente contro gli occhi gonfi.

Yepoda, The Depuff Eyespresso Eye Patches. Prezzo: 29,00€

Applicare prima di andare a dormire un velo di maschera labbra aiuta ad averle morbide, nutrite e idratate e a scongiurare fastidi come secchezza e screpolature molto comuni in questo periodo dell’anno per via dei primi freddi. Tra le migliori ci sono quella di Laneige e quella di Burt’s Bees, entrambe da lasciare in posa mentre si dorme.

Laneige, Lip Sleeping Mask. Prezzo: 19,39€

Burt’s Bees, Maschera Labbra Notturna. Prezzo: 7,90€

Protezione solare quotidiana

Proteggere la pelle dai raggi solari è importante anche in autunno, soprattutto se si ha l’abitudine di trascorrere del tempo all’aria aperta quando il meteo lo consente e se si ha la predisposizione a sviluppare macchie e discromie (tra l’altro evenienza comune durante e dopo il parto).

L’applicazione della crema viso con SPF è l’ultimo step della skincare del mattino. Scegliere texture leggere e che si assorbono in fretta permette di non dover aspettare troppo tempo per procedere, eventualmente, con un po’ di make-up. COSRX Aloe Soothing Cream è una delle migliori protezioni solari coreane: con SPF 50+, contiene aloe vera dalle proprietà idratanti e lenitive.

COSRX, Aloe Soothing Sun Cream SPF50+. Prezzo: 12,90€ su amazon.it

Un’alternativa pratica è lo stick solare. Lo Stick UV Effetto Seta di Nivea ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, risulta invisibile ed essendo tascabile è comodo da portare in giro.

Nivea, Sun UV Specialist Stick Solare Effetto Seta SPF50+. Prezzo: 13,39€

Maschere viso per un’azione intensiva

Le maschere per il viso non rientrano necessariamente nella skincare quotidiana ma sono di supporto come trattamento integrativo. Le più veloci da usare? Quelle in tessuto o in idrogel, da tenere in posa per il tempo indicato sulla confezione e senza risciacquo.

Dr. Jart+, Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Mask. Prezzo: 6,34€ su zalando.it

Ce ne sono davvero per ogni esigenza e per tutti i tipi di pelle: da quella protettiva e riparatrice di Dr. Jart+, a base di ceramidi, a quella illuminante e perfezionante con curcuma e niacinamide di Medicube.

Medicube, Jelly Mask Kojic Acid. Prezzo: 16,51€

Per provarne di diversi tipi si possono acquistare i pack multipli come quello della linea Garnier SkinActive. Le maschere in tessuto del brand sono tra le migliori della fascia low cost e si trovano facilmente anche nella grande distribuzione.

Garnier, SkinActive Set 5 Maschere in Tessuto. Prezzo: 12,05€

Trattamenti corpo

Anche la pelle del corpo ha bisogno di cure e di attenzioni, specialmente nel post parto e in un periodo di transizione come l’autunno. Ritagliarsi un momento di relax, magari dopo la doccia, e applicare con un leggero massaggio trattamenti idratanti e nutrienti come Crema Corpo Idratazione Intensa della linea Acido Ialuronico L’Erbolario ritempra la pelle secca e la mantiene morbida e liscia.

L’Erbolario, Acido Ialuronico Crema Corpo Idratazione Intensa a Tripla Azione. Prezzo: 27,90€

Sono disponibili anche prodotti corpo ad hoc per il post gravidanza, pensati per intervenire su smagliature e cicatrici. L’Olio Corpo Multivitaminico Pre-Post Gravidanza di Linea Mamma Baby contiene ingredienti come olio di rosa mosqueta, olio di semi di girasole ed estratto di centella asiatica. Lenisce la sensazione di pelle che tira e può essere usato anche sui neonati.

Linea Mamma Baby, Olio Corpo Multivitaminico Pre-Post Gravidanza. Prezzo: 16,00€

Il Burro Smagliature Weleda Mum si assorbe rapidamente per essere un burro corpo e previene e riduce le smagliature grazie a un mix di burro di karitè, glicerina, burro di cacao e olio di jojoba. Ha un profumo delicato e molto rilassante, quindi è davvero piacevole da usare.

Weleda, Mum Burro Smagliature. Prezzo: 14,99€

In copertina Foto di LookStudio Via Magnific.com

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In breve Non è necessario utilizzare tanti prodotti per adottare una skincare autunnale efficace dopo il parto. Per le neomamme è bene puntare su formule delicate finalizzate a rinforzare la barriera cutanea, riequilibrare la pelle e rivitalizzarla. Attenzione: se si è in allattamento bisogna accertarsi che gli ingredienti siano compatibili.

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